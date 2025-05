Peterson Capital organise à  Montréal la "Conférence des sociétés canadiennes à  forte croissance"

MONTRÉAL, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neuf des meilleures sociétés canadiennes à forte croissance au Canada se réuniront à Montréal cette semaine pour donner le coup d'envoi de la deuxième "Conférence des sociétés canadiennes à forte croissance" organisée par Peterson Capital, une société de conseil en marchés financiers basée à Edmonton.

Plus de cinquante PDG de sociétés publiques, conseillers en placement, gestionnaires de fonds et PDG des bureaux de gestion de patrimoine se réuniront du 8 au 10 mai à Montréal pour des présentations, des réceptions informelles, des réunions et des rencontres sociales visant à mettre en valeur les opportunités que chacune des neuf sociétés publiques offre aux investisseurs potentiels.

« Nous avons organisé une conférence similaire en France en 2022 », a déclaré Greg Stumph, président et chef de l'exploitation de Peterson Capital, « et les retours ont été extrêmement positifs. Nous accueillons à nouveau un groupe relativement restreint de participants, que nous encourageons à prendre le temps de faire connaissance. Outre les présentations, on s'amuse avec nos neuf PDG en leur proposant une séance de « Bear Pit » qui nous permet d'en apprendre davantage sur chacun d'eux.

Les neuf entreprises présentes sont les clients de Peterson Capital Kiwetinohk Energy, Surge Energy et Revolve Renewable Power (énergie), Westhaven Resources et Horizon Copper (mines et ressources minérales), Eupraxia Pharmaceuticals (sciences de la vie), ainsi que les sociétés de situation spéciale Volatus Aerospace (solutions d'intelligence aérienne), Everyday People Financial (technologie financière) et NexLiving Communities (immobilier).

Les participants à la conférence voteront samedi à midi pour l'entreprise qui, selon eux, a été la plus grande réussite de la conférence. Le gagnant remportera la Coupe de la croissance du Canada, qui a été décernée à Volatus Aerospace lors de la Conférence sur la croissance du Canada dans le sud de la France en 2022.

« Nous avons vraiment hâte d’être à Montréal et de défendre notre titre », a déclaré Glen Lynch, président et chef de la direction de Volatus.

« La première Conférence organisée par l'équipe Peterson Capital en France, reste l'un des meilleurs événements auxquels nous avons participé. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de présenter à nouveau notre projet devant leur impressionnant réseau de conseillers en placement et de gestionnaires de fonds. »

Également présent à la conférence sera Josef Schachter, analyste dan le secteur pétroliers basé à Calgary, qui présenterai un discours lors du déjeuner du vendredi. Schachter est un analyste et commentateur indépendant et respecté, possédant plus de 40 ans d’expérience sur les marchés financiers. Il offrira un aperçu des marchés de l’énergie, de l’effet des tarifs américains sur les marchés financiers en général, de ses points de vue sur la tarification à long terme du pétrole et du gaz et de ses meilleurs choix dans le secteur de l’énergie.

À propos de Peterson Capital

Peterson Capital, basée à Edmonton, en Alberta, est l'une des principales sociétés de conseil et de communication sur les marchés financiers au Canada. Elle se spécialise dans la mise en relation d'entreprises à forte croissance avec son vaste réseau de conseillers en investissement de détail au Canada ainsi qu'avec des bureaux de gestion de patrimoine et des fonds en Europe. Fondée en 2003, Peterson aide les entreprises à élaborer des stratégies de marketing, conseille sur la structure et le financement de l'entreprise et élabore des présentations d'entreprise et du matériel de sensibilisation du public.

Contact Média: Rick Peterson rick@petersoncapital.ca 780-868-6822

