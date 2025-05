D-BOX et Cinemark annoncent une expansion avec l’ajout de plus de 70 nouvelles salles équipées de la technologie haptique D-BOX

Cette expansion représente une croissance de près de 25 % dans des marchés nouveaux et existants aux États-Unis

MONTRÉAL, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), une entreprise comptant plus de 25 ans d’expérience dans la création d’expériences haptiques et immersives, est fière d’annoncer une nouvelle phase d’expansion de sa relation à long terme avec Cinemark Holdings, Inc. (« Cinemark »), l’un des plus importants et influents exploitants cinématographiques au monde.

Ce déploiement ajoutera plus de 70 écrans équipés de la technologie haptique D-BOX dans un maximum de 25 cinémas Cinemark aux États-Unis au cours des dix-huit (18) prochains mois, principalement dans des établissements qui ne proposent pas encore l’expérience D-BOX. Cette expansion représente un investissement majeur et constitue l’une des plus vastes expansions multisites de salles D-BOX des dernières années. Notons également que cette initiative portera à plus de 500 le nombre de salles D-BOX exploitées par Cinemark à l’échelle mondiale, renforçant ainsi sa position de chef de file avec le plus grand nombre de salles D-BOX par exploitant.

« Cette collaboration continue avec Cinemark témoigne d’un engagement commun envers l’innovation et les expériences de qualité supérieure, » a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Le fait que Cinemark ouvre de nouvelles salles D-BOX tout en étendant les installations existantes démontre la solidité du format et l’appétit croissant du public pour le divertissement immersif. »

Cette nouvelle expansion illustre l’engagement constant de D-BOX à redéfinir le divertissement en salle par l’innovation. En étendant sa technologie haptique immersive à un plus grand nombre de lieux aux États-Unis, D-BOX continue de renforcer sa présence mondiale tout en aidant les exploitants à offrir des expériences distinctives qui fidélisent les spectateurs et transforment leur manière d’interagir avec les films.

À PROPOS DE CINEMARK HOLDINGS, INC. Cinemark Holdings, Inc. (NYSE : CNK) offre des expériences de divertissement hors foyer extraordinaires en tant que l’un des plus importants et influents exploitants cinématographiques au monde. Basée à Plano, au Texas, l’entreprise propose une expérience cinématographique à ses spectateurs dans près de 500 cinémas et plus de 5 500 écrans, répartis dans 42 États américains (304 cinémas ; 4 255 écrans) et 13 pays d’Amérique centrale et du Sud (193 cinémas ; 1 398 écrans). Cinemark se distingue par sa technologie de projection de pointe, incluant les projecteurs laser Barco et Cinemark XD - le plus grand format grand écran de marque d’exploitant au monde - ainsi que par des commodités haut de gamme comme une offre élargie de nourriture et boissons, des fauteuils inclinables de luxe et les sièges de mouvements D-BOX. L’entreprise mise également sur un service à la clientèle exemplaire et des programmes de fidélité primés tels que le Cinemark Movie Club. Tous ces éléments créent un environnement immersif pour une évasion partagée et divertissante, rappelant qu’il n’y a pas de lieu plus cinématographique que Cinemark. Pour en savoir plus : https://ir.cinemark.com



À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour fournir de nouveaux moyens de rendre des histoires plus palpitantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER:

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Josh Chandler

Chef des finances

jchandler@d-box.com

CINEMARK HOLDINGS, INC.

Caitlin Piper

pr@cinemark.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, la capacité d’augmenter les revenus basés sur les redevances et de générer une croissance rentable. Ces éléments et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le rapport de gestion pour la période se terminant le 31 décembre 2024, et sont abordés plus en détail dans la section « Facteurs de risque » dans la notice annuelle, daté du 30 mai 2024, dont une copie est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour toute autre raison.

La Société met en garde les lecteurs que les risques énumérés ci-dessus ne sont pas les seuls susceptibles de la toucher. D’autres risques et incertitudes, pour l’instant non connus de la Société ou que celle-ci juge négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

