Savaria annonce l’acquisition de Western Elevator Ltd.

LAVAL, Québec, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Western Elevator Ltd. (« Western »), un revendeur d'ascenseurs et de plates-formes élévatrices domestiques de premier plan basé à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

Western a généré un chiffre d'affaires d'environ 7,5 millions de dollars en 2024 et est depuis longtemps un distributeur de premier plan de Savaria. Fondée il y a 25 ans, Western s'est forgé une solide réputation en tant que distributeur/installateur de services complets d'ascenseurs résidentiels, des sièges d’escalier et élévateurs pour fauteuils roulants pour une utilisation résidentielle ou commerciale. L'entreprise dessert Vancouver et les Basses-terres continentales de la province.

Connue pour ses nombreuses maisons personnalisées exceptionnelles, la région de Vancouver est un marché clé pour les ascenseurs résidentiels de luxe. Western entretient des relations étroites avec les constructeurs de maisons et les architectes locaux, leur offrant à la fois une solide expertise technique et des services d'installation de haute qualité.

Les propriétaires de Western, Alan Bodnaruk et Cameron Pomeroy, continueront à assumer leurs fonctions de direction et à gérer l'entreprise en tant que division de Savaria, assurant ainsi la continuité pour les clients et le personnel.

« Nous sommes passionnés par ce secteur et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'entamer le prochain chapitre de notre activité. Savaria nous a toujours donné l'impression d'être des partenaires collaboratifs et nous avons hâte pour une nouvelle croissance grâce à son soutien », ont déclaré Alan Bodnaruk et Cameron Pomeroy.

« Nous souhaitons aujourd'hui la bienvenue à Alan, Cam et à tous leurs employés au sein de la famille Savaria. Nous avons toujours eu pour objectif de renforcer la présence de Savaria sur la côte ouest et Western est l'équipe idéale pour atteindre cet objectif », a de son côté déclaré Alex Bourassa, Président, Accessibilité Amérique du Nord.

À propos de Corporation Savaria

Corporation Savaria (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 500 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

Pour plus d'information:

Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

1. 800.661.5112

sb@savaria.com

Stephen Reitknecht, CPA, CA

Chef de la direction financière

1.800.661.5112, poste 3370

sreitknecht@savaria.com



Facebook : https://www.facebook.com/savariabettermobility

Instagram :https://www.instagram.com/savariacorp/

LinkedIn: https://ca.linkedin.com/company/savaria

