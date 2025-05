Abcourt recoupe 24,3 g/t sur 1,9 m incluant 41,9 g/t sur 0,6 m dans la zone 785N et présente une mise à jour de ses activités à Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 08 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureux de présenter de nouveaux résultats de forage et une mise à jour de ses activités de la mine Géant Dormant.

En 2025, Abcourt a réalisé 36 trous de forage sous terre totalisant 5 632 mètres. Parmi ces trous, sept d’entre eux ciblent la zones 785N ainsi que les secteurs sous-jacents pour un total de 3 316 mètres. Cette zone 785N est située dans un nouveau secteur à l’est et en profondeur des secteurs développés de la mine. Après avoir publié les résultats de deux de ces trous plus tôt cette année, Abcourt dévoile aujourd’hui les résultats de deux autres trous, soit 78-888 et 78-890.

Les faits saillants inclus dans ce communiqué, sont les suivants :

Le trou 78-890 recoupe la zone 785N a la profondeur ciblée ( 24,3 g/t sur 1,9 mètres incluant 41,9 g/t sur 0,6 mètre );

); Abcourt ajoutera une troisième foreuse sous terre afin d’accélérer sa campagne de forage de conversion des ressources aux niveaux supérieurs de la mine;

Abcourt poursuit les travaux en prévision de la clôture des financements précédemment annoncés qui permettront de développer la mine vers une mise en production.



Pascal Hamelin, président et chef de la direction, commente: « Depuis le début des forages sous-terre à l’automne 2023, notre objectif a été d’augmenter la qualité et quantité des ressources minérales à Géant Dormant. Ces forages ainsi que le travaux accomplis par notre équipe de Géant Dormant nous ont permis de construire un solide plan financier vers le développement de la mine et mise en production rapide. En effet, nos infrastructures de surface et souterraines sont en très bonne condition. Ce qui nous permettra de rapidement développer la mine vers une production rentable. De plus, nous sommes très enthousiastes de voir ce nouveau secteur prometteur 785N près de nos infrastructures souterraines. Nous croyons que nous serons en mesure de prolonger la vie de la mine lorsqu’elle sera en production. »

Les principaux résultats des trous 78-888 et 78-890 sont affichés dans le tableau 1 :

Tableau1: Principaux résultats de forage Forage

De A Intervalle Au Veine (m) (m) (m) (g/t) 78-888 13,10 13,60 0,50 59,25 Intervalles en amont de la veine 785N.

et 87,00 87,80 0,80 10,17 et 144,40 145,00 0,60 27,13 et 285,40 286,00 0,60 9,24 Veine 785N 78-890 273,50 275,40 1,90 24,30 Veine 785N

Incluant 274,20 274,80 0,60 41,90 Notes:

1. Le métrage représente la longueur mesurée le long de la carotte de forage. 2. Les résultats d’analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.



Les principaux résultats de forage sont illustrés dans la figure 1.

Figure 1: Principaux résultats- Interceptions de la Zone 785N





Les données de forages montrent :

La concordance des intervalles interceptés par les trous 78-888 et 78-890 avec les autres trous avoisinants forés précédemment: 66-1126-11, 78-885 et 78-886 ;

La présence de plusieurs intervalles minéralisés en amont de la zone 785N. Ces veines minéralisées subparallèles font partie des veines sous-jacentes de la zone 785N précédemment évoqués dans le communiqué de presse du 13 février 2025.

Les travaux de forage se poursuivent dans la zone 785N. L'interprétation des résultats est réalisée au fur et à mesure de leur réception. Abcourt publiera l'ensemble des résultats à l’issue de la première phase des travaux.

Parallèlement au programme de mise en valeur du potentiel minier en profondeur de la Mine Géant Dormant, les travaux de forage se poursuivent actuellement dans la partie supérieure de la mine. Ces travaux ont pour objectifs de :

Maximiser la conversion des ressources présumées en ressources indiquées ;

Actualiser l'estimation des ressources minérales de la propriété Géant Dormant;

Soutenir les études d'ingénierie nécessaires pour optimiser le plan de minage et le démarrage de la production.



Renouvellement du contrat de forage avec Forage G4

Abcourt a renouvelé le contrat de forage sous terre avec l’entreprise Forage G4 et a demandé d’ajouter une troisième foreuse sous terre. Cette dernière sera conçue pour les besoins d’une mine conventionnelle afin de faciliter les déplacements et son installation. Cette foreuse supplémentaire devrait être prête à forer dans quelques semaines afin d’accélérer la conversion de nos ressources présumées en ressources indiquées et mieux définir nos chantiers de production en cas de besoin.

Avancement des démarches de financement

La revue diligente standard, la visite du site par une équipe technique indépendante nommé par le prêteur potentiel, ainsi que la préparation des documents définitifs pour le prêt de 8 millions de dollars américains avancent selon le calendrier établi marquant une avancée significative vers le développement de la mine. Voir le communiqué du 10 avril 2025 pour plus de détails sur les termes du prêt proposé. Cette revue a également été l’occasion de mettre en lumière le potentiel stratégique des infrastructures de Géant Dormant, tout en confirmant la préparation exemplaire de notre équipe en vue du redémarrage des opérations.

Mesures de Contrôle de la Qualité (QA/QC)

Les travaux de forage et de description de carotte ont été faits sous la supervision de Mohamed Haithem Bennia, géo, Surintendant Géologie, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

L’alignement des trous de forage ainsi que les mesures des déviations se font avec des instruments de haute précision (Devialigner et Devigyro) utilisant la technologie Gyroscopique pour garantir la qualité de nos données.

L’orientation de la carotte se fait aussi par des outils numériques de grande précision (Reflex ACTIII) favorisant une meilleure compréhension de la structure géologique.

Les protocoles d’assurance et de contrôle de la qualité des analyses incluent l’insertion d’échantillons blancs, standards et duplicata à tous les 25 échantillons, en plus du contrôle interne des échantillons du laboratoire.

Les demi-carottes ont été préparées au laboratoire interne de la mine Géant Dormant selon les normes de l’industrie.

Les échantillons utilisés dans la préparation de ce communiqué de presse ont été analysés par le laboratoire MSALABS de Val-d'Or, Québec, en utilisant la méthode Photon AssayTM. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique.

Personnes qualifiées

Mohamed Haithem Bennia, géo, surintendant géologie à la mine Géant Dormant a rédigé, collecté, vérifié et approuvé les informations techniques figurant dans ce communiqué de presse.

Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

M. Hamelin et M. Bennia sont des personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses activités d’exploration et de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la levée de l’ordonnance, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la performance générale des actifs de la Société ainsi que les résultats de l'exploration et des activités de développement de la Société, sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca . Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

