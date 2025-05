Elcogen und Casale SA unterzeichnen Absichtserklärung

TALLINN, Estland, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elcogen , ein führender europäischer Technologiehersteller für die effiziente Produktion erschwinglichen grünen Wasserstoffs und emissionsfreien Stroms, hat heute bekannt gegeben, eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Casale, einem globalen Anbieter von Technologien und integrierten technischen Lösungen für die Herstellung von Ammoniak und anderen chemischen Grundstoffen, abgeschlossen zu haben. Diese nicht exklusive Absichtserklärung wird den Parteien die Zusammenarbeit im Bereich grüner Ammoniak und an weiteren P2X-Projekten (Power-to-X) ermöglichen.

Im Rahmen des MoU werden die beiden Unternehmen mit Blick auf die Integration der Festoxid-Elektrolysestapel- und -stapelmodultechnologie von Elcogen in die Anlagen von Casale sowie weitere globale P2X-Anwendungsmöglichkeiten kommerzielle Projekte von beidseitigem Interesse ausloten. Elcogen kann im Gegenzug seine Technologieplattform und die entsprechenden technischen Dienstleistungen einbringen, um die Prozessdesignvorhaben von Casale für Entwickler auf dem internationalen Markt zu unterstützen.

Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein für den Umstieg auf grüne Energie, da das bewährte, ausgereifte Fachwissen von Casale im Bereich Prozessdesign mit der bahnbrechenden Festoxid-Elektrolyseurzellentechnologie (Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC) von Elcogen kombiniert werden könnte, um eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff zu ermöglichen.

Nachhaltige Lösungen mit grünem Wasserstoff

Die Ammoniakproduktion, die derzeit vor allem auf Wasserstoff auf der Grundlage von Naturgas basiert, ist in der Regel auf fossile Brennstoffe angewiesen und somit eine erhebliche CO2-Emissionsquelle. Durch die Integration der umweltfreundlichen Wasserstofftechnologie in die Ammoniakproduktion und die Nutzung neuer Energiequellen kann der neue Prozess allerdings zu erheblich geringeren Emissionen beitragen und eine sauberere und nachhaltigere Lösung für die Industrie herbeiführen. Dank der Kombination der effizienten SOEC-Technologie von Elcogen mit den hochleistungsfähigen Ammoniaklösungen von Casale können die beiden Parteien führende Lösungen für den grünen Ammoniakmarkt entwickeln. Die SOEC-Technologie ist ideal für die Einbindung in industrielle Prozesse geeignet, da der Wasserstoff direkt am Bedarfsort als Ausgangsstoff produziert wird.

„Die Festoxid-Technologie ist auf dem besten Weg, schon bald die Kostenparität von PEM- und Alkali-Systemen zu erreichen, und sobald dies geschafft ist, wird sie einen noch höheren Mehrwert bieten. Aufgrund der geringeren Stromgestehungskosten von Wasserstoff, der größeren Skalierbarkeit und weniger Abhängigkeit von Edelstoffen wie Iridium und Platin handelt es sich um eine zukunftssichere Technologie, die mit zunehmender Ausgereiftheit voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag im Bereich grüner Ammoniak leisten wird. Hieraus wird ein Wettbewerbsvorsprung für beide Unternehmen hervorgehen“, sagte Mikael Jansen, Director of Business Development bei Elcogen, und merkte an: „Diese Absichtserklärung ist ein spannender Meilenstein. Mit seinen über 100 Jahren Erfahrung stellt Casale einen Akteur von Weltrenommee dar, und wir fühlen uns geehrt, dass ein so großer Ammoniaktechnologieanbieter eine gemeinsame Vision mit uns teilt. Gemeinsam leisten wir einen greifbaren Beitrag für die weltweiten Nachhaltigkeitsziele. Wir sind darauf erpicht, einen neuen Standard für die Produktion nachhaltigen Ammoniaks zu setzen“.

Die SOEC-Technologie bietet im Vergleich zur Wasserelektrolyse unschlagbare Vorteile. Aufgrund der schnelleren und effizienteren Kinetik wird weniger Strom für die Wasserstoffherstellung benötigt. Außerdem kann Dampf, der aus der Abwärme industrieller Prozesse – wie z. B. der Ammoniakproduktion – entsteht, genutzt werden, um den Strombedarf für die Wasserstoffproduktion weiter zu reduzieren. Im Gegensatz zur Wasserelektrolyse entsteht durch die Anwendung der Technologie selbst wenig bis keine Abwärme. Die Technologieplattform elcoStack® wird im Vergleich zu vielen anderen Lösungen bei geringeren Temperaturen betrieben, während gleichzeitig eine hohe Effizienz und Leistungsdichte erhalten bleibt. Das Ergebnis ist eine einfachere und kosteneffizientere Lösung für die Integration der Festoxid-Technologie in ein Elektrolysesystem.

„Wir meinen, dass die Leistungen von Elcogen im Bereich der Festoxid-Technologie ideal mit dem profunden Fachwissen von Casale im Bereich von Prozessintegration und Anlagendesign harmonieren. Diese Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten für industrielle Anwendungen mit grünem Wasserstoff, insbesondere in der Ammoniakproduktion, aber auch in weiteren Technologiefeldern. Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft auf Basis unseres gemeinsamen Engagements für die Herbeiführung eines schnelleren Energiewandels beiden Unternehmen die Ergründung innovativer Lösungen im Power-to-X-Bereich ermöglichen wird“, sagte Federico Zardi, CEO von Casale SA.

Ansprechpartnerin bei Elcogen: Laura Quinton, Communications Manager, Laura.Quinton@elcogen.com +358(0)456163133

Ansprechpartnerin bei Casale: Maria San Antonio Alonso, Marketing & Communications Manager, m.sanantonio@casale.ch +41 91 6419330

Über Casale

Das im Jahr 1921 gegründete private Schweizer Unternehmen Casale hat seine Hauptgeschäftsstelle in Lugano in der Schweiz und verfügt über einen Erfahrungsschatz von mehr als 100 Jahren in der Bereitstellung von Lösungen für die Bereiche integrierte Technologien, Ingenieurstechnik, Auftragswesen und Bauwesen für die Chemie- und Düngemittelindustrie. Mit über 450 Fachkräften in der Schweiz, der Tschechischen Republik, China, Indien, den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Brasilien zählt Casale zu den weltweit führenden Unternehmen in nachhaltigen Düngemittelproduktionstechnologien.

Casale reiht sich unter die wenigen Lizenzgeber ein, die zusätzlich zu wesentlichen chemischen Stoffen wie Melamin und Methanol die gesamte Düngemittelproduktionskette bestehend aus Ammoniak, Harnstoff, Salpetersäure, Nitraten und Phosphaten bedienen können. Das am Schutz der Umwelt orientierte Lösungsportfolio ist auf nachhaltige Anlagen ausgerichtet und umfasst innovative Technologien für die Herstellung von grünem und blauem Ammoniak, Methanol und Wasserstoff, sodass ein komplettes Lösungsangebot für neue Anlagen und umgerüstete Anlagen zur Auswahl steht.

Casale stellt für die Umrüstung von Anlagen wie auch für neue Anlagen ein umfassendes Service- und Produktangebot bereit, das Folgendes beinhaltet:

Know-how und Lizenzen für Kerntechnologien

die gesamte Palette technischer Services, von Machbarkeitsstudien bis hin zu grundlegendem, FEED- und detailliertem Design

Bereitstellung von Ausrüstung und Materialien

Auftragswesen für EP/EPC-Projekte

digitale Lösungen für Anlagenkontrolle und -management

Reparatur- und Wartungsdienstleistungen

Das umfassende Serviceangebot von Casale ist auf kontinuierliche Innovation und operative Exzellenz ausgerichtet. Die Fähigkeit von Casale, sein profundes Engagement für die Erforschung und Entwicklung sauberer Technologien in jeden Aspekt seiner Design-, Konstruktions- und Renovierungsvorhaben einfließen zu lassen, untermauert die führende Stellung des Unternehmens im Bereich Energiewandel und Nachhaltigkeit.

www.Casale.ch

Über Elcogen

Elcogen ist auf die Entwicklung und Bereitstellung von Festoxid-Brennstoffzellen- und Elektrolysetechnologien fokussiert, welche die Herstellung erschwinglichen grünen Wasserstoffs und emissionsfreien Stroms für verschiedene Sektoren ermöglichen, die von Anwendungen in Privathaushalten bis zum Industriesektor im großen Maßstab reichen. Das im Jahr 2001 gegründete Unternehmen hat seinen eingetragenen Geschäftssitz im Vereinigten Königreich und unterhält seine Hauptgeschäftsstelle in Tallinn, Estland, sowie Kompetenzzentren für Forschung und Entwicklung in Estland und Finnland. Die Brennstoff- und Elektrolysezellen, -stapel und -module von Elcogen für eine wachsende globale Kundenbasis sind in Drittsysteme integriert, um eine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Neben der Bereitstellung von Komponenten bietet Elcogen ein umfassendes Serviceangebot für die technologische Integration an, um eine nahtlose Implementierung und optimale Funktionalität seiner Lösungen in verschiedenen Anwendungsbereichen sicherzustellen. Diese Systeme sollen das ganze Potenzial der erneuerbaren Energie entfalten und einen Effizienzgrad gewährleisten, der herkömmliche Technologien übertrifft. Zusammen mit seinen Partnern gestaltet Elcogen eine Landschaft für nachhaltige Energie, um den Weg hin zu einer Zukunft mit Netto-Null-Emissionen zu bahnen.

www.elcogen.com

