Stella-Jones annonce les résultats de l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats de l’élection des administrateurs à la suite de son assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») qui a eu lieu cet avant-midi.

Tous les candidats au poste d’administrateur proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 14 mars 2025 ont été élus au conseil d’administration de Stella-Jones à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée. Les résultats détaillés du vote à l’élection des administrateurs sont indiqués dans le tableau suivant :

Candidat

Votes pour

Votes Contre

nombre %

nombre

%

Michelle Banik 44 324 929 99,85 % 66 759 0,15 % Robert Coallier 44 196 728 99,56 % 194 961 0,44 % Anne E. Giardini 44 214 196 99,60 % 177 451 0,40 % Karen Laflamme 44 192 661 99,55 % 199 027 0,45 % Katherine A. Lehman 44 225 747 99,63 % 165 942 0,37 % Douglas Muzyka 44 328 595 99,86 % 63 093 0,14 % Simon Pelletier 43 768 177 98,60 % 623 512 1,40 % Éric Vachon 44 376 962 99,97 % 14 727 0,03 %

De plus, le vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction (droit de regard sur la rémunération) a obtenu un pourcentage d’approbation de 88,98 %.

Les résultats relatifs à toutes les questions soumises à un vote à l’assemblée peuvent être consultés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Source : Stella-Jones Inc. Stella-Jones Inc. Personnes-ressources Silvana Travaglini, CPA Stephanie Corrente Première vice-présidente et chef des finances

Stella-Jones Directrice, communications d'entreprise

Stella-Jones Tél.: (514) 934-8660 stravaglini@stella-jones.com communications@stella-jones.com

