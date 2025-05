Analpha Mengumumkan Pelancaran Tawaran Awam Permulaan

SINGAPURA, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company (“Antalpha” atau “Syarikat”) hari ini mengumumkan bahawa ia telah melancarkan jerayawara untuk tawaran awam permulaan (IPO) yang dicadangkan, melibatkan 3,850,000 saham biasa dengan jangkaan harga antara $11.00 hingga $13.00 bagi setiap saham biasa. Antalpha menjangkakan untuk memberikan pilihan kepada penaja jamin selama 30 hari untuk membeli 577,500 saham biasa tambahan bagi menampung lebihan peruntukan, jika ada. Syarikat tersebut telah memohon untuk menyenaraikan saham biasanya di Pasaran Global Nasdaq di bawah simbol ticker “ANTA.”

Roth Capital Partners dan Compass Point merupakan pengurus bookrunner bersama untuk tawaran yang dicadangkan.

Tawaran yang dicadangkan akan dibuat hanya melalui prospektus. Salinan prospektus awal yang berkaitan dengan tawaran yang dicadangkan ini, apabila tersedia, boleh diperoleh dengan melayari EDGAR di laman web SEC di www.sec.gov. Sebagai alternatif, salinan prospektus awal, apabila tersedia, boleh diperoleh daripada: Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 Attn: Prospectus Department melalui telefon: (800) 678-9147 atau melalui e-mel di rothecm@roth.com; atau Compass Point Research & Trading, LLC, Attention: Syndicate, 1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007 atau melalui e-mel ke: syndicate@compasspointllc.com.

Pernyataan pendaftaran dalam Borang F-1 berkaitan dengan tawaran sekuriti yang dicadangkan telah dikemukakan kepada SEC tetapi masih belum berkuat kuasa. Sekuriti ini tidak boleh dijual dan tawaran untuk membeli tidak boleh diterima sebelum pernyataan pendaftaran berkuat kuasa. Siaran akhbar ini dibuat selaras dengan Peraturan 134 di bawah Akta Sekuriti 1933, yang telah dipinda dan tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli sekuriti ini, serta tidak akan ada sebarang penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa jika tawaran, permintaan atau penjualan tersebut adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti bagi mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

Perihal Antalpha

Antalpha merupakan syarikat fintech terkemuka yang mengkhusus dalam menyediakan penyelesaian pembiayaan, teknologi dan pengurusan risiko kepada institusi dalam industri aset digital. Sebagai rakan kongsi pinjaman utama Bitmain, Antalpha menawarkan rantaian bekalan Bitcoin dan pinjaman margin melalui platform teknologi Antalpha Prime, yang membolehkan pelanggan membuat asal dan mengurus pinjaman aset digital mereka, serta memantau kedudukan cagaran dengan data hampir masa nyata.

Hubungi

Perhubungan Pelabur: ir@antalpha.com

Kenyataan Safe Harbor

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang mungkin merupakan kenyataan “pandangan ke hadapan” berdasarkan peruntukan “safe harbor” dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian A.S. tahun 1995. Kenyataan berwawasan ini boleh dikenal pasti oleh istilah seperti “akan”, “menjangka”, “menjangkakan”, “bertujuan”, “masa depan”, “berniat”, “merancang”, “percaya”, “menganggarkan”, “kemungkinan besar” dan kenyataan yang serupa. Kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan tentang kepercayaan, rancangan dan jangkaan Antalpha adalah kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Kenyataan memandang ke hadapan sedemikian adalah tertakluk pada pelbagai risiko dan ketidakpastian. Maklumat lanjut mengenai risiko ini dan risiko lain terkandung dalam pemfailan Antalpha dengan SEC. Semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah berdasarkan tarikh siaran akhbar ini dan Antalpha tidak mempunyai kewajipan untuk mengemaskinikan sebarang kenyataan pandangan ke hadapan, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0c7d150-bab1-4305-b435-3075d23fa0ad

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.