Yaqrit 的 HE 候选药物进入 3 期试验阶段并在 EASL 上展示了相关支持数据

经 FDA 批准用于肝性脑病 3 期试验的一种改进型疾病分期工具,适用于静脉注射氨清除剂(YAQ006)。

口服氨清除剂(YAQ007)用于预防 HE 复发的剂量反应数据

氨清除剂作用机制的体内验证凸显与 TLR-4 拮抗剂(YAQ005)的潜在协同作用



伦敦, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yaqrit 是一家聚焦临床后期阶段的公司,致力于开发治疗晚期肝病的救命疗法。本周,在 5 月 7 日至 10 日于阿姆斯特丹举行的欧洲肝脏研究协会(EASL)大会上,该公司将披露其用于治疗肝性脑病(HE)的 3 期和 2b/3 期候选药物 YAQ006(静脉注射)和 YAQ007(口服)的临床试验进展数据。 总的来说,这些数据加深了对作用机制的理解,确定了 HE 患者群体中的治疗起始和终点,并界定了用于预防明显 HE 复发的 YAQ007(氨清除剂口服制剂)的剂量。

“随着我们对 YAQ006 和 YAQ007 的临床研究进入后期阶段,2025 年 EASL 为 Yaqrit 提供了一个与肝病领域的临床医生和研究人员分享数据的绝佳机会。”Yaqrit 首席执行官 Troels Jordansen 表示, “晚期肝病领域显然存在未满足的医疗需求:EASL 的报告表明,Yaqrit 正在为在合适的时间向合适的患者以正确的剂量提供正确的药物而努力。”

YAQ006 和 YAQ007 分别是强效氨清除剂 L-鸟氨酸苯乙酸盐(L-OPA)的静脉注射剂和口服制剂。 Yaqrit 正在准备启动一项针对 YAQ006 的 3 期试验,用于治疗显性 HE(一种失代偿期肝硬化的致命并发症)的住院患者;同时,还计划开展一项针对 YAQ007 的 2b/3 期试验,用于门诊患者以预防显性 HE 的复发。

EASL 披露的一则重要信息是开发了患者分期方案——mHEST(改良肝性脑病分期工具)。 美国食品药品监督管理局(FDA)已批准使用 mHEST 评估 YAQ006 针对显性 HE 患者的 3 期试验中“具有临床意义的改善”这一主要终点。 在 mHEST 中,评级者间和评级者内的高度一致性将减少对主观评估和解读的依赖,帮助各中心的临床研究人员在整个试验过程中对患者选择和终点达成做出一致的选择。

改良肝性脑病分期工具 (mHEST) 的开发和验证,用于肝性脑病分级,以完成准确评估和规范的临床试验 (SAT-210)。 Rajiv Jalan 教授,5 月 10 日星期六。

在 EASL 的第二场报告中介绍了 YAQ007(口服 L-OPA 制剂)的剂量设定临床研究。 研究显示,每日接受两次 4 克 YAQ007 的患者血浆氨下降幅度是接受利福昔明(每日两次,每次 550 毫克)患者的 6 倍,利福昔明是目前用于肝性脑病标准治疗的抗生素。 二者在不良事件方面并无显著差异。

一项随机、开放标签的 2a 期对照研究,旨在评估口服 mnk6106(L-鸟氨酸苯乙酸盐)与利福昔明在既往患有肝硬化和肝性脑病病史的受试者中的药效学、安全性和药代动力学 (SAT-209)。 Rajiv Jalan 教授,5 月 10 日星期六。

HE 小鼠模型中的转录和代谢分析提供的证据表明,L-OPA 的作用方式可能与 YAQ005(一种 TLR4 拮抗剂)在治疗高氨血症方面互补。 这为未来改进治疗策略带来了可能性。

高氨血症的转录组学和代谢学见解:Toll 样受体 4 抑制剂和鸟氨酸苯乙酸盐的互补治疗作用 (THU-182)。 Supachaya Sripoosanaphan 博士,5 月 8 日星期四。

“在治疗和预防有多种复杂因素影响的晚期肝病时,无论是在控制临床试验变量,还是理解药物作用机制方面,知识理解都无可替代。”Yaqrit 创始人兼首席医疗官 Rajiv Jalan 教授表示, “这些令人印象深刻的数据坚定了对 Yaqrit 管线资产临床途径的信心。”

有关 Yaqrit 在 2025 年 EASL 上所作八场报告的信息,请浏览 Yaqrit 网站的最新消息。

完整的摘要将于 2025 年 5 月 7 日上午 8:30 CEST(中欧夏令时间)起在 EASL 大会网站上提供。

企业联系人

Troels Jordansen

邮箱:Troels@Yaqrit.com

电话:+31 6 1834 5326

投资者联系人

Mary-Ann Chang

邮箱:Mary-Ann@Yaqrit.com

电话:+44 7483 284 853

关于 Yaqrit

Yaqrit 是一家聚焦临床阶段的企业,致力于为住院和死亡风险较高的晚期肝病患者发现并开发创新疗法。 Yaqrit 的产品线包括处于2-3期开发阶段的三种新型疗法,以及正在进行注册试验的两款医疗设备,可为晚期肝硬化和急慢性肝衰竭患者提供急慢性治疗,这些患者迫切需要更有效的治疗方法。 更多详情请见 www.Yaqrit.com

关于肝性脑病

肝性脑病(HE)是一种与血液中氨过量有关的潜在可逆性神经功能障碍。 多达 40% 的失代偿期肝硬化患者有发生肝性脑病的风险,美国每年有超过 80,000 名患者因显性发作入院。 肝性脑病的复发率很高:40%-50% 的患者会在首次显性发作后的一年内再次发作。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.