Le CN décerne le Prix de manutention sécuritaire 2024 à 213 expéditeurs ferroviaires

MONTRÉAL, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui les lauréats de son Prix de manutention sécuritaire 2024. Le Prix de manutention sécuritaire du CN est remis aux clients qui font le chargement de marchandises dangereuses selon des normes rigoureuses en matière de manutention et d’expédition sécuritaires de produits réglementés. Les lauréats doivent respecter les critères en vigueur, selon le nombre total d’envois de marchandises dangereuses, toutes installations confondues.

Le prix reflète l’objectif du CN d’être e chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord.

« Félicitations aux lauréats de 2024 qui ont constamment démontré la volonté de satisfaire aux normes les plus élevées en manutention sécuritaire des marchandises dangereuses dans tout le réseau du CN. La sécurité n’est pas qu’une priorité; c’est la promesse que nous nous faisons les uns aux autres chaque jour. Merci aux 213 expéditeurs d’avoir tenu cette promesse, comme en témoignent leurs réalisations et leur engagement à l’égard de la sécurité. »

– Rémi G. Lalonde, vice-président exécutif et chef des Affaires commerciales au CN

« La sécurité est une responsabilité partagée qui incombe à chacun de nous. Ces prix récompensent les clients qui donnent l’exemple en accordant la priorité aux pratiques sécuritaires à chaque envoi. Merci de nous aider à protéger nos équipes et les collectivités où nous exerçons nos activités. »

– Buck Rogers, vice-président Produits pétroliers et chimiques au CN

Le Prix de manutention sécuritaire fait partie intégrante du programme Gestion responsableMD – une initiative d’amélioration continue de la performance à laquelle le CN participe, au Canada comme aux États-Unis.

Veuillez cliquer ici pour afficher la liste des lauréats du Prix de manutention sécuritaire 2024 du CN.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources : Médias Investisseurs Ashley Michnowski Stacy Alderson Directrice principale Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 596-4329 514 399-0052

media@cn.ca investor.relations@cn.ca



