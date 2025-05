Genetec et SaferWatch fournissent des informations sur les véhicules en temps réel aux organismes de sécurité publique

Développée avec le Département d’application de la loi d’Hawaï, cette intégration permet des réponses plus rapides et mieux coordonnées aux incidents impliquant des véhicules d’intérêt

MONTRÉAL, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui l’intégration d’AutoVu CloudrunnerMC, son système d’investigation véhicules (VCIS), à la plateforme d’alerte et de signalement en temps réel SaferWatch. Initialement développée pour le Département d’application de la loi d’Hawaï, cette intégration réunit les capacités de recherche de véhicules de Cloudrunner et les outils de communication en direct de SaferWatch au sein d’une même plateforme, améliorant ainsi la façon dont les organismes de sécurité publique et les communautés se coordonnent en temps réel lors d’incidents impliquant des véhicules d’intérêt.

Une collaboration en temps réel inédite à Hawaï

L’initiative est née du besoin pressant du Département d’application de la loi d’Hawaï de renforcer sa connaissance de la situation et la communication entre les organismes. SaferWatch était déjà largement utilisé dans tout l’État, fournissant des communications sécurisées en temps réel entre les citoyens, les institutions publiques et les forces de l’ordre. Leur vision était de combiner les technologies en temps réel pour améliorer la sécurité publique, non seulement pour répondre plus rapidement aux incidents, mais aussi pour identifier de manière proactive les menaces potentielles avant qu’elles ne s’aggravent.

« Ce partenariat représente une avancée majeure dans la façon dont nous protégeons nos communautés à Hawaï », déclare Mike Lambert, directeur du Département d’application de la loi d’Hawaï. « En intégrant la technologie avancée de reconnaissance des plaques d’immatriculation de Genetec à la plateforme d’alerte en temps réel SaferWatch, nous donnons à nos agents et à nos partenaires de la sécurité publique les outils nécessaires pour agir plus rapidement, plus intelligemment et avec une plus grande précision. Cette technologie nous aide à garder une longueur d’avance tout en maintenant la transparence et la confiance de la communauté au premier plan. »

Améliorer la connaissance de la situation grâce à des données en temps réel

Cloudrunner capture automatiquement et avec précision les informations relatives à la plaque d’immatriculation, les caractéristiques du véhicule (couleur, type, marque et modèle) et les comportements de conduite, quelle que soit l’heure de la journée ou les conditions météorologiques. Ces données étant désormais disponibles au sein de SaferWatch, les forces de l’ordre peuvent recevoir des alertes instantanées lorsqu’un véhicule figurant sur une liste de véhicules recherchés est détecté. Ces alertes sont automatiquement transmises aux répartiteurs du 911 (le service d’urgence), aux enquêteurs et au personnel autorisé par l’intermédiaire de l’écosystème d’alerte de SaferWatch. Outre les informations relatives à la plaque d’immatriculation, chaque alerte peut inclure un contexte critique, tel que des rapports d’enquête ou des informations relatives au véhicule, ce qui permet une prise de décision plus rapide et plus éclairée.

Au-delà de l’application de la loi

L’intégration d’AutoVu Cloudrunner à SaferWatch apporte également de nouvelles capacités significatives au-delà de l’application de la loi, au bénéfice des éducateurs, des administrateurs de santé et des exploitants de lieux publics qui utilisent déjà SaferWatch pour surveiller les menaces potentielles. L’intelligence véhicules de Cloudrunner étant désormais intégrée à la plateforme, les utilisateurs peuvent soumettre des informations sur des véhicules suspects directement via l’application. Si une plaque d’immatriculation est jugée exploitable, elle peut être ajoutée à une liste de véhicules recherchés, ce qui déclenche des alertes en temps réel dès que le véhicule est détecté par une caméra de Cloudrunner. Ce flux d’informations simplifié réduit les temps de réponse et garantit que les principales parties prenantes sont alignées et prêtes à agir.

L’intégration permet également aux membres de la communauté de jouer un rôle actif dans la sécurité publique. Grâce à l’application SaferWatch, les citoyens peuvent signaler des situations ou des activités suspectes, fournissant ainsi des informations essentielles pour permettre d’identifier des véhicules ou des personnes d’intérêt. Dans les scénarios prioritaires, par exemple lorsqu’un véhicule très recherché est repéré à un endroit, les forces de l’ordre peuvent instantanément envoyer des notifications en masse aux utilisateurs des zones environnantes, ce qui permet d’alerter le public d’un danger potentiel et de faciliter la coordination des efforts d’intervention.

« Le temps et la collaboration sont essentiels lorsqu’il s’agit de faire face à des menaces de sécurité publique », déclare Larry Legere, directeur commercial AutoVu Cloudrunner chez Genetec Inc. « Cette intégration simplifie la façon dont les organismes partagent les informations sur les véhicules, permettant une coordination plus rapide entre les juridictions et un engagement plus efficace de la communauté. »

L’intégration est d’ores et déjà disponible pour les clients de Cloudrunner et de SaferWatch en Amérique du Nord. Les citoyens peuvent télécharger gratuitement l’application SaferWatch et l’utiliser pour soumettre des informations, mais les organisations doivent disposer d’un compte actif sur chaque service pour bénéficier de tous les avantages de la solution combinée.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur http://www.genetec.com/fr.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2025. GenetecMC, AutoVu CloudrunnerMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fbedfdf-38d3-4215-b382-e07d9b3371b8/fr

Contact presse : Amérique du Nord Véronique Froment Bubble Agency Veroniquef@bubbleagency.com Tel: +1 603.537.9248

Genetec et SaferWatch fournissent des informations sur les véhicules en temps réel aux organismes de sécurité publique Développée avec le Département d’application de la loi d’Hawaï, cette intégration permet des réponses plus rapides et mieux coordonnées aux incidents impliquant des véhicules d’intérêt

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.