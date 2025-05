Jack.org nomme un nouveau président et directeur général

Légende de la photo : Michael Braithwaite deviendra le nouveau PDG de Jack.org le 16 juin.

TORONTO, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack.org est ravi d’annoncer la nomination de Michael Braithwaite (il/lui) au poste de nouveau président et directeur général (PDG). Dirigeant chevronné d’organismes à but non lucratif, Michael possède plus de 30 ans d’expérience dans l’avancement d’initiatives à retombées sociales dans les secteurs du logement et des services à la jeunesse. Son expertise unique en matière de leadership organisationnel, de mise en œuvre stratégique, de partenariats communautaires et de collecte de fonds aidera Jack.org à remplir sa mission essentielle, qui est d’améliorer la santé mentale des jeunes dans les communautés partout au Canada.

Michael possède possède une vaste expérience dans la mise en place de solutions qui améliorent la vie des communautés vulnérables et mal desservies. En tant que PDG de Blue Door, l’une des principales organisations au Canada spécialisées dans le logement et la lutte contre l’itinérance, il a dirigé la création de programmes sociaux visant à offrir une formation professionnelle et des chemins vers un emploi valorisant, dans le but de prévenir l’itinérance.

Il a également travaillé en étroite collaboration avec des partenaires et des bailleurs de fonds pour mettre sur pied six nouveaux projets de logements avec services de soutien dans la région du Grand Toronto, dont le tout premier destiné aux jeunes LGBTQ2S+. Enfin, il a renforcé la capacité de l’organisation à desservir un plus grand nombre de communautés, en étendant ses programmes à Durham, Peel, Niagara et Halifax.

Auparavant, Michael a été PDG de Raising the Roof, où il a lancé un programme national visant à transformer des propriétés sous-utilisées en logements abordables. Avant cela, en tant que directeur général de 360°kids, il a piloté la mise sur pied de plusieurs programmes novateurs destinés aux jeunes. Parmi ceux-ci figurent un programme de lutte contre la traite des êtres humains, Nightstop, une initiative communautaire offrant un logement sécuritaire aux jeunes à risque d’itinérance, ainsi que iGrad, un programme éducatif en classe conçu pour aider les jeunes à terminer leurs études secondaires.

Le leadership de Michael à Blue Door a été reconnu par la Chambre de commerce, qui lui a décerné un prix d’excellence pour le leadership en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. En 2024, il a également reçu la médaille du couronnement de Charles III pour son travail exceptionnel au service de la communauté.

« Michael apporte une expertise impressionnante, une intégrité exemplaire et une profonde sensibilité aux enjeux que vivent les jeunes et les personnes vulnérables. Nous sommes ravi.e.s d’accueillir un leader aussi engagé et compétent », souligne Zach Pendley, président du conseil d’administration de Jack.org . « Nous avons pleinement confiance en sa capacité à guider Jack.org dans cette nouvelle étape, avec bienveillance et détermination. »

« Dans un monde où l’accès aux soins de santé mentale demeure profondément inéquitable, surtout pour les jeunes, c’est un véritable privilège de me joindre à l’équipe de Jack.org qui accomplit un travail essentiel pour que chaque jeune puisse recevoir le soutien nécessaire à son épanouissement mental, affirme M. Braithwaite. Je suis reconnaissant envers l’équipe et nos formidables jeunes leaders pour leur engagement, leur passion et leur dévouement à opérer un vrai changement. J’ai hâte de collaborer avec eux.elles, ainsi qu’avec nos donateur.rice.s, partenaires et bailleurs de fonds, pour continuer la mise en place des solutions durables et accessibles qui permettront aux jeunes d’avoir le soutien en santé mentale dont ils.elles ont besoin pour avancer et réussir. »

Michael entrera en poste le 16 juin 2025.

Alors que les besoins en santé mentale des jeunes se font plus pressants que jamais, l’arrivée de Michael à la direction de Jack.org marque une étape importante. Son expérience dans le domaine, son engagement envers l’équité et sa capacité à concevoir des programmes porteurs de changements concrets, permettront à Jack.org de poursuivre sa mission : garantir que tou.te.s les jeunes au Canada aient accès à l’éducation et au soutien en santé mentale dont ils.elles ont besoin pour s’épanouir.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Kim Garcia

Responsable des relations avec les médias

kim@jack.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/273f5279-46ad-447b-8862-b4a5fb1aa872/fr

