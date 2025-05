Thérapeutique Knight annonce la relance de ONICIT® au Brésil et au Mexique

MONTRÉAL, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd'hui la prise en charge complète des activités commerciales et la relance de ONICIT® IV (palonosétron) au Brésil et au Mexique, par le biais de ses sociétés affiliées dans ces pays (United Medical Ltd. et Grupo Biotoscana de Especialidad S.A. de C.V., respectivement).

En mai 2022, Knight et Helsinn Healthcare SA (« Helsinn ») ont conclu une entente exclusive de licence, de distribution et d'approvisionnement pour AKYNZEO® (netupitant/palonosétron - fosnetupitant /palonosétron) oral/IV au Canada, au Brésil, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, et ALOXI® oral/IV (palonosétron) au Canada. En janvier 2025, Knight et Helsinn avaient annoncé un élargissement de leur relation existante et une entente exclusive de licence, de distribution et d'approvisionnement pour ONICIT® IV (palonosétron) au Mexique, au Brésil et dans d'autres pays de la région d'Amérique latine. ONICIT® est commercialisé sous la marque ALOXI® au Canada.

ONICIT® en solution injectable est approuvé et commercialisé au Brésil et au Mexique pour prévenir les nausées et vomissements aigus liés aux cycles initiaux et répétés de chimiothérapie modérément et hautement émétisante pour le cancer, et pour prévenir les nausées et vomissements tardifs liés aux cycles initiaux et répétés de chimiothérapie modérément émétisante pour le cancer chez les adultes. De plus, ONICIT® est indiqué pour prévenir les nausées et vomissements postopératoires (NVPO) chez les adultes, jusqu’à 24 heures après une intervention chirurgicale. Au Brésil, ONICIT® est également indiqué chez les enfants âgés de 1 mois à 17 ans pour la prévention des nausées et vomissements aigus associés aux cycles initiaux et répétés de chimiothérapie émétisante pour le cancer, notamment les chimiothérapies hautement émétisantes.

« Nous sommes fiers de continuer à offrir aux patients et aux professionnels de la santé des traitements avancés comme ONICIT® pour atténuer les effets débilitants des nausées et des vomissements causés par la chimiothérapie », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. « ONICIT® représente une synergie avec notre portefeuille d'oncologie existant et nous continuerons à optimiser l'empreinte commerciale et médicale existante. »

À propos de ONICIT®

ONICIT® est un antagoniste du récepteur 5-HT3 de deuxième génération présentant une affinité plus élevée au récepteur 5-HT3 que les antagonistes du récepteur 5-HT3 de première génération.1 Une dose unique d’ONICIT® avant la chimiothérapie assure une protection durant toute la phase globale (jours 1 à 5), offrant ainsi un schéma simple, mais efficace. L’efficacité a été constatée durant la phase aiguë (jour 1) et durant la phase tardive (jours 2 à 5) après la chimiothérapie.2,3

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

À propos de Helsinn

Helsinn est une société pharmaceutique internationale, qui conçoit, fabrique, lance et commercialise des produits visant à améliorer la qualité de vie de patients atteints de cancer et de maladies chroniques, en se concentrant sur les soins de soutien, l'oncologie et la dermato-oncologie. Helsinn, qui a son siège à Lugano, en Suisse, mène des activités commerciales directes aux États-Unis et a un réseau consolidé de partenaires pour servir les patients dans quelque 150 pays à travers le monde.

Établie en 1976, Helsinn est une entreprise familiale de quatrième génération disposant d'une importante expertise pharmaceutique et technique. Helsinn est fière de son histoire, caractérisée par une intégrité, une passion et une qualité remarquables. L'entreprise s'engage à innover en permanence pour ses patients et à considérer la croissance durable comme un élément central de sa vision stratégique.

Pour en apprendre davantage sur Helsinn, visitez www.helsinn.com et suivez-nous sur X et LinkedIn.

