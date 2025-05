IUX quyết tâm duy trì tính minh bạch và bảo mật dữ liệu trong giao dịch

IUX cam kết bảo mật dữ liệu khách hàng, áp dụng biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính trong suốt quá trình xác minh.

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- IUX rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng bằng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt áp dụng cho cả quy trình xác minh Bằng chứng về danh tính (Proof of Identity - POI) và Chứng minh ngân hàng (Proof of Bank - POB). Những biện pháp này đảm bảo khách hàng có thể tin tưởng rằng tiền và thông tin cá nhân của khách hàng được an toàn khi gửi tiền hoặc xác minh tài khoản.

Quy trình xác minh danh tính và gửi tiền an toàn

IUX có các nguyên tắc rõ ràng liên quan đến giao dịch gửi tiền. Theo đó, IUX chỉ chấp nhận các khoản tiền được chuyển từ các tài khoản ngân hàng trùng khớp với tên đã đăng ký trên tài khoản của khách hàng. Ngoài ra, các giấy tờ POI và POB do khách hàng tải lên phải trùng khớp với thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký nhằm đảm bảo giao dịch an toàn.



Bảo vệ dữ liệu khách hàng

IUX sử dụng công nghệ mã hóa và các kênh truyền dữ liệu bảo mật nhằm ngăn chặn hành vi truy cập trái phép vào dữ liệu của khách hàng. Tất cả thông tin cá nhân đều được lưu trữ trên các máy chủ đạt tiêu chuẩn bảo mật cao và tuân thủ các giao thức quốc tế nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân đó.

Tách biệt nguồn tiền và tuân thủ quy định

Nguồn tiền của khách hàng được tách biệt với tài khoản công ty để đảm bảo nguồn tiền này không bị sử dụng trong trường hợp công ty gặp vấn đề về tài chính. IUX cũng tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về tài chính và chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý đáng tin cậy nhằm đảm bảo tính tuân thủ và bảo mật.

Bảo mật thông tin cá nhân

IUX quyết tâm duy trì tính bảo mật và an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị hoặc bất kỳ mục đích không được phép nào khác. Tất cả dữ liệu sẽ được xử lý theo các yêu cầu pháp lý và các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt.

Lời kết

IUX luôn kiên định về tính minh bạch và bảo mật trong giao dịch, mang lại môi trường an toàn cho dữ liệu và nguồn tiền của khách hàng. Với các biện pháp nghiêm ngặt đang áp dụng và các giao thức tài chính cập nhật thường xuyên, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm rằng thông tin cá nhân được bảo vệ ở mức độ cao nhất.

Để biết thêm thông tin và tin tức, vui lòng truy cập website chính thức của IUX.

