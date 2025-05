Stella-Jones fait son entrée dans le marché des structures de transport d'électricité en acier avec l'acquisition de Locweld

La Société élargit son offre d'infrastructures, en ligne avec sa stratégie

MONTRÉAL, 07 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Locweld Inc. (« Locweld »), un chef de file dans la conception et la fabrication de pylônes en treillis et de poteaux en acier destinés au transport d’électricité. La transaction devrait être conclue aujourd'hui.

Basée à Candiac, au Québec, Locweld jouit d'une solide réputation grâce à son engagement quant à la qualité et le service, avec plus de 75 ans d'activité. Menée par une équipe de direction chevronnée, Locweld emploie environ 220 personnes et dessert des clients tant au Canada qu'aux États-Unis depuis son installation de 220 000 pieds carrés.

« Cette acquisition représente un changement significatif qui permet à Stella-Jones de s'établir sur le marché des structures de transport en acier d'environ cinq milliards $, en complément de notre activité actuelle de poteaux destinés aux sociétés de services publics, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance », a déclaré Eric Vachon, Président et Chef de la direction de Stella-Jones. « Nous exécutons notre stratégie visant à élargir l'offre d'infrastructures de Stella-Jones avec une acquisition qui tire parti de notre vaste réseau de ventes et de distribution. Avec cet ajout stratégique, nous nous trouvons dans une position de choix pour mieux servir nos clients et acquérir une expérience inestimable, alors que nous travaillons à développer continuellement notre portée », a-t-il conclu.

« Depuis près de 40 ans, la famille Cyr est à la tête de Locweld, et nous sommes ravis d'avoir trouvé un acheteur stratégique en Stella-Jones », a déclaré Michael Cyr, Président directeur général de Locweld. « Cette transaction sera mutuellement bénéfique ; Locweld profitera de l'envergure d'une organisation plus grande qui considère l'industrie des structures de transport comme une pierre angulaire de sa croissance future, et notre équipe apportera son expertise et son savoir-faire pour continuer à offrir une valeur exceptionnelle aux clients », a-t-il ajouté.

La contrepartie de l'acquisition consiste en un prix d'achat de 58 millions $, sur une base sans encaisse ni endettement et sous réserve des ajustements habituels du fonds de roulement. Une contrepartie additionnelle pouvant aller jusqu'à sept millions $, conditionnelle à l'atteinte de certains objectifs financiers et d'exploitation, pourrait être payée. Stella-Jones a également l'intention d'investir dans un programme de dépenses en immobilisations d'environ 15 millions $ afin d'accroître la capacité actuelle et d'optimiser l'efficacité des activités d'exploitation de Locweld. Michael Cyr, Président directeur général de Locweld, quittera ses fonctions, et les principaux membres de la direction demeureront au sein de l'organisation afin de soutenir l'entreprise. Les ventes de Locweld pour l'année terminée le 30 septembre 2024 ont atteint environ 55 millions $. La Société financera l'acquisition au moyen de ses facilités de crédit rotatif existantes.

Stella-Jones ne prévoit pas de faire d'autres annonces concernant la transaction.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX: SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux en bois traité ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

À l’exception de l’information historique fournie aux présentes, ce communiqué de presse contient de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne les performances futures de la Société et l'acquisition décrite aux présentes. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses, des risques et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Par conséquent, le lecteur est avisé que les résultats réels pourraient différer des résultats escomptés, et qu’il ne doit pas se fier indûment aux informations prospectives.

