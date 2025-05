CIRRO E-Commerce wchodzi na polski rynek i dołącza do E-Commerce Connect Poland jako sponsor platynowy

WARSZAWA, Polska, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO E-Commerce, wiodący globalny dostawca rozwiązań logistycznych dla handlu elektronicznego, ogłasza oficjalne wejście na rynek polski. Aby uczcić to strategiczne poszerzenie działalności, firma weźmie udział jako platynowy sponsor w nadchodzącym wydarzeniu E-Commerce Connect Poland, które odbędzie się w dniach 20–21 maja, co odzwierciedla jej zaangażowanie we wspieranie rozwoju prężnego ekosystemu e-commerce w Polsce.

Według Observatory of Economic Complexity (OEC), Polska nadal pełni rolę ważnego centrum eksportu europejskiego i światowego, a jej głównymi rynkami zbytu są Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja i Włochy. Dzięki silnej infrastrukturze handlowej Polska staje się coraz ważniejszym graczem w europejskim handlu elektronicznym, co stanowi doskonałą okazję dla rozwiązań logistycznych CIRRO E-Commerce.

CIRRO E-Commerce wprowadza kompleksowe rozwiązanie logistyczne dla nowoczesnego handlu elektronicznego. Polscy sprzedawcy zyskują teraz dostęp do kompleksowych usług, w tym do sieci dostawczej firmy we Francji, Holandii i Włoszech oraz niezawodnych usług wysyłkowych w Europie z dostawą w ciągu 2–4 dni z Polski do kluczowych miejsc docelowych, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i wiele innych. Poprzez pojedynczy interfejs API CIRRO umożliwia globalny rozwój dzięki wysyłkom IOSS/DDP, zarządzaniu zwrotami, odprawie celnej i kompleksowym usługom śledzenia.

„Cieszymy się, że możemy wprowadzić rozwiązania CIRRO E-Commerce na rynek polski w tak kluczowym momencie” – powiedział Paweł Wasilewski, menedżer sprzedaży w CIRRO E-Commerce. „Polscy handlowcy rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek i potrzebują partnera logistycznego, który dotrzyma im kroku w realizacji ich ambitnych planów. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane, aby pomóc im dotrzeć do większej liczby klientów w Europie i poza nią w bardziej efektywny sposób”.

Platynowy sponsoring CIRRO E-Commerce wydarzenia E-commerce Connect Poland podkreśla wspólną misję wspierania zrównoważonego rozwoju handlu elektronicznego. Wydarzenie łączy czołowych liderów branży e-commerce i dostawców rozwiązań poprzez indywidualne spotkania, studia przypadków i ekskluzywne możliwości nawiązywania kontaktów, których celem jest budowanie silnych i trwałych relacji partnerskich.

CIRRO E-Commerce z dumą wspiera polską społeczność handlu elektronicznego i pomaga lokalnym markom poszerzać zasięg działania w Europie i poza nią.

O firmie CIRRO E-Commerce

CIRRO E-Commerce jest dostawcą usług logistycznych dla handlu elektronicznego, który zapewnia kompleksowe, transgraniczne usługi logistyczne. Dzięki swoim znaczącym atutom firma zmienia zasady gry w zakresie elastyczności, niezawodności, efektywności kosztowej, zaawansowanej technologii i orientacji na klienta. Obejmują one niezawodną sieć transportową, lokalne zespoły ekspertów branżowych oraz obecność w ponad 40 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Australii.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

e-mail:

branding@cirroecommerce.com

strona internetowa:

www.cirroecommerce.com

Zdjęcie towarzyszące temu ogłoszeniu jest dostępne na stronie http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e34de45-4078-4994-bda1-60c0ecbca250

