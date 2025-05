Sanofi: Investițiile în prevenție susțin sănătatea și competitivitatea Europei

VARȘOVIA, Polonia, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pe măsură ce președinția poloneză a Consiliului UE intră în ultima sa etapă, politica privind sănătatea rămâne în topul agendei strategice a Europei. La Congresul Economic European de la Katowice, discuțiile s-au axat atât pe eforturile președinției de a crește rezistența sistemului medical și de a impulsiona transformarea digitală, cât și pe consensul la scară largă asupra faptului că prevenția, inovația și poziția de lider în domeniul științelor vieții trebuie să stea la baza strategiei Europei pe termen lung. Experții Sanofi au evidențiat rolul esențial al imunizării, al sănătății sistemului respirator și al inovației sustenabile în dezvoltarea unei Europe mai sănătoase și mai competitive.

De la reacție, la prevenție

Sanofi a pledat în mod ferm pentru o schimbare de paradigmă, promovând tranziția de la modele de tratament reactive la strategii proactive de prevenție. Florence Baron-Papillon, Șef Proiecte Strategice, Afaceri Publice Corporative și Politici în cadrul Sanofi și Președinte Vaccines Europe, a subliniat: „Prevenția nu reprezintă o cheltuială. Este o investiție strategică ce îmbunătățește rezultatele în materie de sănătate publică, consolidează forța de muncă și asigură reziliența economică pe termen lung. Fiecare 1 euro investit în prevenție are un randament de 14 euro – și până la 19 euro în cazul imunizării adulților. Datele sunt clare. Prevenția salvează vieți, protejează sistemele și stimulează creșterea economică.”

Bazându-se pe dovezi din viața reală, expertul Sanofi a subliniat reducerea cu 80 % a spitalizărilor infantile în sezonul rece, ca urmare a imunizării împotriva VSR, un exemplu concret al beneficiilor prevenției. Aceasta a evidențiat faptul că sănătatea sistemului respirator, alături de bolile cardiovasculare, cancerul și sănătatea mintală, ar trebui recunoscută ca o prioritate în domeniul sănătății publice. Bolile respiratorii cronice reprezintă în prezent a treia cauză principală de deces în Europa, afectând peste 36 de milioane de persoane și generând 6 % din cheltuielile pentru îngrijirea medicală.

Stimularea competitivității Europei

Discuțiile au subliniat, de asemenea, importanța inovației în consolidarea sistemelor de sănătate din Europa și în asigurarea viitorului economic al acesteia. Experții au atras atenția asupra potențialului transformator al sănătății digitale și al cercetărilor bazate pe date. Michaela Scheiffert, Șef MCO și Director General Pharma în Europa Centrală și de Sud (MCO), a evidențiat faptul că prosperitatea pe termen lung a Europei depinde de micșorarea lacunelor în inovație și de accelerarea adoptării unor tehnologii avansate.

Făcând referire la raportul Draghi și la inițiativa Busola competitivității, ea a adăugat: „Îngrijirea medicală trebuie să fie recunoscută ca fiind un sector strategic pentru reziliența și suveranitatea economică a Europei. Investițiile în cercetare și dezvoltare, încurajarea inovațiilor digitale și integrarea inteligenței artificiale în medicină reprezintă pași esențiali pentru asigurarea poziției de lider a Europei. Pentru a rămâne competitivă, Europa nu trebuie doar să își protejeze excelența științifică, dar trebuie să o și fructifice în inovații scalabile.”

Michaela Scheiffert a atras atenția asupra nevoii urgente de a readuce Europa în poziția de lider în inovația farmaceutică, pe măsură ce investițiile în cercetare și dezvoltare continuă să fie îndreptate în alte domenii: „Trebuie să întărim colaborarea dintre industrie și mediul academic, să susținem biotehnologiile emergente și să creăm un cadru de reglementare care să genereze inovație, nu să o constrângă. Competitivitatea viitoare a Europei depinde de acest lucru.”

Inovația trebuie să fie în slujba oamenilor

În timp ce competitivitatea și inovația au reprezentat teme centrale, latura umană a rămas la fel de importantă. Goze Umurhan, Director General Vaccinuri în Europa Centrală și de Sud în cadrul Sanofi, a subliniat faptul că progresul științific trebuie, în cele din urmă, să ducă la o viață mai bună pentru oameni și comunități.

Ea a remarcat că inovația în imunologie deschide noi posibilități în tratamentul unei varietăți de boli grave, însă vaccinurile rămân esențiale pentru construirea rezistenței individuale și colective. „Misiunea noastră este de a schimba sistemul medical și de a trece de la tratarea bolilor, la prevenirea lor. Imunizarea reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente pe care le avem, salvând 154 de milioane de vieți la nivel global în ultimii 50 de ani,” a declarat Umurhan.

„Dacă Europa își dorește într-adevăr să construiască sisteme de sănătate durabile, prevenția și imunizarea trebuie văzute ca stabilizatori economici, nu doar ca măsuri de protejare a sănătății. Acum avem ocazia să facem acest lucru, iar această oportunitate trebuie valorificată, pentru că, până la urmă, oamenii sunt cei care trebuie să beneficieze: de pe urma noilor terapii, a accesului extins la prevenție și a unui model bazat pe inovație, încredere și rezistență pe termen lung”, a spus ea.

Contact: Klaudia Dobosiewicz, Lider Comunicare Externă și Responsabilitate Socială Corporativă pentru Europa Centrală și de Sud (MCO), Sanofi klaudia.dobosiewicz@sanofi.com sanofi.com

