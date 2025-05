Arla Foods Ingredients giới thiệu ý tưởng soda protein tại Vitafoods Europe

AARHUS, Denmark, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arla Foods Ingredients sẽ làm nổi bật lợi ích chức năng của pure BLG (beta-lactoglobulin) trong ý tưởng soda protein mới tại Vitafoods Europe.





Người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm các loại đồ uống chức năng hỗ trợ lối sống năng động và cân bằng. Theo Khảo sát Danh mục của Innova 2024, gần 20% đã giảm tiêu thụ đồ uống có ga truyền thống trong năm qua.

Ý tưởng soda protein của Arla Foods Ingredients là phản hồi chuyên biệt cho xu hướng đồ uống “better-for-you”, cung cấp 10 g protein mỗi khẩu phần mà không đường. Sản phẩm sử dụng Lacprodan® BLG-100 để đem lại năng lượng dinh dưỡng mà người tiêu dùng mong muốn, đồng thời mang đến cho nhà sản xuất sự linh hoạt trong quy trình chế biến nóng và lạnh.

So với whey protein thông thường, Lacprodan® BLG-100 chứa hàm lượng cao hơn các axit amin thiết yếu và chuỗi nhánh cần thiết để hỗ trợ duy trì và phát triển cơ bắp. Hàm lượng protein cũng hỗ trợ cảm giác no, thu hút ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến quản lý cân nặng.

Sarah Meyer, Trưởng bộ phận Phát triển Bán hàng, Performance Nutrition tại Arla Foods Ingredients, cho biết: “Ý tưởng soda protein mới đầy hứng khởi này đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng muốn thay thế đồ uống có đường bằng lựa chọn thanh mát, lành mạnh hơn. Độ tinh khiết vượt trội của Lacprodan® BLG-100 đảm bảo độ nhớt như nước, độ trong và vị sạch mà người tiêu dùng yêu thích. Điều này cho phép chủ thương hiệu thiết lập tiêu chuẩn chất lượng mới cho đồ uống nhẹ bổ sung protein, bao gồm các sản phẩm dành cho hoạt động thể chất.”

Tại gian hàng 4D17 ở Vitafoods Europe (20–22 tháng 5 tại Barcelona), đơn vị dẫn đầu trong dinh dưỡng cao cấp này sẽ còn trình bày thêm ba ý tưởng khác:

The Essentials Protein Bar, với Lacprodan ® SoftBar & Capolac ® . Giàu whey protein và canxi, nền wholefood giàu chất xơ và không thêm đường, vẫn mềm mại suốt thời gian bảo quản.

SoftBar & Capolac . Giàu whey protein và canxi, nền wholefood giàu chất xơ và không thêm đường, vẫn mềm mại suốt thời gian bảo quản. The Refreshed in Seconds beverage –bột protein pha sẵn với khả năng phá bọt nhanh. Được làm từ whey protein isolate Lacprodan ® ISO.RefreshShake, món shake tươi mát này lý tưởng cho phục hồi sau tập luyện.

ISO.RefreshShake, món shake tươi mát này lý tưởng cho phục hồi sau tập luyện. Lacprodan MicelPure® micellar casein isolate – lựa chọn chức năng cho thực phẩm sức khỏe và y tế. Cung cấp protein sữa nguyên bản chất lượng cao, có vị sữa nhẹ và độ nhớt thấp ở nồng độ protein cao, với độ bền nhiệt tuyệt vời và linh hoạt trong quy trình chế biến.



Về Arla Foods Ingredients

Arla Foods Ingredients là công ty dẫn đầu toàn cầu trong việc nâng cao dinh dưỡng cao cấp. Cùng với khách hàng, đối tác nghiên cứu, nhà cung cấp, tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan, chúng tôi khám phá và cung cấp các thành phần và sản phẩm có tài liệu chứng minh để thúc đẩy dinh dưỡng suốt đời vì lợi ích của người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Chúng tôi phục vụ các thương hiệu toàn cầu hàng đầu trong dinh dưỡng giai đoạn đầu đời, dinh dưỡng y tế, dinh dưỡng thể thao, thực phẩm sức khỏe và các thực phẩm, đồ uống khác.

Năm lý do để chọn chúng tôi:

Chúng tôi đam mê cải thiện dinh dưỡng

Chúng tôi đổi mới bằng cách kết nối những yếu tố tốt nhất

Chúng tôi thành thạo cả khám phá và cung cấp

Chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ, lâu dài

Chúng tôi cam kết phát triển bền vững



Trụ sở chính tại Đan Mạch, Arla Foods Ingredients là công ty con thuộc sở hữu 100% của Arla Foods.

