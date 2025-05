Bitget affirme son leadership mondial et son engagement communautaire au TOKEN2049 Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , première bourse de cryptomonnaies et société Web3, a clôturé une semaine marquante et enrichissante au TOKEN2049. En tant que sponsor Gold de l’événement, Bitget a affiché sa présence par une participation de premier plan, un dialogue stratégique et des activités communautaires qui lui ont permis d’échanger avec des leaders clés du secteur, des partenaires, ainsi que des milliers de participants venus du monde entier.

Le premier jour de la conférence, Gracy Chen, PDG de Bitget, a prononcé un discours d’ouverture soulignant le développement continu de la plateforme malgré un contexte économique difficile. Elle a également mis en avant la solide performance du BGB, le jeton natif de Bitget, en forte progression en 2025. Ses remarques ont notamment porté sur la manière dont Bitget continue d’opérer avec agilité dans un contexte de forte volatilité, transformant ainsi l’incertitude en dynamique en utilisant les fluctuations du marché comme tremplin pour l’innovation. Son intervention a permis d’illustrer l’approche de Bitget en matière de croissance durable dans un secteur en rapide mutation.

Sur le stand de Bitget, de nombreux leaders d’opinion clés, affiliés et partenaires de Bitget étaient présents pour apporter leur soutien à l’entreprise. Par ailleurs, le livre du professeur Alex Nascimento de l’UCLA, consacré à la blockchain et aux STO et qui mentionne la croissance remarquable de Bitget, était également proposé en dédicace exclusive.

Le 30 avril, Bitget a également organisé la Cryptoverse Dream Night, un événement parallèle accessible sur invitation uniquement, présenté en collaboration avec 1inch et avec le soutien de Morph . Cet événement a rassemblé plus de 400 participants de tout l’écosystème autour de moments immersifs, de spectacles en direct et d’opportunités de networking.

Après la clôture du TOKEN2049, Gracy Chen, PDG de Bitget, a également participé à la Hack Seasons Conference 2025 à Dubaï. Lors du panel « Exchanges », elle a rejoint d’autres leaders pour débattre de l’évolution des plateformes de trading. Elle y a présenté les initiatives stratégiques de Bitget, notamment l’intégration des finances centralisée et décentralisée, et le développement de l’infrastructure Web3. Elle a souligné le rôle de Bitget dans la construction de l’avenir de la crypto et l’accélération de l’innovation numérique.

« Notre participation au Token2049 ne s’est pas limitée à une simple question de visibilité », a déclaré Gracy. « Il s’agissait d’être au cœur des échanges déterminants, avec les développeurs, utilisateurs et investisseurs qui façonnent l’écosystème. Des événements comme celui-ci sont essentiels pour que les idées se concrétisent en actions. »

La présence de Bitget au TOKEN2049 fait suite à une série d’étapes importantes qui ont marqué l’année 2025, avec notamment une hausse de 20 % du nombre total d’utilisateurs, désormais supérieur à 120 millions, une augmentation de 159 % du volume des transactions au comptant (atteignant 387 milliards $), et l’inclusion de Bitget dans la liste Forbes des bourses les plus fiables au monde. Bitget poursuit son expansion mondiale en offrant des solutions accessibles, sécurisées et centrées sur l’utilisateur, répondant aux besoins évolutifs des traders et de l’ensemble de la communauté Web3.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation .

