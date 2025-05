L’équipe des LNC reçoit le prix de l’innovation de l’écosystème 2024 du CNIC pour la production d’un nouvel isotope médical prometteur

Le Conseil canadien des isotopes nucléaires (Canadian Nuclear Isotope Council) honore les LNC, le Centre Sylvia Fedoruk et Advanced Cyclotron Systems pour la première irradiation par cyclotron du radium-226 afin de produire de l’actinium-225 au Canada

CHALK RIVER, Ontario, 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), première organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont été reconnus par le Conseil canadien des isotopes nucléaires (CNIC) aux côtés du Centre Sylvia Fedoruk et d’Advanced Cyclotron Systems Inc. pour avoir été les premiers au Canada à produire de l’actinium-225, un nouvel isotope médical prometteur dans la lutte contre le cancer, à l’aide d’un cyclotron et de cibles de radium-226. L’équipe a reçu le Prix de l’innovation de l’écosystème du CNIC de cette année lors de la cérémonie de remise des prix annuelle qui s’est tenue à Ottawa, en Ontario, le 15 avril.

Les prix du CNIC sont une célébration annuelle de la croissance et du succès de l’industrie canadienne des isotopes, ainsi que des contributions et des innovations de ses membres et d’éminentes personnalités canadiennes du gouvernement et de l’industrie. Le CNIC fournit une plateforme à sa communauté pour nommer des personnes et des organisations qui ont fait preuve de leadership et qui ont défendu les intérêts de l’industrie. Le Prix de l’innovation de l’écosystème, qui récompense une étape ou une initiative majeure dans l’industrie canadienne des isotopes, reconnaît les efforts continus des LNC pour établir ce processus de production unique au Canada, qui permet d’augmenter considérablement la quantité de ce matériau sur le marché et de débloquer d’autres recherches et essais cliniques.

« Bien que les médicaments à base d’actinium-225 aient montré un potentiel incroyable pour servir de traitement transformateur du cancer, les essais cliniques et les approbations éventuelles de médicaments ont été entravés par le scénario d’approvisionnement serré de l’actinium-225 », a commenté Ram Mullur, vice-président des isotopes des LNC. « Il y a plus de sept ans, les LNC ont entrepris de relever ce défi en produisant de l’actinium-225 par la voie des générateurs, et nous nous rapprochons maintenant de la production à l’échelle industrielle. Cela a été rendu possible grâce aux services et aux produits fournis par nos collaborateurs, notamment le Centre Sylvia Fedoruk et Advanced Cyclotron Systems. Cette réalisation vient également soutenir Actineer, qui est une coentreprise fondée en 2023 par ITM Isotope Technologies Munich SE (ITM), une société de biotechnologie radiopharmaceutique de premier plan, et les LNC. Au nom des Laboratoires Nucléaires Canadiens, je tiens à remercier la CNIC d’avoir reconnu les LNC, nos collaborateurs et nos partenaires, ainsi que les personnes qui travaillent si dur pour donner vie à cette vision. »

« Le Centre Fedoruk est fier de participer à cette réalisation avec les LNC. Le projet reposait sur l’accès à la Saskatchewan Cyclotron Facility, propriété de l’Université de la Saskatchewan et exploitée par le Centre Fedoruk. Ensemble, nous avons fait progresser la production d’un nouvel isotope médical des plus prometteurs ici même au Canada », a déclaré John Root, directeur général du Centre Fedoruk. « Nous tenons à remercier les gouvernements fédéral et provincial, qui ont financé le cyclotron et les infrastructures nécessaires pour permettre cette innovation. »

« La première démonstration de production d’actinium-225 par les LNC, à l’aide du cyclotron TR-24 et du système de ciblage d’ACSI, représente une étape déterminante pour les deux organisations. Je suis convaincu que nous poursuivrons cette collaboration fructueuse en développant une technologie qui contribuera à assurer un approvisionnement fiable en actinium-225 à l’échelle mondiale », a affirmé Richard Eppich, président et chef de la direction d’ACSI.

Les LNC font actuellement partie d’un réseau d’organisations visant à établir un processus de production fiable à l’échelle industrielle pour l’actinium-225. « Les LNC ont parcouru un long chemin au cours des sept dernières années, et cette reconnaissance témoigne des efforts soutenus que nous avons déployés pour répondre à un besoin non rempli dans l’industrie radiopharmaceutique », a ajouté M. Mullur. « Mais ce n’est que le début. Nous poursuivons sans relâche l’optimisation et le perfectionnement de chaque étape du processus de production, du développement initial jusqu’à l’extraction et la distribution du produit final. Et à chaque étape, notre optimisme ne cesse de croître quant au potentiel de cet isotope à servir de traitement sûr et efficace pour une variété de cancers. »

Pour en savoir plus sur les LNC, notamment sur ses travaux visant à produire de l’actinium-225, veuillez consulter le site www.cnl.ca .

À propos des LNC

En tant que laboratoire de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos du Centre Sylvia Fedoruk

Le Centre Fedoruk est une société sans but lucratif dont l’unique membre est l’Université de la Saskatchewan (USask) et dont le conseil d’administration indépendant est nommé par le conseil d’administration de l’USask. Le conseil du Centre Fedoruk est responsable de l’orientation stratégique générale ainsi que de la supervision de ses opérations.

Pour en savoir plus sur le Centre Fedoruk, visitez : www.fedorukcentre.ca.

À propos d’Advanced Cyclotron Systems Inc.

Advanced Cyclotron Systems, Inc. (ACSI) est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de cyclotrons. Avec plus de 30 ans d’expérience et plus de 60 installations de cyclotrons à travers le monde, ACSI propose une vaste gamme d’équipements et de services à l’échelle internationale. Les cyclotrons d’ACSI sont utilisés par des entreprises de renom et des universités et centres de recherche de premier plan pour la production et la distribution commerciale de radionucléides destinés à la TEP et à la TEMP. Les cyclotrons ACSI sont conçus, fabriqués et assemblés à Richmond, au Canada.

ACSI propose une gamme complète de systèmes cyclotroniques allant des cyclotrons TEP aux accélérateurs de moyenne et haute énergie. Tous les cyclotrons fabriqués par ACSI ont une énergie variable et utilisent la technologie des sources d’ions externes, permettant d’atteindre le plus haut courant de faisceau actuellement disponible sur le marché.

La polyvalence, la haute intensité de faisceau et la qualité exceptionnelle des cyclotrons d’ACSI sont les raisons pour lesquelles plusieurs des universités et centres de recherche les plus prestigieux au monde, ainsi que certains des producteurs commerciaux de radio-isotopes les plus prospères, ont choisi les cyclotrons ACSI pour répondre à leurs besoins en matière de production de radio-isotopes.

Le siège social et l’usine de fabrication d’ACSI sont situés à Richmond, en Colombie-Britannique, au Canada.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.advancedcyclotron.com.

Personne-ressource LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

media@cnl.ca

Personne-ressource du Centre Sylvia Fedoruk :

Daniel Hallen

Relations avec les médias, USask

daniel.hallen@usask.ca

306 966-6922

Personne-ressource Advanced Cyclotron Systems Inc. :

Alex Zyuzin

Directeur de la recherche et du développement d’entreprise

azyuzin@advancedcyclotron.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13192f18-235c-42e2-8bce-2e97b6df9c16/fr

L’ÉQUIPE DES LNC REÇOIT LE PRIX DE L’INNOVATION DE L’ÉCOSYSTÈME 2024 DU CNIC POUR LA PRODUCTION D’UN NOUVEL ISOTOPE MÉDICAL PROMETTEUR Joseph Oliverio, directeur général d’Actineer; Ram Mullur, vice-président des isotopes aux LNC; John Root, directeur général du Centre Sylvia Fedoruk; et James Scongack, directeur général des opérations et vice-président de Bruce Power et président du CNIC, célébrer la cérémonie de remise des prix CNIC 2024. Richard Eppich, président et chef de la direction d’ACSI, n’était pas présent.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.