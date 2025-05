ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE / SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE

6.5.2025 KLO 18.00



Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan, välillisesti ja rahoitusinstrumenttien kautta omistamien Orionin osakkeiden osuus on 5.5.2025 alittanut viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:



% osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä 141 134 278 osaketta









757 698 376 ääntä Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,92 % osakkeista









Alle 5 % äänistä 0,11 % osakkeista









Alle 5 % äänistä 5,03 % osakkeista









Alle 5 % äänistä



Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kohta A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänen %-osuus

Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009014377

Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä

Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä KOHTA A YHTEENSÄ Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä

Kohta B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus American Depositary Receipt (US68628Y1047) N/A N/A Osaketoimitus Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä Lainatut arvopaperit N/A N/A Osaketoimitus Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä





KOHTA B YHTEENSÄ Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä Alle 5 % osakkeista









Alle 5 % äänistä

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Executive Vice President,

Corporate Functions





Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

puhelin 010 426 2721

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

