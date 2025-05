Cellebrite dévoile sa version Printemps 2025 pour accélérer les enquêtes à l’échelle mondiale

L’IA et le cloud : piliers stratégiques de la nouvelle génération de la plateforme d’enquête numérique

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (NASDAQ : CLBT), leader mondial des solutions d’enquête numérique à destination des secteurs public et privé, annonce ce jour la sortie de sa version Printemps 2025 , qui introduit une nouvelle infrastructure cloud et des innovations fondées sur l’IA dans l’ensemble de sa gamme de produits. Ces améliorations jouent déjà un rôle clé en aidant les clients à moderniser leurs flux de travail numériques, à accélérer leurs enquêtes et à améliorer leur productivité et leur efficacité opérationnelle.

La version Printemps 2025 introduit Cellebrite Cloud, qui offre une expérience utilisateur optimale, élargit les capacités d’enquête et accélère la prise de décision dans les domaines de la sécurité publique, du renseignement et de l’entreprise. Avec la croissance constante du volume et de la complexité des preuves numériques, les enquêteurs consacrent désormais en moyenne 69 heures par enquête à l’analyse des données. La technologie de Cellebrite allège cette charge en offrant une productivité et une efficacité accrues grâce à une IA intégrée à une infrastructure cloud sécurisée et unifiée, alimentée par Amazon Web Services (AWS) (NASDAQ : AMZN), tout en plaçant l’expertise humaine au cœur du processus. Alors qu’un nombre croissant de clients adopte un éventail plus large du portefeuille intégré de l’entreprise, Cellebrite fait évoluer sa plateforme Case-to-Closure (C2C) vers une nouvelle génération de Plateforme d’enquête numérique.

« Aider nos clients à naviguer dans la complexité croissante des preuves numériques est au cœur de notre mission », déclare Ronnen Armon, directeur des produits et des technologies chez Cellebrite. « De plus en plus d’équipes revoient leur approche des preuves numériques, et nous introduisons des solutions innovantes pour soutenir cette transition. Cellebrite Cloud permet une approche des enquêtes numériques plus efficace et plus sécurisée, en s’adaptant aux besoins actuels des équipes et les prépare aux défis futurs — qu’il s’agisse de solutions sur site, dans le cloud ou hybrides. »

La version Printemps 2025 comprend les innovations suivantes, toutes accompagnées de services de conseil spécialisés permettant une mise en œuvre rapide et une meilleure rentabilité :

Cellebrite Cloud , une nouvelle couche fondamentale dans l’écosystème SaaS de Cellebrite, proposant des expériences cohérentes et conçues sur mesure, alliant productivité optimisée par l’IA, sécurité avancée, conformité renforcée et cadre d’intégration flexible.

Inseyets , le logiciel phare d'investigation numérique de Cellebrite, introduit des fonctions avancées d'analyse des supports, fondées sur l'IA, pour accélérer l'examen et la compréhension des preuves numériques.

Guardian , la solution de gestion des preuves de Cellebrite, inclut désormais une révision chronologique et une fonction de recherche intelligente basée sur l'IA, exploitant Cellebrite Cloud pour révéler des connexions cachées, organiser les dossiers et accélérer les flux de travail. Guardian continue de rencontrer un vif succès auprès des agences.

Smart Search , l'outil de renseignement en un clic de Cellebrite basé sur le cloud (SaaS), ajoute un nouveau tableau de bord qui met en évidence les connexions entre les données et les informations clés issues de sources publiques. Il aide les enquêteurs à collecter plus efficacement des renseignements en ligne sur des individus ou des organisations d'intérêt dès les premières étapes d'une enquête.

Pathfinder , la solution d'analyse d'enquête pilotée par l'IA et adoptée par les principales agences de sécurité, propose désormais des flux de travail automatisés de transcription et de traduction, simplifiant l'examen des enregistrements audio et vidéo.

, la solution d’analyse d’enquête pilotée par l’IA et adoptée par les principales agences de sécurité, propose désormais des flux de travail automatisés de transcription et de traduction, simplifiant l’examen des enregistrements audio et vidéo. Endpoint Inspector, la solution de collecte à distance de Cellebrite pour les entreprises, propose désormais un décodage mobile via Cellebrite Cloud. Elle transforme les données mobiles en formats prêts à l’analyse, éliminant ainsi la nécessité de traitements complémentaires et s’intégrant directement aux plateformes de révision.

La technologie de Cellebrite est utilisée dans plus de 1,5 million d’enquêtes chaque année dans le monde, fournissant à plus de 7 000 clients les moyens de mener à bien des enquêtes autorisées légalement sur l’exploitation des enfants, les homicides, le terrorisme, le contrôle des frontières, les crimes sexuels, la drogue et le crime organisé, la traite des êtres humains, la fraude, le vol de propriété intellectuelle, la criminalité financière, les enquêtes internes, les procédures d’eDiscovery, et bien d’autres, tout en garantissant la conformité avec les protocoles des agences et les diverses réglementations en vigueur.

