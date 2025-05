Voyages estivaux : selon un sondage, la majorité des automobilistes québécois privilégient le Canada et délaissent les États-Unis

Malgré une bonne sensibilisation à l’importance d’un bon gonflage des pneus, de nombreux conducteurs manquent encore de connaissances sur la façon de déterminer la pression idéale à respecter

MONTRÉAL, 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Québécois comptent profiter de l’été pour prendre la route. En effet, 75 % des automobilistes prévoient faire au moins une escapade d’une journée ou un séjour avec une nuitée ou plus. Toutefois, la majorité d’entre eux choisiront de rester au pays, boudant les États-Unis. C’est ce que révèle un nouveau sondage mené par Probe Research pour l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC; tracanada.ca).

Moins de « road trips » vers les États-Unis : les Québécois optent pour des escapades locales

Selon le sondage, 86 % des automobilistes québécois préfèrent voyager en voiture à l’intérieur du Canada plutôt que de franchir la frontière américaine, ce qui témoigne d’un fort engouement pour les escapades nationales. Au moment du sondage, seulement 7 % d’entre eux prévoyaient un voyage aux États-Unis, et 46 % avaient annulé un tel projet cette année. À l’échelle canadienne, 63 % des répondants comptent voyager au Québec, tandis que 20 % envisagent une escapade dans une autre région canadienne.

L’entretien des pneus : un indispensable trop souvent oublié lors des « road trips »

Le sondage mené par l’ACPC s’est aussi penché sur les habitudes d’entretien des pneus, un aspect crucial, mais souvent négligé, lors des préparatifs. Pourtant, un bon entretien permet non seulement de prévenir les éclatements, mais aussi d’améliorer la consommation de carburant, de prolonger la durée de vie des pneus et d’optimiser la maniabilité du véhicule. En plus de garantir une meilleure sécurité, l’entretien des pneus contribue également à réduire les coûts en évitant des réparations ou des remplacements prématurés.

Entretien des pneus : un fossé entre intention et action chez les conducteurs

Le sondage révèle un écart important entre la conscience des automobilistes quant à l’importance de l’entretien des pneus et leurs comportements réels. Bien que 85 % des conducteurs québécois reconnaissent que le gonflage et l’entretien adéquats des pneus sont plus essentiels que jamais – notamment en raison des pressions financières actuelles, puisqu’ils améliorent l’économie de carburant et prolongent la durée de vie des pneus – cette pratique est trop souvent négligée. Plusieurs personnes manquent de connaissances de base sur l’entretien des pneus, comme savoir quelle est la pression recommandée pour leur véhicule ou à quel moment et à quelle fréquence il faut la vérifier.

« Nos résultats montrent que les conducteurs québécois, tout comme ceux du reste du Canada, ont besoin de plus de renseignements sur l’entretien approprié des pneus. C’est particulièrement vrai pour les jeunes conducteurs, qui prendront peut-être la route pour la première fois cet été », souligne Carol Hochu, PDG de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc. « Un gonflage et un entretien adéquats, ce n’est pas seulement une question de sécurité : c’est aussi un geste économique. Des pneus mal gonflés (qu’ils soient sous-gonflés ou surgonflés) entraînent une surconsommation de carburant, une usure prématurée et un risque accru de défaillance, surtout lors de longs trajets. Alors que de nombreux Canadiens prendront la route cet été, un simple geste peut faire toute la différence, soit vérifier la pression des pneus avant de partir. C’est rapide, facile et bien plus sécuritaire. »

Faits saillants concernant les escapades sur la route



75 % des conducteurs québécois envisagent de faire un « road trip » cet été (que ce soit pour une excursion d’un jour ou un séjour avec une nuitée ou plus, au Québec, ailleurs au Canada ou aux États-Unis).

63 % prévoient rester au Québec, tandis que 20 % comptent explorer une autre région du Canada.

Seuls 7 % des répondants prévoient traverser la frontière pour une escapade aux États-Unis. D’ailleurs, 86 % d’entre eux préfèrent voyager en voiture au Canada en ce moment plutôt qu’au sud de la frontière.



Principales conclusions sur les connaissances en matière d’entretien des pneus

Bien que l’importance d’un bon gonflage des pneus soit largement reconnue, le sondage met en lumière des lacunes préoccupantes – et potentiellement dangereuses – dans les connaissances pratiques des conducteurs, surtout chez les jeunes automobilistes au Canada.

Seulement 18 % des conducteurs vérifient la pression de leurs pneus chaque mois, comme le recommandent les fabricants. Ce taux tombe à 22 % chez les conducteurs canadiens âgés de 18 à 34 ans.

63 % des conducteurs ignorent que la pression des pneus doit être mesurée uniquement lorsque les pneus sont froids – une proportion qui grimpe à 72 % chez les 18 à 34 ans. (Pour une lecture précise, le véhicule doit être à l’arrêt depuis au moins trois heures ou avoir parcouru moins de deux kilomètres, car des pneus chauds entraînent une lecture inexacte.)

24 % des conducteurs se fient à tort à la pression inscrite sur le flanc du pneu pour déterminer la pression à appliquer. (Cette valeur représente la pression maximale que peut supporter le pneu sous charge maximale, et non la pression recommandée. La bonne pression se trouve sur l’étiquette du véhicule, généralement apposée sur le montant intérieur de la portière du conducteur. Une conduite prolongée à cette pression de gonflage peut entraîner une usure inégale de la bande de roulement et une traction réduite.)

13 % des automobilistes évaluent la pression de leurs pneus à l’œil ou ne savent pas comment vérifier s’ils sont bien gonflés. Ce chiffre grimpe à 20 % chez les Canadiens de 18 à 34 ans. (Un pneu peut être sous-gonflé de 20 % ou plus sans que cela soit visible.)

490 millions de dollars gaspillés en carburant

Selon Statistique Canada, les Canadiens ont acheté 43 milliards de litres d’essence en 2019. Or, un simple gonflage adéquat des pneus permettrait d’améliorer la consommation de carburant de 0,6 %. Cela représente une économie potentielle de 258 millions de litres d’essence, soit environ 490 millions de dollars, qui auraient pu être évités. En plus des économies financières, cette réduction aurait permis de prévenir l’émission de 593 000 tonnes de CO₂ dans l’atmosphère, soit l’équivalent des émissions annuelles de 125 000 voitures. (Calcul basé sur un prix moyen de 1,90 $/litre entre janvier et avril 2022, et sur 2,3 kg de CO₂ émis par litre d’essence consommé.)

Impact de la pression des pneus sur la consommation de carburant

Des études de l’industrie montrent que les automobilistes peuvent améliorer leur consommation d'essence de 0,6 % en moyenne (jusqu’à 3 % dans certains cas) simplement en gardant leurs pneus gonflés à la pression recommandée par le fabricant du véhicule. De plus, des pneus sous-gonflés peuvent augmenter la consommation d’essence d’environ 0,2 % pour chaque baisse d’un PSI de la pression moyenne des pneus. En effet, conduire un véhicule avec un seul pneu sous-gonflé de 56 kPa (8 PSI) peut augmenter la consommation de carburant du véhicule de 4 %.

Apprenez-en davantage sur la façon dont les conducteurs peuvent maximiser la sécurité, la performance et la durabilité de leurs pneus en visitant la chaîne YouTube de l’ACPC : https://www.youtube.com/@BeTireSmartRAC.

Comment bien mesurer la pression de vos pneus en 4 étapes simples

Première étape

Pour connaître la pression recommandée pour vos pneus, consultez la plaque signalétique du véhicule qui est généralement située sur le montant de la porte du conducteur. Si vous ne la trouvez pas, consultez le guide du propriétaire pour savoir où se trouve cette information.

Deuxième étape

Pensez à mesurer la pression de vos pneus uniquement lorsqu’ils sont froids. Si vous avez roulé plus de deux ou trois kilomètres, attendez trois heures avant de prendre les mesures.

Troisième étape

Utilisez un manomètre pour mesurer la pression. Retirez le capuchon de la valve, appuyez sur le manomètre et lisez la pression.

Quatrième étape

Ajoutez de l’air jusqu’à ce que la pression recommandée soit atteinte. Si vous remplissez trop le pneu, libérez l’air en poussant sur la tige métallique au centre de la valve, puis vérifiez à nouveau la pression.

Méthodologie du sondage

Un sondage auprès de 1 000 conducteurs canadiens a été mené en ligne entre le 14 et le 21 avril 2025, à l’aide d’un panel en ligne national. Un échantillon probabiliste de la même taille donnerait une marge d’erreur de +/ 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC)

L’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (tracanada.ca) est l’association commerciale nationale représentant les fabricants de pneus, les fabricants et importateurs d’autres produits de caoutchouc, ainsi que les recycleurs du caoutchouc et les fournisseurs dont les produits et services sont reliés à l’industrie. L’ACPC contribue à l’élaboration de politiques publiques qui soutiennent l’innovation, le rendement, la sécurité et la durabilité de l’industrie du pneu et du caoutchouc, y compris la gestion de la fin de vie des pneus.

Contact média

Michelle Magee

Consultante principale, Xposure PR

michelle@xposurepr.com

