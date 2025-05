TORONTO, 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- S’appuyant sur son partenariat dynamique et pluriannuel avec la Ligue canadienne de hockey (LCH), Days Inns - Canada s’apprête à apporter sa marque au cœur de l’action lors de la coupe Memorial 2025 qui aura lieu à Rimouski, au Québec, du 22 mai au 1er juin 2025.

La commandite comprendra le placement du logo Days Inn sur la glace, des publicités vidéo, des activités pendant les arrêts de jeu pour la télévision, des cadeaux pour les spectateurs et un kiosque sur place lors de certaines parties. Days Inn s’est associée à l’agence de marketing expérientiel XMC pour présenter un élément interactif aux personnes présentes lors de la coupe Memorial.

« C’est une occasion fantastique d’entrer en contact avec les fans de la LCH et de générer une visibilité exceptionnelle pour la marque Days Inns », a déclaré Ally Wesson, vice-présidente du marketing chez Days Inns - Canada. « En collaboration avec XMC, nous avons créé une activation personnalisée qui offre aux amateurs de hockey la possibilité de repartir avec leur propre carte de hockey personnalisée. Cette commandite nous permet d’interagir pleinement avec notre public cible tout en créant une expérience mémorable. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de poursuivre notre aventure avec la LCH et de participer au jalon que représente le 105e championnat de la coupe Memorial. »

Pour encourager les personnes à essayer la marque, la LCH a lancé une campagne de courriels personnalisés offrant des économies exclusives chez Days Inns aux personnes abonnées à son bulletin électronique CHL Insider (en anglais seulement). Cette campagne a été complétée par des annonces numériques sur les sites de la LCH afin de renforcer la visibilité. De plus, le prix LCH Loin de chez soi présenté par Days Inn souligne des faits saillants hebdomadaires mettant en vedette le « joueur de la semaine » lors de parties à l’extérieur.



À propos de Days Inn – Canada

Faisant partie de Realstar Hospitality, Days Inn Canada est l’une des plus importantes chaînes d’hôtels au pays, comptant plus de 105 établissements exploités par des propriétaires indépendants ainsi que plus de 8 515 chambres. Elle compte par ailleurs dans son réseau de franchises toute une variété d’établissements situés en milieux urbains, en zones de villégiature ainsi qu’à proximité d’aéroports dans des marchés principaux et secondaires partout au Canada. En outre, tous les hôtels Days Inn by Wyndham au Canada participent au programme de récompenses à l’intention de la clientèle Wyndham Rewards. Faisant partie de Wyndham Hotels & Resorts (NYSE : WH), les hôtels Days Inn by Wyndham sont reconnus à l’échelle mondiale, regroupant près de 1 600 établissements dans 23 pays. Wyndham Hotels & Resorts est la plus importante entreprise de franchisage d’hôtels au monde en ce qui a trait au nombre d’établissements, comptant environ 8 900 hôtels dans près de 95 pays sur six continents. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Days Inns Canada, pour réserver une chambre en ligne, pour devenir membre du programme Wyndham Rewards ou pour en savoir plus sur les protocoles de santé et de sécurité rehaussés grâce au programme Comptez sur nous, consultez daysinn.ca ou appelez la ligne directe bilingue de réservation au 1 800 DAYS INN (1 800 329-7466). Aimez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter(X) et abonnez-vous à note page Instagram.

À propos de XMC

Fondée en 2006, XMC est une agence fièrement indépendante qui offre des conseils stratégiques et qui met en œuvre des programmes de commandite et de marketing expérientiel sur mesure à plus de 30 entreprises de calibre mondial. XMC collabore avec ses clients pour créer de puissantes campagnes de marketing intégrées, façonnées par une vision stratégique, définies par une exécution efficace et soutenues par des outils commerciaux et analytiques exclusifs. Ensemble, nous tirons parti de nos passions communes pour le sport, la musique, la culture et les causes à défendre pour créer des liens, établir un contact et inspirer des actions ciblées avec l’aide de nos quelque 50 employés à temps plein et nos 2 500 employés à temps partiel dans tout le pays.

À propos de la Ligue canadienne de hockey

La Ligue canadienne de hockey (LCH) est la plus grande ligue de hockey axée sur le perfectionnement au monde. Elle comprend 51 équipes canadiennes et neuf équipes américaines réparties entre la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL), la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) et la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). La LCH fournit plus de joueurs à la Ligue nationale de hockey et à U SPORTS que toute autre ligue.

