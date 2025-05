Rappel - Téléconférence du premier trimestre et assemblée annuelle des actionnaires de Stella-Jones

MONTRÉAL, 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou « la Société» tiendra une téléconférence pour discuter des résultats du premier trimestre.

OUVERTE AUX : Investisseurs, analystes et autres personnes intéressées DATE : Mercredi 7 mai 2025 HEURE : 8 h 00 (Heure avancée de l’Est) WEBDIFFUSION : https://meetings.lumiconnect.com/400-108-123-801 TÉLÉPHONE : 1 800 206-4400

LE COMMUNIQUÉ SERA DIFFUSÉ PAR GLOBE NEWSWIRE LE JOUR MÊME DE LA TÉLÉCONFÉRENCE AVANT L’OUVERTURE DES MARCHÉS.

Veuillez vous connecter en ligne ou téléphoner 15 minutes avant l’heure prévue pour la téléconférence.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en ligne au lien suivant : https://meetings.lumiconnect.com/400-108-123-801. Cet enregistrement sera disponible du mercredi 7 mai 2025, à compter de 13 h 00, jusqu’à 23 h 59, le mercredi 14 mai 2025.

LES MÉDIAS QUI SOUHAITERAIENT CITER UN ANALYSTE SONT PRIÉS DE CONTACTER CELUI-CI PERSONNELLEMENT POUR OBTENIR SON APPROBATION.

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE STELLA-JONES INC. («ASSEMBLÉE») AURA LIEU EN FORMAT HYBRIDE :

Mercredi le 7 mai 2025 à 11 h (Heure avancée de l’Est)

En personne :

1250 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3610

Montréal, Québec

Ou virtuellement par webdiffusion :

https://meetings.lumiconnect.com/400-203-666-026

Mot de passe : stella2025 (sensible à la casse)

Les membres de la direction seront disponibles pour rencontrer les journalistes immédiatement après l’assemblée.

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés, y compris les actionnaires non-inscrits qui se sont dûment nommés à titre de fondés de pouvoir, pourront participer à l’assemblée, en personne ou de façon virtuelle, y poser des questions et y voter, pourvu qu’ils respectent toutes les exigences énoncées dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction en date du 14 mars 2025 et disponible sur notre site Web. Les actionnaires non-inscrits qui ne se sont pas nommés à titre de fondés de pouvoir pourront assister à l’assemblée en personne ou de façon virtuelle en tant qu’invités, mais les invités, dans les deux cas, ne pourront pas y voter ni y poser des questions.

Le rapport annuel 2024 de Stella-Jones est maintenant accessible en ligne sur le site web de la Société.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit des poteaux en bois traité aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution. Pour de plus amples informations, visitez le www.stella-jones.com.

POUR PLUS D’INFORMATION

Stephanie Corrente

Directrice, Communications d’entreprise

Stella-Jones Inc.

communications@stella-jones.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.