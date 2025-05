Hacia una gestión más segura de los productos químicos

Carlos es técnico en monitoreo de químicos en la Gerencia de Monitoreo de Químicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Su unidad se centra en el desempeño de las funciones administrativas requeridas en virtud de la implementación de convenios internacionales relacionados con la gestión ambientalmente racional de los productos químicos y desechos peligrosos, como los convenios de Rotterdam, Basilea y Estocolmo, por nombrar algunos. La gerencia comenzó a trabajar con la unidad de gestión de productos químicos y desechos del UNITAR por primera vez en 2023 para implementar un sistema globalmente armonizado de etiquetado y clasificación de productos químicos para el país. Hoy, El Salvador cuenta con un decreto para la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) como una herramienta para el establecimiento de una base común y coherente para la comunicación de los peligros de los productos químicos. A pesar de contar con una legislación sólida en materia ambiental y de prevención de riesgos en los lugares de trabajo que manda la clasificación y el etiquetado de ciertos productos químicos, El Salvador tenía un desafío crítico: la falta de un sistema estandarizado para etiquetar y clasificar los productos químicos con arreglo a sus peligros ambientales, físicos y para la salud. Si bien el etiquetado y la elaboración de fichas de datos de seguridad de los productos químicos, como instrumentos para la comunicación de peligros, están contemplados por la normativa nacional; la falta de un sistema armonizado con el plano internacional para la clasificación de productos químicos podría estar generando diferencias apreciables en la comunicación de peligros para un mismo producto. Reconociendo la necesidad del uso, el aumento del comercio mundial de productos químicos y la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales que garanticen su utilización, transporte y almacenamiento de manera segura, se hacía conveniente adoptar un enfoque internacionalmente armonizado de clasificación y etiquetado para fortalecer el control a la exposición de esos productos y proteger a las personas y el medio ambiente, lo cual impulsó aún más la iniciativa de trabajar en esta dirección. Como parte de una iniciativa bajo el marco de la Red Intergubernamental sobre Productos Químicos y Desechos para América Latina y el Caribe, apoyada por el PNUMA, y el Centro Regional de los Convenios de Basilea y Estocolmo ubicado en Panamá, que presta servicios a Centroamérica y la República Dominicana, el país desarrolló su primera estrategia nacional para la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, que derivó en un plan de acción para su implementación. Fue en ese momento cuando el UNITAR comenzó a trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con las demás instituciones del Estado con competencia en la gestión de productos químicos en la aplicación de la nueva estrategia. A principios de 2024 comenzó la implementación de las actividades del proyecto con UNITAR. Las actividades del UNITAR fueron multifacéticas y abarcaron apoyo administrativo, servicios de asesoramiento de expertos internacionales y actividades de capacitación. Los expertos del UNITAR trabajaron en estrecha colaboración con la Gerencia, proporcionando una orientación valiosa para la redacción de un instrumento legal para la aplicación del SGA. Según Carlos, una de las principales contribuciones del UNITAR fue la experiencia técnica aportada durante la elaboración del plan de acción basado en los resultados de la estrategia nacional. En este plan se esbozan las medidas concretas para la adopción del SGA, incluyendo la identificación de las instituciones pertinentes y los marcos jurídicos aplicables. Los expertos del UNITAR proporcionaron opiniones técnicas y revisaron documentos clave, asegurando que los instrumentos jurídicos propuestos eran eficaces y estaban en consonancia con las normas internacionales. Además de los servicios de asesoramiento prestados, el UNITAR apoyó la organización de talleres y actividades de sensibilización para los distintos actores involucrados en la implementación del SGA. Estas sesiones reunieron al sector privado y a representantes de diversas instituciones que participan en los procesos de autorización, vigilancia y control de productos químicos, fomentando un entorno de colaboración y mejorando la comunicación interinstitucional, lo cual Carlos destaca como uno de los principales resultados de la colaboración con el UNITAR. La implementación del proyecto creó una plataforma para el diálogo y la colaboración permanentes, asegurando que los esfuerzos continuaran dando resultados positivos. Este proyecto ha abierto un nuevo panorama de coordinación y comunicación interinstitucional, fortaleciendo los lazos entre instituciones y el trabajo coordinado para la gestión de productos químicos En enero de 2025, El Salvador había alcanzado logros significativos hacia la adopción del SGA. El país publicó un decreto en el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la adopción de la Sexta Edición revisada del SGA bajo el título “Reglas técnicas para la introducción, distribución, y almacenamiento de sustancias conforme al sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos”. Carlos considera también que uno de los elementos fundamentales de la colaboración con el UNITAR fue que la orientación proporcionada por los expertos y el equipo del UNITAR se hizo en su propio idioma así como la familiaridad de los expertos con el contexto regional. Para Carlos, la tarea más importante aún está por venir, asegurar que el SGA se aplique según lo previsto por totas las partes relevantes a fin de transmitir información confiable, tanto para el cuidado de la salud humana como para el medio ambiente, minimizando los riesgos de la contaminación y la exposición de la población a sustancias, residuos y desechos peligrosos.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.