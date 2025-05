Un Québécois sur trois affirme que les paiements hypothécaires sont un obstacle à l’accès à la propriété

TORONTO et MONTRÉAL, 06 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que partout au Canada les jeunes luttent pour accéder au marché de l’habitation, un nouveau sondage mené par CPA Canada et BDO Solutions à l’endettement suggère que les Québécois font face à un ensemble de défis distincts.

Seulement un quart (25 %) des Québécois citent la mise de fonds comme le plus grand obstacle à l’achat d’une propriété, comparativement à 32 % à l’échelle nationale.

Toutefois, 32 % des répondants québécois indiquent que les paiements hypothécaires sont leur principale préoccupation, signe que l’accès à la propriété dans la province est davantage lié à la capacité d’emprunt qu’aux coûts initiaux. Que ce soit par nécessité ou par choix, seulement 13 % des Québécois disent préférer la flexibilité offerte par la location, un chiffre légèrement plus élevé que dans le reste du pays (10 %).

« Les enjeux entourant l’accès à la propriété au Québec diffèrent de ceux qui prévalent dans le reste du Canada, mais positivement, souligne l’économiste en chef de CPA Canada, David-Alexandre Brassard. La capacité d’emprunt semble être un obstacle plus important que la capacité à épargner pour une mise de fonds, même quand celle-ci est substantielle. »

Selon Ronald Gagnon, syndic autorisé en insolvabilité et Vice-Président de BDO Solutions à l’endettement, les effets financiers du marché de l’habitation se traduisent également par deux tendances : une dépendance croissante au crédit et la diminution de l’épargne d’urgence.

« Le rêve d’acheter une première propriété glisse entre les mains de nombreuses personnes au Québec, poursuit Ronald Gagnon. Puisque le coût de la vie ne cesse d’augmenter, épargner en vue de l’achat d’une maison devient de plus en plus un défi. On peut aussi s’inquiéter que seulement 3 % de celles et ceux qui ne sont pas propriétaires arrivent à faire de leur fonds d’urgence une priorité financière, alors que plusieurs ont recours au crédit pour arriver à joindre les deux bouts. »

Dans l’ensemble, cependant, le coût élevé de la vie demeure la principale pression financière, près de la moitié des Québécois (42 %) le désignant comme leur principale préoccupation. L’incertitude économique affecte aussi la capacité d’épargner pour des dépenses à long terme : 17 % des Québécois affirment que c’est leur principal défi, un des pourcentages les plus élevés au pays.

Méthodologie de l’enquête

Léger a mené l’enquête en ligne OMNIbus sur le marché de l’habitation 2025 du 7 au 10 février 2025, auprès de 1 590 Canadiens âgés de 18 ans et plus, sélectionnés au hasard.

