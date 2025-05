عبد الله عسيري الرئيس التنفيذي لـ"لوسيديا" يضخ دماء جديدة في الهيكل القيادي للشركة

الرياض، المملكة العربية السعودية , May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- كشف عبدالله عسيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لوسيديا" الرائدة في مجال تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن تشكيلة قيادية جديدة ستقود دفة الشركة نحو آفاق أرحب من النمو والتوسع العالمي.

في خطوة استراتيجية تعكس طموحات الشركة، نجح عسيري في استقطاب نخبة من الخبرات العالمية لتعزيز الصف القيادي للشركة. ويتقدمهم شيشير داس الذي تولى منصب المدير المالي، قادمًا بحقيبة خبرات ثرية من مؤسسات كبرى أمثال بنك أمريكا و"كابجيميني" و"سبرينكلر"، حيث كان له الفضل في إدارة العمليات المالية والتخطيط الاستراتيجي وتحليل الأداء المالي وإعادة هيكلة الأعمال. وفي آخر محطاته المهنية كمدير مالي في "سبرينكلر"، اضطلع بدور محوري في إدارة الأرباح والخسائر والتهيئة للطرح العام الأولي وترشيد النفقات استراتيجيًا.

وانضمت إلى قائمة النجوم الجدد يارا ملبس، التي تولت دفة التسويق للشركة كنائب للرئيس، مستفيدةً من رصيدها الوافر الذي يمتد لعقدين من الزمن في مؤسسات عالمية مرموقة، وإنجازاتها المشهودة كنائب الرئيس العالمي للتسويق في "سيكونس" ومدير التسويق العالمي في "إنفوبيب".

أما العقل الهندسي الجديد للشركة فهو أناند ساورابه، صاحب قصة النجاح في تحويل "سبرينكلر" من شركة ناشئة إلى عملاق تقني بقيمة 3.5 مليار دولار. وفي باكورة مشواره المهني، تدرج في مناصب في "إنفوسيس" قبل أن يرتقي إلى مناصب رفيعة في "ديلويت".

ولم تغفل الشركة جانب رأس المال البشري، إذ عينت هشام مسمار، الخبير في إدارة المواهب والثقافة المؤسسية، الذي صقل مهاراته في شركات مثل كريم و"كافاك" والفطيم. وانضم أيضًا زياد بن سليمان لقيادة تطوير الأعمال، جالبًا معه خبرته المميزة في "مرن" للتقنية المالية، إحدى شركات جاهز الدولية لأنظمة المعلومات.

وفي تعليق يعكس رؤية طموحة، قال عسيري: "نحن نبني فريقًا من صناع التغيير العالميين، كل منهم يمثل قمة في مجاله. إن هذه الكفاءات ستكون حجر الزاوية في مسيرتنا نحو العالمية وترسيخ مكانة التقنية السعودية على الخارطة الدولية." وتأتي هذه التعيينات في وقت تشهد فيه لوسيديا نموًا متسارعًا، لتؤكد أن الشركات السعودية الناشئة باتت قادرة على جذب أفضل المواهب، في تحدٍ صريح للشركات العالمية في ساحة المنافسة على الكفاءات النادرة.

نبذة عن لوسيديا

لوسيديا هي منصة موحدة، معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تجارب العملاء ودعم أنشطة التسويق وخدمة العملاء في المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في الوطن العربي. تقدم لوسيديا أدوات معززة بالذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات على اختلاف أحجامها وتخصصاتها من جمع البيانات وتحليلها واستخلاص تفاعلات هادفة ورؤى عملية وقابلة للتنفيذ، ليتسنى لها بناء روابط متينة وإنسانية مع العملاء وتحقيق نتائج ملموسة في إطار يتّسم بالأمن والدقة والمصداقية.





للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع dsalem@lucidya.com

