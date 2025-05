AB Science présentera lors de la réunion annuelle de l’ENCALS en 2025 de nouvelles données issues du programme de développement clinique du masitinib dans la SLA

COMMUNIQUE DE PRESSE

AB SCIENCE PRÉSENTERA LORS DE LA RÉUNION ANNUELLE DE L'ENCALS EN 2025 DE NOUVELLES DONNÉES ISSUES DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT CLINIQUE DU MASITINIB DANS LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE

LE MASITINIB RÉDUIT LA CONCENTRATION SERIQUE DE LA CHAÎNE LÉGÈRE DES NEUROFILAMENTS (NFL), SUGGÉRANT QU'IL PEUT MODIFIER L’EVOLUTION DE LA MALADIE

LE BÉNÉFICE CLINIQUE, Y COMPRIS EN TERMES DE CAFS ET DE SURVIE, EST LE PLUS IMPORTANT DANS UN SOUS-GROUPE DE PATIENTS QUI EST CELUI DE l’ETUDE CONFIRMATOIRE DE PHASE 3 RÉCEMMENT AUTORISÉE DANS LA SLA

Paris, 5 mai 2025, 18h

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) annonce aujourd'hui que de nouvelles analyses de son étude clinique de phase 3 dans la sclérose latérale amyotrophique (AB10015) ainsi que des données précliniques issues d’un modèle animal ont été acceptées pour présentation lors de la réunion annuelle de l’ENCALS (3-6 juin 2025, Turin, Italie). L’ENCALS est le réseau européen pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Les résumés d’étude sont sélectionnés par le comité du programme scientifique sur la base de leur qualité scientifique.

Le professeur Albert Ludolph, MD, PhD, a déclaré : « Ces deux nouveaux résumés d’étude apportent des données précieuses qui renforcent le potentiel de la nouvelle étude de phase 3 du masitinib à confirmer son efficacité sur la base de critères cliniques et de biomarqueurs tels que les NfL ».

Le professeur Albert Ludolph, MD, PhD, (Président du département de neurologie à l'hôpital universitaire et à la faculté de médecine d'Ulm), fera une présentation intitulée ‘Masitinib subgroup analysis in patients prior to complete loss of function, shows increased benefit across endpoints, including survival’.





Des analyses de sous-groupes ont été réalisées au sein de la cohorte définie comme « SLA avant toute perte complète de fonction » (c'est-à-dire avec un score ≥1 sur chacun des composants du score ALSFRS-R), ce qui a permis d'éliminer tout biais potentiel lié à déséquilibre dans la distribution des patients à l’inclusion avec un score de 0. Le bénéfice dans ce sous-groupe est compatible avec le mécanisme d'action du masitinib, puisque le masitinib modifie l’évolution de la maladie mais n'est pas conçu pour régénérer les motoneurones. Les données cliniques du sous-groupe défini ci-dessus ont montré un bénéfice important concernant l'effet du traitement et cela de manière homogène sur les différents critères d'évaluation, en particulier sur le CAFS et sur la survie avec un bénéfice de +12 mois, ce qui apporte une justification supplémentaire pour le lancement d’une étude confirmatoire de Phase 3 chez les patients atteints de SLA avant toute perte complète de fonction.

Le professeur Hayrettin Tumani, MD, PhD, (Chef du Laboratoire de Diagnostic du LCR et de neurochimie clinique, Ulm, Allemagne) fera une présentation intitulée ‘Masitinib limits neuronal damage measured by NfL in a model of neuroimmune-driven neurodegenerative disease’.





En utilisant un modèle étroitement aligné sur le mécanisme d'action du masitinib dans les maladies neurodégénératives inflammatoires, il a été démontré que le masitinib réduisait la concentration de la chaîne légère des neurofilaments (NfL), diminuant ainsi le niveau de dommages neuronaux. La neuroinflammation chronique étant une caractéristique courante de la plupart des maladies neurodégénératives inflammatoires, la réponse observée au traitement dans les NfL indique que le masitinib est vraisemblablement un traitement qui modifie l'évolution de la SLA.

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécules et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière

investors@ab-science.com

