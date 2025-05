RUBIS: Activité du premier trimestre 2025 - Nouveau trimestre de performance opérationnelle solide du modèle diversifié

Paris, le 5 mai 2025, 17h45

Distribution d'énergies Retail & Marketing - Croissance solide des volumes (+ 4 %), marge brute à 218 M€ (+ 4 %) Bonne dynamique des activités de vente au détail en Afrique et dans les Caraïbes Bonne performance de l'activité bitume au Togo et en Afrique du Sud, reprise de la croissance des volumes au Nigéria Support & Services - Chiffre d'affaires en hausse de 2 % à 266 M€ Marges de trading de bitume plus faibles en raison d'une activité interne plus élevée

Production d'électricité renouvelable Portefeuille sécurisé en hausse de 22 % par rapport à mars 2024, à 1,1 GWc

Pas d'impact direct des droits de douane sur l'activité

Guidance 2025 confirmée

RÉPARTITION DES VENTES PAR SEGMENT ET PAR RÉGION

(in €m) T1 2025 T1 2024 T1 2025

vs T1 2024 Distribution d’énergies 1 687 1 652 + 2 % Retail & Marketing 1 420 1 392 + 2 % Europe 215 209 + 3 % Caraïbes 584 590 - 1 % Afrique 621 593 + 5 % Support & Services 266 260 + 2 % Production d’électricité renouvelable 11 8 + 28 % TOTAL 1 697 1 660 + 2 %

Le 5 mai 2025, Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, a déclaré : « Notre position de distributeur d’énergies et de solutions de mobilité, leader dans de multiples régions, a encore une fois fait ses preuves. Le T1 2025 démontre la résilience de Rubis et sa capacité à réaliser des performances solides dans un environnement mondial difficile. Nos activités de distribution d'énergie ont enregistré une forte croissance dans toutes les régions, tandis que Photosol a respecté ses objectifs. Pour l'avenir, nous restons confiants dans nos prévisions pour 2025, soutenus par la force et le potentiel de croissance de nos diverses activités. »

FAITS MARQUANTS

Pas d'impact direct des droits de douane sur l'activité





Aucune des activités de Rubis n'est directement concernée par la crise actuelle des droits de douane. Le Groupe n'opère ni aux États-Unis ni en Chine.

Nouveau développement géographique : acquisition de Soida en Angola





En mars 2025, Rubis Énergie a acquis 60 % du capital de Soida (Sociedade Industrial de Derivados Asfálticos), en plus de la participation de 35 % acquise fin 2022, conduisant à une participation finale de 95 % dans la société. Soida distribue du bitume en Angola avec une part de marché supérieure à 50 %, renforçant la présence géographique du Groupe dans le bitume.

Publication du premier état de durabilité (CSRD) incluant la stratégie et les ambitions climatiques mises à jour pour 2030





Rubis a publié son premier état de durabilité (format CSRD) le 28 avril. Ce rapport comprend notamment une présentation détaillée de la stratégie climatique – mise à jour des objectifs de décarbonation et implications financières. Au-delà des exigences réglementaires, l’état de durabilité fournit une base solide pour l’élaboration de la feuille de route Think Tomorrow 2026-2030 du Groupe, qui intégrera les priorités spécifiques aux activités et sera co-construite avec les entités opérationnelles.

PERFORMANCE COMMERCIALE – T1 2025

1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING





Volumes de vente et marge brute par produit sur le T1 2025

Volumes (en milliers de m3) Marge brute (en M€) (en milliers de m3) T1 2025 T1 2024 T1 2025 vs T1 2024 T1 2025 T1 2024 T1 2025 vs T1 2024 GPL 346 343 1 % 83 84 0 % Carburants 1 071 1 048 2 % 113 103 10 % Bitume 135 100 35 % 21 23 - 6 % TOTAL 1 552 1 491 4 % 218 209 4 %

Volumes de vente et marge brute par zone géographique sur le T1 2025

Volume (en milliers de m3) Marge brute (en M€) T1 2025 T1 2024 T1 2025 vs T1 2024 T1 2025 T1 2024 T1 2025 vs T1 2024 Europe 255 245 4 % 65 62 4 % Caraïbes 584 573 2 % 85 80 7 % Afrique 712 674 6 % 68 67 1 % TOTAL 1 552 1 491 4 % 218 209 4 %

Les volumes de GPL ont légèrement augmenté. Les principaux moteurs de croissance au cours du trimestre ont été le vrac en France, où les équipes commerciales ont été particulièrement dynamiques et ont remporté plusieurs nouveaux contrats. Le GPL-carburant en France a également connu une forte performance, grâce à plusieurs contrats remportés avec des stations-service en 2024. La part de marché en France a continué de progresser, bénéficiant d'un niveau élevé d'engagement des clients. Ces dynamiques fortes ont été partiellement compensées par une baisse du volume au Maroc, où le marché a fait face à une pénurie de produits après que des conditions météorologiques difficiles ont empêché les navires de décharger le produit. La marge brute est restée stable.

En ce qui concerne les carburants :

dans le segment réseau de stations-service (représentant 49 % du volume de carburant et 52 % de la marge brute de carburant au T1 2025), le volume a augmenté de 4 % par rapport au T1 2024. La marge brute a augmenté de 14 %, tirée par : l'augmentation des volumes en Afrique de l'Est , avec des taux de croissance significatifs en Zambie, en Ouganda et au Rwanda grâce à des stations-service rebrandées, Madagascar a également connu une croissance significative des volumes et de la marge, grâce à un réseau bien entretenu et à une logistique améliorée, permettant à l'entreprise d'augmenter sa part de marché, l'activité a continué d'être très dynamique dans les Caraïbes , avec la Jamaïque, la Barbade et le Guyana toujours performants. La situation à Haïti reste inchangée avec la moitié des stations-service fermées à fin mars 2025 ;

(représentant 49 % du volume de carburant et 52 % de la marge brute de carburant au T1 2025), le volume a augmenté de 4 % par rapport au T1 2024. La marge brute a augmenté de 14 %, tirée par : le segment commercial et industriel (C&I, représentant 28 % du volume de carburant et 24 % de la marge brute de carburant au T1 2025) a augmenté de 2 % en volume et a diminué de 1 % en marge brute sur la période, mené par le Kenya, la Zambie, le Guyana, le Suriname et la Barbade ;

(C&I, représentant 28 % du volume de carburant et 24 % de la marge brute de carburant au T1 2025) a augmenté de 2 % en volume et a diminué de 1 % en marge brute sur la période, mené par le Kenya, la Zambie, le Guyana, le Suriname et la Barbade ; le segment aviation (représentant 20 % du volume de carburant et 19 % de la marge brute de carburant au T1 2025) a vu ses marges augmenter de 6 % au T1 2025 malgré une légère baisse des volumes de 2 %. Cette performance s’explique principalement par la région Eastern Caribbean, où certaines compagnies aériennes ont réduit leurs fréquences dans un environnement de prix favorables.

Les volumes de bitume ont augmenté de 35 % sur un an, principalement tiré par le Nigéria où la situation d'approvisionnement de Rubis a été particulièrement forte. Le Togo et l'Afrique du Sud ont également connu une forte augmentation du volume, avec des marges en amélioration. La marge brute a baissé de 6 % par rapport au T1 2024 et est le résultat d'un mix de produits différent au Nigéria.

2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES





L'activité Support & Services a enregistré un chiffre d'affaires de 266 M€ (+ 2 % en glissement annuel) au T1 2025.

Le volume hors livraisons de brut a augmenté de 5 % et les marges ont diminué de 4 % par rapport au T1 2024.

Dans les Caraïbes, l'activité de trading a été dynamique avec + 5 % en volume.

En Afrique, l'activité de transport de bitume a été d’un niveau comparable à celui du T1 2024 (volume + 1 %) avec davantage de trajets sur de plus courtes distances.

La SARA et les opérations logistiques, dont les business models sont spécifiques, présentent un profil de marge stable.

3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE - PHOTOSOL





Données opérationnelles T1 2025 T1 2024 T1 2025

vs T1 2024 Capacité installée (en MWc) 535 450 + 19 % Production d’électricité (en GWh) 102 81 + 26 % Chiffre d’affaires (en M€) 11 8 + 28 %

Au T1 2025, Photosol a mis en service 12 MWc, portant ses actifs en exploitation à 535 MWc, une croissance de 19 % en glissement annuel. Le portefeuille sécurisé a augmenté de 22 % pour atteindre 1,1 GWc avec 53 MWc de nouveaux projets sécurisés au T1 2025. Le pipeline a atteint 5,7 GWc (+ 21 % en glissement annuel). Le chiffre d'affaires du T1 2025 s'est élevé à 11 M€, en hausse de 28 % par rapport au T1 2024, bénéficiant de l'expansion du portefeuille et d'un facteur de charge plus élevé.

En avril 2025, Alix Lajoie a été nommée Présidente et Thomas Aubagnac Directeur Général de Photosol, comme prévu. Tous deux étaient Directeurs Généraux Adjoints depuis 2023. Les deux fondateurs, David Guinard et Robin Ucelli, restent actionnaires et membres du conseil d'administration de Photosol.

PERSPECTIVES 2025 – GUIDANCE CONFIRMÉE

Les hypothèses de travail utilisées pour établir les prévisions 2025 restent inchangées.

L’EBITDA du Groupe est attendu entre 710 M€ et 760 M€ en 2025 (en supposant un impact de l'IAS 29 - hyperinflation inchangé par rapport à 2024).

Rappel : les ambitions de Photosol 2027

Portefeuille sécurisé (1) de plus de 2,5 GWc

de plus de 2,5 GWc EBITDA consolidé (2) : 50-55 millions d’euros, dont environ 10 % de contribution à l’EBITDA des projets de cession partielle EBITDA power (3) : 80-85 millions d’euros EBITDA sécurisé (4) : 150-200 millions d’euros

: 50-55 millions d’euros, dont environ 10 % de contribution à l’EBITDA des projets de cession partielle

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

MSCI : AA (renouvelée en décembre 2024)

Sustainalytics : 29,2 (vs 30,7 précédemment)

ISS ESG : C (vs C- précédemment)

CDP : B (renouvelée en février 2025)

Conférence destinée aux investisseurs et analystes

Date : 5 mai 2025 à 18 h 00

Pour y accéder https://channel.royalcast.com/rubisen/#!/rubisen/20250505_1

Participants Rubis :

Marc Jacquot, Directeur Financier Groupe

Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations Investisseurs

Prochains événements

Assemblée Générale : 12 juin 2025

Résultats du T2 & S1 2025 : 9 septembre 2025

Activité du T3 et des 9 premiers mois de 2025 : 4 novembre 2025

Résultats du T4 et de l’exercice 2025 : 12 mars 2026

(1) Inclut les capacités de projets prêts à construire, en construction et en exploitation.

(2) EBITDA présenté dans les états financiers consolidés du groupe Rubis.

(3) EBITDA agrégé provenant de l’exploitation de centrales photovoltaïques PV via la vente d’électricité.

(4) EBITDA illustratif provenant du portefeuille de projets sécurisés.

Contact presse Relations analystes RUBIS - Communication RUBIS - Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations Investisseurs Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95



presse@rubis.fr Tél. : +33 (0)1 45 01 87 44



investors@rubis.fr

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.