Nova Bus continue d’être à l’avant-garde : son autobus 100 % électrique obtient une certification incontournable favorisant la transition vers la mobilité durable

SAINT-EUSTACHE, Québec, 05 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Bus est fière d'annoncer que son autobus 100 % électrique LFSe+ répond à toutes les exigences de la norme SAE J3105_202305, un incontournable pour le futur de l’électromobilité à court terme. En réponse à l'évolution des besoins des municipalités et des autorités de transport, le constructeur améliore une fois de plus la performance de son véhicule, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine de l'électrification des transports urbains.

En équipant ses autobus LFSe+ de matériel et de logiciel entièrement conformes à la norme SAE J3105_202305, Nova Bus offre de multiples avantages aux exploitants d'autobus. La recharge électrique du bus LFSe+, qu'elle soit séquentielle ou parallèle à l'aide d'un pantographe inversé, ne nécessitera plus l'intervention du conducteur et sera désormais entièrement automatisée pour plus de sécurité, d'efficacité et de performance. Elle permettra également une connexion plus fiable entre les chargeurs, les pantographes et les autobus. En cas de panne de courant, la recharge LFSe+ redémarrera automatiquement une fois le service rétabli, sans intervention manuelle. Le LFSe+ restera compatible avec les anciens et les nouveaux chargeurs et pantographes inversés (conformes à la norme SAE J3105 en vigueur avant mai 2023), garantissant une intégration harmonieuse aux parcs et équipements existants des opérateurs de transport urbain.

« Nous sommes très fiers chez Nova Bus de continuer à innover et soutenir la transition vers la mobilité durable. Nous croyons en nos véhicules 100 % électriques plus performants, plus écologiques et parfaitement adaptés aux réalités des diverses collectivités », a déclaré Paul Le Houillier, président de Nova Bus.

À propos de la norme SAE J3105_202305

Visiter le site Web de SAE International, la principale autorité mondiale en matière de développement de normes de mobilité.

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d’autobus dans leur transition vers l’électromobilité avec le LFSe+, son modèle d’autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s’engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d’informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com.

