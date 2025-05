Bitget devient sponsor Gold du Token2049 Dubaï : Gracy Chen, PDG de Bitget, partagera sa vision du prochain chapitre de l’aventure cryptographique

DUBAI, Émirats arabes unis, 05 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, s’apprête à marquer les esprits lors du TOKEN2049 Dubaï en tant que sponsor Gold de cet événement phare. C’est au centre de conférences Madinat Jumeirah que le TOKEN2049 Dubaï réunira les esprits les plus brillants et les innovateurs les plus audacieux de l’écosystème mondial des cryptomonnaies et de la blockchain du 30 avril au 1er mai 2025. Alors que la communauté crypto se réunit dans l’un des pôles d’innovation les plus dynamiques au monde, Bitget est prête à mettre en avant ses stratégies qui continuent de façonner le paysage des actifs numériques.

Le premier jour de la conférence, de 15h00 à 15h15 GST, Gracy Chen, PDG de Bitget, prononcera un discours sur la scène d’io.net. Cette présentation intitulée « Two Strategies Bitget Adopted to Thrive in a Volatile Market » (Les deux stratégies adoptées par Bitget pour réussir dans un marché volatile) évoquera la façon dont Bitget s’adapte et s’épanouit dans un contexte de volatilité mondiale en exploitant les opportunités émergentes tout en restant à l’avant-garde de l’innovation. Les réflexions de Gracy souligneront les stratégies grâce auxquelles Bitget s’est imposée dans un marché imprévisible et a établi un modèle durable de réussite dans l’écosystème cryptographique en constante évolution.

Afin de renforcer davantage encore sa présence, Bitget s’est également investie dans les préparatifs d’une soirée inoubliable avec la Cryptoverse Dream Night qui aura lieu le 30 mai. En collaboration avec 1inch et avec le soutien de Morph, cet événement nocturne accessible sur invitation uniquement réunira des pionniers du Web3, des leaders de la blockchain, ainsi que des géants de la crypto pour une soirée immersive, riche en énergie, en expériences premium et en networking nouvelle génération. Grâce à des prestations surprises et à des moments conviviaux soigneusement organisés, cet événement s’attachera à exprimer l’esprit audacieux qui anime l’avenir de la cryptosphère. En capturant et en partageant les moments les plus électrisants de l’événement, les participants auront la possibilité de recevoir des récompenses sous forme d’exclusivités Bitget.

Alors que les discussions sur la décentralisation, l’accès au marché et l’innovation occupent une place centrale dans l’univers crypto, Bitget va au-delà du simple rôle de plateforme d’échange de cryptomonnaies. Par ses contributions à la conférence et aux événements parallèles du Token2049 Dubaï, Bitget souhaite façonner de nouvelles normes de création de valeur au sein de l’économie numérique. « Notre objectif est de contribuer à jeter les bases nécessaires à un écosystème Web3 plus connecté et plus résilient », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Pour réussir dans ce secteur, il ne suffit pas d’avoir une bonne technologie : il faut une collaboration étroite et une vision commune de l’avenir. Aucun événement ne se prête mieux à ces échanges que TOKEN2049. Avec une présence marquée qui dépasse la scène principale, Bitget illustre par sa participation au Token2049 Dubaï sa stratégie globale visant à soutenir l’évolution continue du Web3. »

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dca116ce-6d79-4bfa-8ef8-9b1e72215f89

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.