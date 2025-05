PATTISON Affichage annonce les bénéficiaires de la subvention média Élevez Votre Voix 2025

Campagnes de la subvention Élevez votre voix 2024

MISSISSAUGA, Ontario, 05 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Comité sur la diversité, l’équité et l’inclusion de PATTISON, avec l’appui de l’équipe de direction, est heureux d’annoncer les bénéficiaires de la bourse média Élevez votre voix de cette année.

Pour une troisième année consécutive, PATTISON réaffirme son engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion grâce à la bourse média Élevez votre voix, qui offre jusqu’à 1 MILLION $ en espaces publicitaires d’affichage extérieur à des organismes à but non lucratif et des organismes de bienfaisance à travers le Canada. Cette édition a battu un record de candidatures, stimulée par des actions terrain et des publications sur les réseaux sociaux, attirant une grande diversité de causes et de groupes sous-représentés. Toutes les demandes ont été examinées avec rigueur par un sous-comité dédié du Comité D.E.I. de PATTISON, selon des critères bien définis.

PATTISON a le plaisir d'annoncer que neuf organisations de tout le Canada ont été choisies pour recevoir une partie de la valeur de la subvention média d'1 million de dollars.

Le programme Élevez Votre Voix a été lancé en 2022 dans le but d'offrir une plateforme aux organisations qui se consacrent au service et au soutien des groupes ethnoculturels, de la communauté 2SLGBTQI+, de l'égalité des femmes, des personnes handicapées et de tout autre groupe qui se concentre sur et pour des projets qui promeuvent la diversité, l'équité et l'inclusion.

Trois partenaires nationaux et six partenaires régionaux constituent le plus grand groupe de bénéficiaires de PATTISON à ce jour.

PARTENAIRES NATIONAUX

BlackNorth Initiative (BNI)

La BlackNorth Initiative (BNI) s’est donné pour mission d’éliminer les inégalités causées par le racisme systémique envers les personnes noires au Canada — pour un pays où ce type de discrimination n’a plus sa place. Depuis sa fondation en 2020, l’organisme a accompli d’importants progrès dans la transformation du monde des affaires canadien, l’autonomisation des entrepreneurs noirs, le soutien à l’éducation des jeunes et l’accès à la propriété pour les familles noires. Les initiatives de BNI ont un impact concret sur les professionnels, entrepreneurs, étudiants et familles noires, en leur fournissant les outils, les ressources et les connexions nécessaires pour réussir à long terme. Leur travail implique aussi une collaboration active avec les entreprises canadiennes afin de les amener à poser des gestes concrets pour bâtir des milieux de travail plus inclusifs, diversifiés et équitables.

https://blacknorth.ca/

Black Women In Excellence Society (BWIE)

Le Canadian Blk Women in Excellence Society un organisme sans but lucratif primé où l'autonomisation ne connaît pas de limites. Sa mission est d'autonomiser et de soutenir les femmes noires et les jeunes femmes noires par une approche dynamique à multiples facettes. En favorisant la croissance économique, en créant des opportunités équitables et en amplifiant les voix, elle a construit un écosystème complet de ressources, de mentorat et d'engagement communautaire afin de combler les lacunes, de conduire des changements positifs et de construire un paysage entrepreneurial plus inclusif.

https://www.bwiecanada.com/

Canadians for Leading Edge Alzheimer Research (CLEAR)

La CLEAR Foundation (Canadians for Leading Edge Alzheimer Research) est un organisme de bienfaisance national qui finance la recherche de pointe sur la démence au Canada. Sa mission est claire et ambitieuse : accélérer les découvertes scientifiques qui mèneront à de meilleures stratégies de prévention, à des traitements plus efficaces et, ultimement, à un remède contre la maladie d’Alzheimer et les démences connexes. CLEAR s’adresse à toutes les personnes touchées par la démence au pays — qu’il s’agisse de patients, d’aidants, de familles ou de professionnels de la santé. Ses campagnes sensibilisent à l’enjeu croissant du vieillissement de la population, un groupe souvent sous-représenté dans les médias traditionnels, tout en réaffirmant son engagement à financer une recherche de calibre mondial.

https://clearalzheimers.ca/

PARTENAIRES RÉGIONAUX

SafeLink Alberta Society

SafeLink Alberta est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1983 auprès des populations prioritaires de Calgary et du sud de l’Alberta. Sa mission : réduire les risques associés à l’activité sexuelle et à l’usage de substances grâce à des programmes et services accessibles, bienveillants et informés. L’organisme se concentre sur le soutien aux communautés qui rencontrent souvent des obstacles systémiques en matière de santé, notamment les personnes vivant avec le VIH, les communautés africaines, caribéennes et noires (ACB), les peuples autochtones, les personnes 2SLGBTQIA+, les personnes qui consomment des substances, les travailleuses et travailleurs du sexe, ainsi que les personnes enceintes vivant des défis liés à la consommation, à la santé mentale, au logement ou à la violence. En plaçant ces populations au cœur de son action, SafeLink vise à promouvoir l’équité et à réduire la stigmatisation.

https://safelinkalberta.ca

UNITI – Semiahmoo House Society

La mission de l'UNITI a toujours été claire : faire en sorte que les personnes handicapées mènent une vie enrichissante et inclusive au sein de leur communauté. Fondée en 1958 par un groupe de mères déterminées qui cherchaient à éviter que leurs enfants handicapés ne soient placés dans des institutions séparées, l'UNITI n'a cessé de consulter la communauté et de travailler en partenariat avec elle. Elle comprend que le logement inclusif est la pierre angulaire de la valorisation et de l'appartenance de toutes les personnes.

https://uniti4all.com

Foodpreneur Lab

Foodpreneur Lab est le seul organisme à but non lucratif au Canada fondé et dirigé par une femme noire, entièrement dédié à l’accompagnement des entrepreneur·e·s en alimentation issus de groupes sous-représentés. Sa mission : transformer l’écosystème alimentaire canadien en éliminant les obstacles systémiques qui freinent les entrepreneur·e·s noirs, racisé·e·s, les femmes et d’autres groupes marginalisés dans le démarrage et la croissance de leur entreprise.

https://www.foodpreneurlab.com

Centre francophone du Grand Toronto (CFGT)

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) est le plus grand organisme sans but lucratif de la région du Grand Toronto voué à répondre aux besoins des francophones dans leur langue et à favoriser leur inclusion dans un environnement majoritairement anglophone. Fort d’une expertise reconnue et d’une connaissance approfondie des défis que rencontre cette population, le CFGT conçoit et met en œuvre des programmes d’impact. Il est un organisme désigné en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario et propose une vaste gamme de services sociaux et de santé communautaire en français, à travers ses 12 points de services dans les régions de Toronto, Peel et York.

https://www.centrefranco.org

Accessible Housing Society

Accessible Housing est un organisme à but non lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est d’ouvrir des portes aux personnes à mobilité réduite, en leur offrant des logements accessibles, abordables et adaptés qui favorisent leur dignité. Grâce à ses programmes résidentiels et ses services d’accompagnement, l’organisme permet à chacun d’avoir un chez-soi, de s’épanouir et de participer activement à la vie communautaire.

https://www.accessiblehousing.ca

Unity Charity

Fondée en 2007, Unity Charity s’est donnée une mission audacieuse : utiliser le hip-hop comme levier pour promouvoir la santé mentale et le bien-être des jeunes. Ce qui a commencé comme un mouvement communautaire à Toronto, avec de petits ateliers dans les écoles, parcs et centres communautaires, est aujourd’hui devenu un organisme national dirigé par des personnes issues de communautés racisées. Unity rejoint maintenant plus d’un demi-million de jeunes âgés de 13 à 29 ans à travers le Canada, particulièrement en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et en Alberta, en mettant l’accent sur les communautés mal desservies et en quête d’équité.

https://unitycharity.com

Le programme de subvention permettra de tirer parti de la portée, de l'inventaire et de la puissance de l'affichage, donnant aux bénéficiaires l'occasion d'étendre leur portée et leur impact au sein de leurs communautés respectives.

« En tant que chef de file de l’industrie de l’affichage extérieur, PATTISON est consciente de la responsabilité qui lui incombe envers les communautés où nous vivons et travaillons. Grâce à notre couverture nationale et à nos options publicitaires hyperlocales dans des environnements clés comme le transport en commun, les aéroports, l’affichage extérieur et les parcours urbains, nous sommes fiers d’offrir à ces organismes une plateforme leur permettant de faire rayonner leur cause et de générer un changement durable et significatif d’un océan à l’autre. Aujourd’hui plus que jamais, ces voix doivent être entendues. » – Bridget Campbell, coprésidente du comité DEI

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

