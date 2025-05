Communiqué de presse

Atos annonce le lancement de l'application SecureHorizons NIS2 Compliance Manager sur la plateforme ServiceNow, pour rationaliser les efforts de cybersécurité

La première application dédiée sur le marché, elle aide les clients à se conformer à la norme NIS2 grâce à des flux de travail rationalisés et automatisés

Paris, le 5 mai 2025 – Atos annonce aujourd'hui le lancement de son application SecureHorizons NIS2 Compliance Manager, optimisée par ServiceNow, pour remplacer les processus manuels chronophages et sujets aux erreurs par des flux de travail automatisés, permettant ainsi aux organisations de répondre aux exigences strictes de conformité de la directive NIS2.

La directive NIS2, dernière version de la directive sur la sécurité des réseaux et de l'information, est une directive européenne visant à renforcer la cybersécurité dans l'ensemble de l'Union européenne (UE). Elle est conçue pour aider les organisations à se protéger contre les cybermenaces et à faire en sorte que l'infrastructure cyber de l'UE soit plus sûre et plus robuste. La directive NIS2 est devenue obligatoire pour toutes les entreprises, où qu'elles opèrent ou exercent leurs activités, dans l'UE ou dans le monde.

La directive exige que les organisations mettent en œuvre des mesures de gestion des risques, organisent régulièrement la formation de leurs employés et adhèrent à des normes strictes pour assurer une conformité continue. Le non-respect de la norme NIS2 peut entraîner diverses sanctions, allant d'ordonnances de mise en conformité et de mandats d'audit de sécurité à des amendes administratives d'au moins 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial.

L'application SecureHorizons NIS2 Compliance Manager sur ServiceNow fournit aux clients une plateforme technologique unique qui remplace les processus manuels chronophages et sujets aux erreurs par des flux de travail efficaces, standardisés et automatisés. Il offre une plus grande assurance, réduit les risques dans l'ensemble de l'entreprise et fournit des rapports et des conseils en matière de conformité via un tableau de bord unique.

L'application SecureHorizons d'Atos, optimisée par ServiceNow, offre :

Un flux de travail de conformité de bout-en-bout intégrant les personnes, les processus et la technologie.

Une mise en œuvre accélérée grâce à des blocs de construction standardisés et automatisés.

Un tableau de bord unifié pour surveiller la conformité dans l'ensemble de l'organisation.

Des économies d’échelle tirant parti des cadres existants.

Une gestion simplifiée pour les organisations multinationales qui naviguent dans des réglementations variables.





Cette co-innovation entre Atos et ServiceNow améliore les garanties, réduit les risques pour les entreprises et fournit des informations exploitables sur la conformité grâce à une solution évolutive et conviviale.

« L'application SecureHorizons, basée sur la plateforme ServiceNow, est la solution idéale pour les organisations qui se préparent à la conformité NIS2 », a déclaré Chetan Manjarekar, responsable des plateformes numériques intelligentes chez Atos. « SecureHorizons combine l'expertise approfondie d'Atos en matière de législation et de tendances réglementaires en cybersécurité avec la puissance de la plate-forme Now pour fournir des flux de travail rationalisés et des informations exploitables. Cette solution permet aux organisations de combler de manière proactive les lacunes en matière de conformité, de répondre aux exigences d'audit et d'accélérer leur transformation numérique ».

« Les partenariats réussissent mieux lorsque nous nous appuyons sur nos compétences respectives et notre expertise uniques et que nous avons une vision claire du problème que nous essayons de résoudre », a déclaré Erica Volini, vice-présidente exécutive, Industries mondiales, partenaires et mise sur le marché chez ServiceNow. « L'application SecureHorizons NIS2 Compliance Manager d'Atos étend notre portée bien au-delà de ce que nous pouvons faire seuls et représente l'héritage et les objectifs de la plate-forme Now. Je suis ravie de voir l'innovation continue que nous réaliserons ensemble aider les organisations à réussir à l'ère du numérique."

SecureHorizons est désormais disponible sur le ServiceNow Store, offrant aux organisations un outil puissant et évolutif pour se conformer à la norme NIS2.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 74 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

