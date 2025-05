Felix Bravo Diangkat sebagai Direktur Pelaksana, Internasional di eXp Realty

Mendorong Babak Berikutnya dalam Pertumbuhan Global yang Terfokus ke Agen

BELLINGHAM, Wash., May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ (broker real estat terbaik di dunia yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para agen) dan anak perusahaan inti eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini mengumumkan pengangkatan Felix Bravo sebagai Direktur Pelaksana, Internasional—suatu langkah penting yang mempercepat pencapaian misi perusahaan untuk membangun broker global yang paling memberdayakan di dunia.

Bravo telah berhasil melaksanakan beberapa peluncuran internasional paling sukses dalam sejarah perusahaan, termasuk di Perú dan Türkiye—masing-masing ditandai oleh kepemimpinan lokal tepercaya, aktivasi agen yang kuat, dan sistem yang dapat dikembangkan yang dibangun dari awal. Mesir menjadi target ekspansi berikutnya, dengan beberapa pasar yang sedang dikembangkan saat eXp melangkah maju menuju target tahun 2030-nya: 50 negara dan 50.000 agen di seluruh dunia.

Dalam jabatan yang lebih tinggi ini, Bravo akan memimpin pertumbuhan internasional dan inovasi berbasis komunitas (circle-based innovation)—membangun infrastruktur yang mengutamakan agen di setiap negara, serta memberdayakan pemimpin regional untuk meluncurkan, mengembangkan, dan mempertahankan kesuksesan agen di tingkat lokal.

“Felix membangun panduan untuk skala global—yang berakar dari kepercayaan, sistem, dan kesuksesan agen,” ujar Glenn Sanford, Pendiri eXp Realty dan CEO eXp World Holdings. “Beliau tidak hanya meluncurkan operasi di berbagai negara—beliau memberdayakan para pemimpin dan menciptakan infrastruktur yang membantu agen berkembang di mana pun mereka berada. Langkah ini memungkinkannya menggandakan upaya pada hal yang sudah terbukti berhasil.”

Mandat Bravo mencakup meluncurkan operasi perusahaan di negara-negara baru dengan ketelitian operasional, memperkuat operasi perusahaan yang sudah ada melalui otonomi lokal, serta mendorong keselarasan global dalam pemberdayaan agen, infrastruktur teknologi, dan operasi yang didukung oleh kecerdasan buatan.

“Saya merasa antusias untuk terus mengembangkannya,” ujar Bravo. “Saya telah melihat tingkat kemampuan model eXp saat dikelola di tingkat lokal dan dihubungkan di tingkat global,” kata Bravo. “Babak berikutnya ini adalah terkait meningkatkan skala kekuatan tersebut—menciptakan sistem yang bertahan lama, pemimpin yang berkembang, dan komunitas agen yang tumbuh lebih kuat bersama-sama.”

Dengan Bravo di pucuk pimpinan, eXp Realty memasuki fase paling berani dalam ekspansi internasionalnya—dengan fokus tanpa henti pada hasil terbaik bagi agen, pemanfaatan teknologi untuk memperbesar skala operasi, dan pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan di setiap pasar.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ekspansi internasional eXp Realty, kunjungi: https://exprealty.international.

Tentang eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) adalah perusahaan induk eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty adalah broker real estat independen terbesar di dunia, dengan hampir 83.000 agen di 26 lokasi internasional. Sebagai broker berbasis cloud dan berpusat pada agen, eXp Realty memberi agen real estat pembagian komisi terkemuka dalam industri, pembagian pendapatan, peluang kepemilikan ekuitas, dan jaringan global yang memberdayakan agen untuk membangun bisnis yang berkembang dengan pesat. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., kunjungi: expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, yang didukung oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama tepercaya dalam pengembangan pribadi dan profesional sejak tahun 1897. Sebagai bagian dari ekosistem eXp, perusahaan ini menawarkan akses ke sumber daya yang berharga kepada agen untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan bisnis, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang SUCCESS, kunjungi success.com.

Pernyataan Tindakan Perlindungan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan ini mencerminkan ekspektasi Perusahaan dan manajemennya saat ini, tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat memengaruhi hasil aktual secara material. Pernyataan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan terkait strategi ekspansi internasional Perusahaan, termasuk peluncuran pasar baru yang diperkirakan, pertumbuhan agen yang diharapkan di wilayah global, efektivitas kepemimpinan lokal dan model operasional, serta kemampuan untuk meningkatkan skala operasi secara berkelanjutan di banyak negara. Faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan hasil aktual secara material dan secara negatif dari yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan mencakup fluktuasi pasar real estat, perubahan retensi atau perekrutan agen, integrasi sukses tim dan agen ke dalam model eXp Realty, kompetisi dengan broker lainnya, dan risiko lainnya yang dijelaskan dari waktu ke waktu dalam penyerahan laporan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Laporan Triwulanan pada Formulir 10-Q dan Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diserahkan terakhir kalinya. Kami tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan ini kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

