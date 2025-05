Une nouvelle étude de l’IEDM souligne l’importance des microentrepreneurs dans l’approvisionnement en eau potable dans les quartiers vulnérables en Côte d’Ivoire

MONTRÉAL, 02 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un réseau informel de petits opérateurs privés assure un approvisionnement essentiel en eau potable dans certains des quartiers les plus défavorisés d’Abidjan, la capitale ivoirienne, montre une nouvelle étude menée par l’IEDM.

« L’accès à l’eau potable est un besoin fondamental, mais les infrastructures formelles n’arrivent pas toujours à subvenir aux besoins de la population », explique Renaud Brossard, vice-président aux communications à l’IEDM. « Cela a permis à tout un réseau de microentrepreneurs locaux de voir le jour et d’innover pour combler ce manque. »

L’étude explique que ces microentrepreneurs proviennent largement des quartiers qu’ils desservent et proposent une alternative accessible et adaptée aux habitudes de consommation de la population, dans les quartiers où l’accès formel à l’eau potable demeure précaire. Pourtant, malgré leur rôle crucial, ils opèrent toujours en marge du cadre légal ivoirien.

Une enquête menée auprès de ces microentrepreneurs révèle que l’occupation de petit opérateur privé livreur offre des perspectives de revenus intéressantes : plus de la moitié l’ont choisie parce qu’elle offrait de meilleures perspectives que leur occupation précédente.

Une vaste majorité — 88 pour cent — aimerait par ailleurs que leur activité soit formalisée, ce qui permettrait une reconnaissance légale de leur métier, une sécurisation de leurs équipements et emplois, ainsi qu’un meilleur accès au financement. Un accès facilité à la formation contribuerait aussi à améliorer la qualité de l’eau livrée.

Les auteurs de l’étude recommandent trois pistes de formalisation :

Autoriser ces entrepreneurs à agir comme sous-traitants du principal distributeur d’eau de la Côte d’Ivoire, afin d’élargir la couverture dans les quartiers précaires mal desservis; Mettre en place un partenariat avec les autorités réglementaires ivoiriennes pour assurer un approvisionnement provisoire en cas de problèmes d’accès à la ressource; Lancer un projet pilote à Abidjan pour recenser, enregistrer, former et accompagner ces microentrepreneurs.



« L’exemple des petits opérateurs privés livreurs d’eau montre bien que la nécessité est mère de l’invention », conclut M. Brossard. « Ce modèle a fait ses preuves et pourrait offrir une solution concrète pour accroître rapidement l’accès à l’eau potable dans les quartiers où il fait défaut. »

Cette étude a été menée par l’IEDM, Audace Institut Afrique, un professeur de l’Université de Montréal et un maître de conférences de l’Université Sultan Moulay Slimane, grâce au soutien de la Templeton World Charity Foundation.

L’IEDM est un think tank indépendant sur les politiques publiques dont les bureaux sont situés à Montréal, à Ottawa et à Calgary. Par ses publications, ses interventions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l’IEDM stimule les débats et les réformes en matière de politiques publiques en se basant sur les principes établis de l’économie de marché et de l’entrepreneuriat.

