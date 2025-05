eXp Realty Secara Rasmi Melancarkan Program Penaja Bersama, Membuka Era Baharu Kerjasama dan Pertumbuhan Ejen

eXp Realty memberikan bayangan semula tarikan dan pembangunan ejen dengan model yang dibina untuk sokongan yang lebih kukuh, penyertaan yang lebih pantas dan pertumbuhan yang mampan

BELLINGHAM, Washington, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” dan anak syarikat utama eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini secara rasmi melancarkan Program Penaja Bersama yang inovatif, membuka peluang luar biasa untuk kerjasama dan pertumbuhan dalam rangkaian ejen globalnya.

Pertama kali diumumkan pada bulan April di acara global eXp, eXpcon Montréal, Program Penaja Bersama mentakrifkan semula cara hubungan ejen boleh memacu pengeluaran, tarikan dan pengekalan. Inisiatif ini membolehkan ejen eXp baharu dan penasihat komersial untuk menetapkan bukan sahaja Penaja Utama, tetapi juga Penaja Bersama – pemimpin tambahan yang membawa kemahiran pelengkap untuk membantu mempercepatkan kejayaan mereka.

“Ini adalah tentang menghargai cara pengaruh sebenar dan sokongan berfungsi dalam industri kita,” kata Leo Pareja, Ketua Pegawai Eksekutif eXp Realty. “Kini, ejen dan penasihat boleh memanfaatkan dua kekuatan yang berbeza. Mungkin satu penaja pakar dalam pemasaran, manakala seorang lagi cemerlang dalam operasi atau membangunkan pasukan. Kerjasama seperti ini bukan sahaja memberi inspirasi, tetapi juga mempercepatkan proses, menggandakan hasil dan meningkatkan tahap seluruh komuniti kami. Ia bukan sekadar tentang alat yang digunakan, tetapi tentang siapa yang berada di sekeliling anda dan seberapa cepat anda boleh belajar serta berkembang bersama mereka.”

Sorotan Program Penaja Bersama:

Sokongan Dwi Tajaan : Ejen kini boleh menamakan Penaja Utama dan juga Penaja Bersama, memberikan lebih banyak sokongan daripada ramai pemimpin dengan kekuatan yang pelbagai.

: Ejen kini boleh menamakan Penaja Utama dan juga Penaja Bersama, memberikan lebih banyak sokongan daripada ramai pemimpin dengan kekuatan yang pelbagai. Kerjasama Insentif : Penaja Bersama menerima perkongsian hasil Tahap 1 dan Bonus Permulaan Pantas 50%, memberi ganjaran kepada mereka yang memainkan peranan yang bermakna dalam menyokong kejayaan ejen baharu.

: Penaja Bersama menerima perkongsian hasil Tahap 1 dan Bonus Permulaan Pantas 50%, memberi ganjaran kepada mereka yang memainkan peranan yang bermakna dalam menyokong kejayaan ejen baharu. Tiada Perubahan kepada Struktur Teras : Penaja Utama mengekalkan akses penuh kepada perkongsian hasil Tahap 2–7, peluang ekuiti dan faedah sedia ada.

: Penaja Utama mengekalkan akses penuh kepada perkongsian hasil Tahap 2–7, peluang ekuiti dan faedah sedia ada. Penyertaan & Pengekalan yang Lebih Kukuh : Program ini mempertingkatkan penyertaan ejen dengan meningkatkan titik sentuh, kepakaran dan sokongan.

: Program ini mempertingkatkan penyertaan ejen dengan meningkatkan titik sentuh, kepakaran dan sokongan. Dibina untuk Skala : Dengan meluaskan bulatan sokongan, Program Penaja Bersama memacu pertumbuhan yang mampan merentasi organisasi dan geografi.

: Dengan meluaskan bulatan sokongan, Program Penaja Bersama memacu pertumbuhan yang mampan merentasi organisasi dan geografi. Kit Alat Sokongan Penuh Tersedia: Ejen boleh segera mengakses Kit Alat Penaja Bersama dengan latihan, templat dan sumber at exptoolkit.com/co-sponsor.

Dengan merasmikan kepimpinan bersama dan menyelaraskan insentif, Program Penaja Bersama memperkukuhkan komitmen eXp terhadap inovasi, komuniti dan pertumbuhan yang mengutamakan ejen.

“Ini adalah inovasi yang berpaksikan pada cara sebenar ejen bekerja,” kata Pareja. “Ini mengenai mendengar, bertindak balas dengan hala tuju serta mencipta lebih banyak cara untuk ejen dan penasihat kami berkembang maju.”

Untuk mengetahui lebih lanjut, lawati https://exptoolkit.com/co-sponsor.

Perihal eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Syarikat”) ialah syarikat induk kepada eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ialah syarikat pembrokeran hartanah bebas yang terbesar di dunia dengan hampir 83,000 ejen di 26 lokasi antarabangsa. Sebagai syarikat pembrokeran berasaskan awan dan berpusatkan ejen, eXp Realty menyediakan pembahagian komisen, perkongsian hasil, peluang pemilikan ekuiti terbaik dalam industri kepada ejen hartanah dan juga rangkaian global yang memperkasakan ejen untuk membina perniagaan yang berkembang maju. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., layari: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang diterajui oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama yang dipercayai dalam pembangunan peribadi dan profesional sejak 1897. Sebagai sebahagian daripada ekosistem eXp, ia menyediakan akses kepada sumber berharga kepada ejen untuk meningkatkan kemahiran, mengembangkan perniagaan mereka dan mencapai kejayaan jangka panjang. Untuk maklumat lanjut tentang SUCCESS, layari success.com.

Pernyataan Safe Harbor

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan prospektif dalam makna Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Pernyataan ini mencerminkan jangkaan semasa Syarikat dan pengurusannya tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang boleh memberikan kesan besar kepada keputusan sebenar. Kenyataan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada manfaat yang dijangka daripada program insentif ejen, potensinya untuk mempercepatkan pertumbuhan ejen, mempertingkatkan kerjasama dan meningkatkan organisasi ejen secara global. Faktor penting yang mungkin menyebabkan perbezaan besar dan memberi kesan negatif dalam keputusan sebenar yang dinyatakan dalam pernyataan berpandangan ke hadapan termasuk turun naik pasaran hartanah, perubahan dalam kadar pengekalan atau pengambilan ejen, kejayaan penyepaduan pasukan dan ejen ke dalam model eXp Realty, persaingan daripada firma hartanah lain serta risiko lain yang diperincikan dari masa ke semasa dalam pemfailan syarikat kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, termasuk tetapi tidak terhad kepada Laporan Suku Tahunan terkini dalam Borang 10-Q dan Laporan Tahunan dalam Borang 10-K. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini kenyataan ini kecuali sebagaimana yang diperlukan oleh undang-undang.

