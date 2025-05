eXp Realty Secara Resmi Meluncurkan Program Co-Sponsor, Mengantar Era Baru Kolaborasi dan Pertumbuhan Agen

eXp Realty menata ulang daya tarik dan pengembangan agen dengan model yang dibangun untuk dukungan lebih kuat, orientasi lebih cepat, dan pertumbuhan berkelanjutan

BELLINGHAM, Wash., May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ (broker real estat terbaik di dunia yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para agen)” dan anak perusahaan intinya eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hari ini secara resmi meluncurkan Program Co-Sponsor inovatifnya, membuka peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kolaborasi dan pertumbuhan di seluruh jaringan agen globalnya.

Program Co-Sponsor, yang pertama kali diumumkan pada bulan April di acara global eXp, eXpcon Montréal, merombak cara hubungan agen dapat mendorong produksi, daya tarik, dan retensi. Inisiatif ini memungkinkan penasihat komersial dan agen eXp baru untuk tidak hanya menetapkan Sponsor Utama, tetapi juga Co-Sponsor – pemimpin tambahan yang membawa keterampilan pelengkap untuk membantu mempercepat keberhasilan mereka.

“Ini tentang menghormati cara kerja pengaruh dan dukungan nyata dalam industri kami,” ungkap Leo Pareja, CEO eXp Realty. “Kini, agen dan penasihat dapat memanfaatkan dua kekuatan berbeda. Mungkin salah satu sponsor merupakan ahli pemasaran, sementara itu sponsor lainnya unggul dalam bidang operasi atau pengembangan tim. Kolaborasi semacam itu tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga mempercepat waktu pencapaian, melipatgandakan hasil, dan meningkatkan nilai komunitas agen kami secara keseluruhan. Ini bukan hanya tentang alat bantu, tetapi tentang siapa yang berada di dekat Anda serta seberapa cepat Anda dapat belajar dan berkembang bersama dengan mereka.”

Sorotan Program Co-Sponsor:

Dukungan Pemberian Sponsor Ganda : Kini agen dapat menetapkan Sponsor Utama dan Co-Sponsor, sehingga memberikan lebih banyak dukungan dari berbagai pemimpin dengan kekuatan yang beragam.

: Kini agen dapat menetapkan Sponsor Utama dan Co-Sponsor, sehingga memberikan lebih banyak dukungan dari berbagai pemimpin dengan kekuatan yang beragam. Kolaborasi Berinsentif : Co-Sponsor menerima bagi hasil Level 1 dan Bonus Fast Start 50%, yang diberikan kepada mereka yang memainkan peran bermakna dalam mendukung kesuksesan agen baru.

: Co-Sponsor menerima bagi hasil Level 1 dan Bonus Fast Start 50%, yang diberikan kepada mereka yang memainkan peran bermakna dalam mendukung kesuksesan agen baru. Tidak Ada Perubahan pada Struktur Inti : Sponsor Utama mempertahankan akses penuh ke bagi hasil Level 2–7, peluang ekuitas, dan manfaat yang ada.

: Sponsor Utama mempertahankan akses penuh ke bagi hasil Level 2–7, peluang ekuitas, dan manfaat yang ada. Orientasi & Retensi Lebih Kuat : Program ini meningkatkan proses orientasi agen baru dengan meningkatkan interaksi/bimbingan (touchpoint), keahlian, dan dukungan.

: Program ini meningkatkan proses orientasi agen baru dengan meningkatkan interaksi/bimbingan (touchpoint), keahlian, dan dukungan. Dirancang untuk Bertumbuh Besar : Dengan memperluas lingkar dukungan, Program Co-Sponsor mendorong pertumbuhan berkelanjutan di seluruh organisasi dan geografi.

: Dengan memperluas lingkar dukungan, Program Co-Sponsor mendorong pertumbuhan berkelanjutan di seluruh organisasi dan geografi. Toolkit Dukungan Penuh Tersedia: Agen dapat segera mengakses Toolkit Co-Sponsor dengan pelatihan, templat, dan sumber daya di exptoolkit.com/co-sponsor.

Dengan memformalkan kepemimpinan bersama dan menyelaraskan insentif, Program Co-Sponsor memperkuat komitmen eXp terhadap inovasi, komunitas, dan pertumbuhan yang mengutamakan agen.

“Inovasi ini benar-benar didasarkan pada cara kerja nyata para agen,” ungkap Leo Pareja. “Ini tentang menyimak, merespons dengan tujuan terarah, dan menciptakan lebih banyak cara agar para agen dan penasihat kami dapat berkembang dengan pesat.”

Untuk mempelajari selengkapnya, kunjungi https://exptoolkit.com/co-sponsor.

Tentang eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Perusahaan”) adalah perusahaan induk untuk eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty adalah broker real estat independen terbesar di dunia, dengan hampir 83.000 agen di 26 lokasi internasional. Sebagai broker berbasis cloud dan berpusat pada agen, eXp Realty memberi agen real estat pembagian komisi terkemuka dalam industri, pembagian pendapatan, peluang kepemilikan ekuitas, dan jaringan global yang memberdayakan agen untuk membangun bisnis yang berkembang dengan pesat. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang eXp World Holdings, Inc., kunjungi: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang didukung oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama tepercaya dalam pengembangan pribadi dan profesional sejak tahun 1897. Sebagai bagian dari ekosistem eXp, perusahaan ini menawarkan akses ke sumber daya berharga kepada agen untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan bisnis, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang SUCCESS, kunjungi success.com.

Pernyataan Tindakan Perlindungan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan ini mencerminkan ekspektasi Perusahaan dan manajemennya saat ini, tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat memengaruhi hasil aktual secara material. Pernyataan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, manfaat yang diperkirakan diterima dalam program insentif agen, potensi untuk mempercepat pertumbuhan agen, meningkatkan kolaborasi, dan meningkatkan skala organisasi agen secara global. Faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan hasil aktual secara material dan secara negatif dari yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan mencakup fluktuasi pasar real estat, perubahan retensi atau perekrutan agen, integrasi sukses tim dan agen ke dalam model eXp Realty, kompetisi dengan broker lainnya, dan risiko lainnya yang dijelaskan dari waktu ke waktu dalam penyerahan laporan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Laporan Triwulanan pada Formulir 10-Q dan Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diserahkan terakhir kalinya. Kami tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan ini kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

