eXp Realty lanza oficialmente el Programa de copatrocinadores, marcando el inicio de una nueva era de colaboración y crecimiento para los agentes

eXp Realty reinventa la atracción y el desarrollo de agentes con un modelo diseñado para ofrecer soporte más sólido, incorporación más rápida y crecimiento sostenible

BELLINGHAM, Washington, May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™) y principal subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hoy lanza oficialmente su innovador programa de copatrocinadores, abriendo oportunidades sin precedentes para la colaboración y el crecimiento en toda su red global de agentes.

Anunciado por primera vez en abril en el evento global de eXp, eXpcon Montréal, el Programa de copatrocinadores redefine cómo las relaciones con los agentes pueden impulsar la producción, la atracción y la retención. La iniciativa permite a los nuevos agentes de eXp y asesores comerciales designar no solo un patrocinador principal, sino también un copatrocinador, un líder adicional que aporta conocimientos complementarios para ayudar a acelerar su éxito.

"Se trata de honrar cómo la influencia y el soporte verdaderos funcionan en nuestro sector", dijo Leo Pareja, director ejecutivo de eXp Realty. “Ahora, los agentes y asesores pueden aprovechar dos fortalezas diferentes. Tal vez uno de los copatrocinadores sea un experto en marketing, mientras que el otro se destaque en operaciones o en el desarrollo de un equipo". Ese tipo de colaboración no solo inspira, sino que comprime el tiempo, multiplica los resultados y eleva a toda nuestra comunidad. No se trata solo de las herramientas, sino de quién te rodea y qué tan rápido puedes aprender y crecer a su lado".

Puntos destacados del programa de copatrocinadores:

Apoyo de patrocinio dual : Los agentes ahora pueden nombrar tanto a un patrocinador principal como a un copatrocinador, proporcionando más apoyo de múltiples líderes con diversas fortalezas.

: Los agentes ahora pueden nombrar tanto a un patrocinador principal como a un copatrocinador, proporcionando más apoyo de múltiples líderes con diversas fortalezas. Colaboración incentivada : Los copatrocinadores reciben una participación en los ingresos de nivel 1 y un bono de inicio rápido del 50%, que recompensa a aquellos que desempeñan un papel significativo en el apoyo al éxito de los nuevos agentes.

: Los copatrocinadores reciben una participación en los ingresos de nivel 1 y un bono de inicio rápido del 50%, que recompensa a aquellos que desempeñan un papel significativo en el apoyo al éxito de los nuevos agentes. Sin cambios en la estructura central : Los Patrocinadores Primarios conservan el acceso completo a la participación en los ingresos de Nivel 2–7, las oportunidades de equidad y los beneficios existentes.

: Los Patrocinadores Primarios conservan el acceso completo a la participación en los ingresos de Nivel 2–7, las oportunidades de equidad y los beneficios existentes. Incorporación y retención más sólidas : El programa mejora la incorporación de agentes al aumentar los puntos de contacto, la experiencia y el soporte.

: El programa mejora la incorporación de agentes al aumentar los puntos de contacto, la experiencia y el soporte. Diseñado para escalar : Al ampliar el círculo de apoyo, el Programa de copatrocinadores promueve el crecimiento sostenible en todas las organizaciones y regiones geográficas.

: Al ampliar el círculo de apoyo, el Programa de copatrocinadores promueve el crecimiento sostenible en todas las organizaciones y regiones geográficas. Kit de herramientas de soporte completo disponible: Los agentes pueden acceder inmediatamente a un kit de herramientas de copatrocinador con capacitación, plantillas y recursos at exptoolkit.com/co-sponsor.

Al formalizar el liderazgo compartido y alinear los incentivos, el Programa de copatrocinadores refuerza el compromiso de eXp con la innovación, la comunidad y el crecimiento de los agentes.

“Esta es una innovación arraigada en la forma en que los agentes realmente trabajan”, dijo Pareja. "Se trata de escuchar, responder con un propósito y crear más formas para que nuestros agentes y asesores prosperen".

Para más información, visite https://exptoolkit.com/co-sponsor.

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (la "empresa") es la sociedad holding para eXp Realty® y SUCCESS® Enterprises. eXp Realty es la firma de corretaje inmobiliario independiente líder mundial, con cerca de 83,000 agentes en 26 ubicaciones internacionales. Como una firma de corretaje basada en la nube y centrada en el agente, eXp Realty ofrece a los agentes inmobiliarios divisiones de comisiones líderes en el sector, participación en las ganancias, oportunidades de participación accionaria, y una red global que capacita a los agentes para construir negocios prósperos. Para más información acerca de eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS®, ha sido un nombre de confianza en el desarrollo personal y profesional desde 1897. Como parte del ecosistema eXp, la firma ofrece a los agentes acceso a recursos valiosos para mejorar sus capacidades, hacer crecer sus negocios y lograr el éxito a largo plazo. Para más información acerca de SUCCESS, visite, success.com.

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones reflejan las expectativas actuales de la empresa y de su administración, pero implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían afectar sustancialmente los resultados reales. Estas declaraciones incluyen, sin limitación, los beneficios anticipados de los programas de incentivos para agentes, su potencial para acelerar el crecimiento de los agentes, mejorar la colaboración y ampliar las organizaciones de agentes en todo el mundo. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran de forma material y adversa de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen las fluctuaciones del mercado inmobiliario, los cambios en la retención o contratación de agentes, la integración exitosa de equipos y agentes al modelo de eXp Realty, la competencia de otras firmas de corretaje y otros riesgos detallados periódicamente en los informes de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluyendo, sin limitación, los Informes Trimestrales presentados recientemente en el Formulario 10-Q y el Informe Anual en el Formulario 10-K. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones, excepto según lo exija la ley.

Contacto de Relaciones con los Inversores:



eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contacto de relaciones con los inversores:



Denise García, socia administrativa de

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d252eea-4d8e-42ab-bf1c-06f19c9529c6

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.