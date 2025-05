Kim Timmer reçoit le prix C.B.  Davreux Stewardshipfirst™ décerné par CropLife Canada

ETOBICOKE, Ontario, 02 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriRÉCUP est fier d’annoncer que Kim Timmer, directrice des relations avec les intervenants et politique, a reçu le prix C.B. Davreux Stewardshipfirst™ décerné par CropLife Canada, lors de la journée « Spring Dialogue » à Ottawa.





Chaque année, le Spring Dialogue Day de CropLife Canada réunit les leaders de la science des plantes. Ils explorent les tendances clés et les solutions durables dans l’agriculture canadienne. Le prix C.B. Davreux Stewardshipfirst™ récompense l’engagement exceptionnel envers la gestion environnementale et la gestion responsable des produits agricoles et des emballages.

Kim joue un rôle essentiel dans la création des partenariats qui alimentent nos programmes de récupération et de recyclage d’un bout à l’autre du pays. Kim apporte de la curiosité, du dévouement et toute sa passion à chacune de ses actions. Ce prix reflète son impact, non seulement chez AgriRÉCUP, mais aussi dans l’ensemble de la communauté agricole.

« La capacité de Kim à rassembler les gens, à transformer les grandes idées en programmes pratiques alimente notre progrès depuis le début », a déclaré Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP. Il ajoute : « Elle dirige avec intégrité, une grande vision et un engagement remarquable envers les agriculteurs, l’industrie et la terre. Partie intégrale de l’équipe AgriRÉCUP, depuis ses tout débuts, elle s’investit dans tout ce que nous faisons. Kim mérite vraiment ce prix prestigieux. Nous nous en réjouissons sincèrement et sommes des plus heureux que CropLife Canada lui accorde cette reconnaissance ».

Comptant plus de dix ans d’expérience dans l’établissement de partenariats et le développement de programmes de récupération à travers le Canada, Kim continue à faire progresser les solutions innovantes d’AgriRÉCUP. Ces solutions soutiennent la circularité et la durabilité en agriculture.

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. Les membres de son équipe habitent la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et les Maritimes.

Contact pour les médias :

Catherine Lecomte, coordonnatrice des relations avec les médias et des communications numériques

778-793-7926 | lecomtec@cleanfarms.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9625f21a-f60f-40bd-9d7d-0423cec31100/fr

Kim Timmer, récipiendaire du prix Kim Timmer est honorée de recevoir le prix C.B. Davreux Stewardshipfirst™ de CropLife Canada

