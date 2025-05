Aya Or & Argent annonce la date de diffusion de ses résultats du premier trimestre de 2025 et de sa conférence téléphonique

MONTRÉAL, 02 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») prévoit publier ses résultats du premier trimestre de 2025 le mardi 13 mai 2025, avant l’ouverture des marchés. La haute direction tiendra une conférence téléphonique le jour même à 10 h 00 (heure de l’Est), pour discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société.

Les personnes intéressées pourront se joindre à la conférence téléphonique par webdiffusion ou par appel téléphonique tel qu’indiqué ci-dessous :

Lien permettant d’accéder à la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/48g2kxgq

Instructions pour obtenir les numéros permettant d’accéder à la conférence téléphonique :

Cliquez sur le lien ci-dessous et remplissez le formulaire d’inscription en ligne.

https://register-conf.media-server.com/register/BI84408f0b334445fd8c5977ae41b1dd02



Après votre inscription, vous recevrez les informations nécessaires pour accéder à la conférence téléphonique et un NIP unique pour rejoindre l’appel, ainsi qu’un courriel de confirmation contenant tous les détails.



Sélectionnez une méthode pour rejoindre la conférence téléphonique : a) accès direct (dial-in) : un numéro d’accès par téléphone et un NIP unique sont indiqués permettant de vous connecter directement à partir de votre téléphone; ou b) accès indirect (call-me) : entrez votre numéro de téléphone et cliquez « Call Me » pour un rappel immédiat du système. L’appel proviendra d’un numéro des États-Unis.

Une rediffusion de la webdiffusion sera archivée et sera disponible pour visionnement ultérieur après la conférence téléphonique en direct. Les diapositives de présentation qui accompagneront la conférence téléphonique seront également disponibles sur le site Web d’Aya.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

benoit.lasalle@ayagoldsilver.com Alex Ball

VP, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com

