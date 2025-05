Aduro fait appel à Siemens pour l’automatisation avancée de son usine pilote Hydrochemolytic™

Ce projet vise à intégrer les systèmes avancés de contrôle et de données de Siemens dans l’usine pilote de nouvelle génération d’Aduro, soutenant ainsi la progression de la technologie Hydrochemolytic™ vers une maturité industrielle.

LONDON, Province de l’Ontario, 02 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société », (NASDAQ :ADUR) (CSE :ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique avec Siemens Canada, un leader de l’automatisation industrielle et de la numérisation. Siemens fournira des systèmes de contrôle avancés ainsi que des services d’ingénierie pour l’Usine pilote de traitement nouvelle génération d’Aduro (l’« Usine pilote »), dont la mise en service est prévue pour le troisième trimestre 2025.

Au cœur de la solution figure le système de contrôle distribué SIMATIC PCS neo de Siemens, une plateforme avancée basée sur le Web qui assurera un contrôle centralisé, sécurisé et évolutif des processus pour l’exploitation continue de l’Usine pilote. Siemens fournira également l’instrumentation, les interfaces opérateurs et les services d’ingénierie nécessaires à la mise en service et à l’optimisation des performances de l’installation. Pour garantir une intégration fluide des systèmes et une mise en service efficace, Siemens assurera l’automatisation et les contrôles en accord avec Zeton Inc. le constructeur de l’Usine pilote. En outre, Siemens apportera sa contribution technique alors qu’Aduro entame la préparation de la conception d’une usine de démonstration (l’« Usine de démonstration »).

« Notre vision consistant à fournir une solution de recyclage chimique modulaire et évolutive avec la technologie Hydrochemolytic™ franchit aujourd’hui une nouvelle étape », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « S’associer à Siemens — une organisation reconnue mondialement pour son excellence en ingénierie et son innovation industrielle — renforce les fondamentaux que nous mettons en place. Ses technologies garantiront un fonctionnement sûr et fiable de notre Usine pilote tout en générant les données de traitement de haute qualité indispensables à l’optimisation des performances et à la planification de notre Usine de démonstration. Cette collaboration consolide notre progression vers la commercialisation et renforce notre capacité à évoluer en toute confiance. »

La technologie Hydrochemolytic™ (HCT), développée par Aduro, utilise l’eau comme milieu réactif à des températures modérées pour rompre sélectivement les liaisons carbone-carbone et carbone-hétéroatome dans les polymères. Contrairement à la pyrolyse, qui repose sur une chaleur extrême et un craquage thermique généralisé, la HCT fonctionne dans des conditions catalytiques qui permettent un contrôle plus précis des voies de réaction. Cette chimie sélective permet une conversion plus élevée des polymères en hydrocarbures plus légers et plus précieux, stables et ne nécessitant pas d’hydrogénation supplémentaire. Le procédé requiert également moins d’énergie et génère peu de sous-produits indésirables tels que les gaz, le charbon ou les goudrons lourds. Actuellement en construction par Zeton Inc., l’Usine pilote est une unité à flux continu entièrement instrumentée, conçue pour valider le traitement HCT dans des conditions de fonctionnement réelles. En tant qu’étape essentielle après le réacteur continu R2, cette Usine pilote fournira les données techniques, les enseignements système et les analyses de processus nécessaires à la conception et au déploiement futurs d’installations de démonstration et commerciales.

Siemens apporte une expérience précieuse acquise auprès d’entreprises de recyclage chimique, en soutenant la mise à l’échelle de procédés émergents grâce à des technologies avancées d’automatisation, de contrôle et de numérisation. Sa collaboration avec Aduro reflète son intérêt pour le développement de plateformes de recyclage de nouvelle génération : des solutions différenciées, économes en énergie et répondant aux principes de l’économie circulaire.

Le système PCS neo de Siemens permet une automatisation sans faille entre les modules de l’usine, un accès à distance sécurisé et une acquisition centralisée des données, offrant à Aduro un contrôle précis des variables clés du traitement Hydrochemolytic™. La plateforme prend également en charge le développement de jumeaux numériques, facilitant la simulation, les tests et l’optimisation virtuelle des conditions de traitement avant toute modification physique. Ces outils seront essentiels pour accompagner la transition d’Aduro depuis l’Usine pilote vers des opérations à l’échelle commerciale. Bien que l’objectif premier soit de fournir les systèmes d’automatisation et de contrôle de l’Usine pilote, Siemens assurera également la fourniture de services d’ingénierie pour faciliter la planification de la mise à l’échelle de l’Usine de démonstration. Ces contributions incluent des conseils sur l’optimisation des processus, l’infrastructure numérique et la conception de l’usine, s’appuyant sur l’expérience internationale de Siemens dans des projets de recyclage innovants.

Joris Myny, vice-président principal, Digital Industries, Siemens Canada, a indiqué : « Chez Siemens, nous nous engageons à soutenir les technologies de recyclage avancées favorisant la circularité et réduisant l’impact environnemental. Le procédé Hydrochemolytic™ d’Aduro représente une alternative prometteuse aux méthodes conventionnelles, et nous sommes fiers de mettre à disposition notre expertise en automatisation et en numérisation pour faciliter sa mise à l’échelle. Grâce à notre plateforme PCS neo, nous offrons visibilité en temps réel, contrôle et flexibilité : des facteurs clés pour optimiser les performances des usines et soutenir une croissance durable. Cette collaboration reflète notre volonté d’accompagner les innovateurs qui redéfinissent la valorisation des matériaux. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent notamment, sans s’y limiter : la collaboration de la Société avec Siemens pour fournir des systèmes de contrôle avancés et des services d’ingénierie destinés à l’Usine pilote Hydrochemolytic™ d’Aduro, dont la mise en service est prévue au troisième trimestre 2025 ; la contribution technique de Siemens dans le cadre de la préparation de la conception de l’Usine de démonstration ; la progression de la vision d’Aduro visant à offrir une solution de recyclage chimique modulaire et évolutive grâce à la technologie HCT ; la capacité de l’Usine pilote à fournir les données techniques, les enseignements système et les analyses de processus nécessaires à la conception et au déploiement d’installations de démonstration et commerciales futures ; la valeur de l’expérience apportée par Siemens grâce à ses travaux avec des entreprises de recyclage chimique en phase de démarrage, soutenant la montée en échelle de procédés émergents via des technologies d’automatisation, de contrôle et de numérisation avancées ; la fourniture par Siemens de services d’ingénierie en nature pour accompagner la planification de l’Usine de démonstration ; et la capacité de la plateforme PCS neo de Siemens à permettre une visibilité en temps réel, un contrôle et une flexibilité — éléments clés pour optimiser la performance des installations et soutenir une croissance durable. Si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les facteurs importants qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes de la Société comprennent, sans s’y limiter, la capacité de la Société à intégrer avec succès les systèmes de contrôle avancés de Siemens et à atteindre l’optimisation des performances souhaitée ; l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires pour l’Usine pilote et l’Usine de démonstration ; les fluctuations de la demande du marché pour les plastiques recyclés et autres intrants ; la disponibilité de ressources financières suffisantes pour finaliser les projets d’Usine pilote et d’Usine de démonstration ; d’éventuels problèmes opérationnels lors de la mise en service et le développement de l’Usine pilote et/ou l’Usine de démonstration ; l’impact des réglementations environnementales et des exigences en matière de durabilité ; ainsi que l’efficacité de la collaboration entre Aduro et Siemens, notamment en cas de difficultés techniques imprévues, d’obstacles réglementaires, de conditions de marché défavorables ou d’autres facteurs échappant à la volonté des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/997aec9a-80d9-4822-9c3a-45b55ec8ab4e.

