CIRA XDR offre une technologie de pointe en matière de cybersécurité aux organisations canadiennes

Ce nouveau service s’appuie sur des analyses avancées pour aider les équipes de sécurité à améliorer la détection et la réponse aux menaces

OTTAWA, Ontario, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le paysage de la cybersécurité continue d’évoluer, les organisations ont besoin d’outils plus sophistiqués pour se protéger. CIRA, l’organisation nationale à but non lucratif qui protège plus de huit millions de Canadien·nes grâce à ses produits de cybersécurité, relève ce défi en lançant un nouveau service pour entreprise, CIRA XDR, qui s’appuie sur une base de code source libre afin de protéger les organisations au Canada pour lesquelles d’autres solutions pourraient être hors de portée.

CIRA XDR est une solution de détection et de réponse étendue, abordable et de qualité professionnelle, conçue spécifiquement pour les organisations canadiennes. Les outils de cybersécurité peuvent générer des quantités écrasantes de données, ce qui entraîne une lassitude à l’égard des alertes, de longues investigations manuelles et la prise de mesures d’atténuation ponctuelles de la part des équipes de sécurité. La lutte contre le volume de « bruit » produit par ces outils traditionnels peut entraver la capacité à détecter les véritables menaces. CIRA XDR s’appuie sur des analyses avancées pour réduire les faux positifs, offrant ainsi aux entreprises une vue unique, facile et rapide, des menaces avec des capacités de réponse automatisées intégrées. Le service peut être intégré dans plusieurs domaines de sécurité, tels que les points d’extrémité, les identités, les applications en nuage, le courrier électronique et les entrepôts de données.

Hébergé au Canada par l’équipe qui gère le domaine de premier niveau .CA, XDR garantit que les données des organisations restent dans le pays. CIRA redonne aux organisations canadiennes le contrôle de la gestion des menaces et de l’atténuation des risques, tout en contribuant à renforcer la position du Canada en matière de cybersécurité.

Caractéristiques principales

CIRA XDR équipe les organisations d’un logiciel client optionnel de points d’extrémité pour la collecte des journaux, la détection des menaces et l’intervention active.

Pour les entreprises qui ont du mal à faire évoluer les solutions XDR nécessitant le déploiement d’un logiciel ou d’un appareil sur site, le service de CIRA fonctionne avec un agent allégé et des systèmes de gestion et de stockage des données 100 % en nuage.

XDR fournit des services SIEM et SOAR canadiens hébergés dans le nuage pour une infrastructure robuste, sécurisée et évolutive avec une gestion externe sans souci.

XDR est pré-intégré dans des centaines de piles de sécurité et d’applications pour permettre une visibilité et une action rapides dans toute l’infrastructure informatique.

Citation de la direction

« CIRA XDR va au-delà d’une simple pile technologique; c’est une force unificatrice pour les organisations canadiennes qui s’engagent à protéger leurs opérations et la sécurité de notre pays », a déclaré Jon Ferguson, vice-président, Cybersécurité et DNS, CIRA. « En s’appuyant sur des technologies en source libre de haute qualité, XDR favorise une protection accrue tout en stimulant un réinvestissement continu dans les communautés à travers le Canada, créant ainsi un avenir durable et sûr pour tous/toutes ».

Autres ressources

Pour en savoir plus sur le service, visitez cira.ca/xdr .

. Cliquez ici pour en apprendre davantage sur les Services de cybersécurité de CIRA .

À propos de CIRA

CIRA est l’organisme national à but non lucratif le plus connu pour sa gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA est un fervent défenseur du Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

Contact presse

Delphine Avomo Evouna

613.315.1458

delphine.avomoevouna@cira.ca

