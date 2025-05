Taux de cancer en hausse : les dermatologues tiennent au mois de mai leur campagne nationale sur la prudence au soleil

L’Association canadienne de dermatologie insiste sur l’importance de se protéger du soleil dans le cadre de sa campagne Prudence sous le soleil du Nord, en mettant l’accent sur l’ombrage, la prévention et la détection précoce.

OTTAWA, Ontario, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la chaleur du soleil nous revient et que les Canadiens commencent à passer plus de temps à l’extérieur, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) lance sa campagne annuelle du Mois de la prudence au soleil. Cette campagne, qui a lieu tout le mois de mai, s’accompagne cette année d’un sentiment renouvelé d’urgence en raison de l’augmentation continue du taux de cancer de la peau. Les dermatologues chercheront à sensibiliser la population canadienne à l’importance de se protéger du soleil, en particulier en restant à l’ombre.

La campagne numérique de l’ACD diffusera de l’information sur les plateformes de médias sociaux, notamment des conseils sur la prudence au soleil et l’importance de se protéger quotidiennement contre les rayons UV ainsi que des rappels sur les avantages du dépistage précoce du cancer de la peau. Des dermatologues certifiés participeront aux conversations en ligne pour répondre aux questions « brûlantes » du public sur la prudence au soleil afin d’aider les Canadiens à mieux comprendre comment protéger leur peau.

« Le cancer de la peau est le cancer le plus répandu au Canada et son incidence continue de croître », explique le Dr Sunil Kalia, président national du Groupe de travail de l’ACD sur la prudence au soleil. « Beaucoup de Canadiens sous-estiment leur exposition au soleil; même par temps nuageux, la peau continue de subir les effets des rayons UV. Cette campagne et l’aménagement d’espaces publics ombragés constituent des mesures importantes. Sensibiliser le public, améliorer l’accès à des zones ombragées et promouvoir les ressources sur la prudence au soleil sont essentiels pour aider les Canadiens à profiter du plein air tout en préservant leur peau et leur santé à long terme. »

Journée de l’examen de la peau – le dimanche 4 mai

L’un des moments forts du Mois de la prudence au soleil est la « Journée annuelle nationale de l’examen de la peau » de l’ACD, qui aura lieu cette année le dimanche 4 mai et au cours de laquelle les gens sont encouragés à examiner leur peau afin de détecter tout grain de beauté inhabituel ou tout changement suspect. Des ressources éducatives sur l’auto-examen, les signes à déceler et les cas où il convient de consulter un dermatologue certifié seront disponibles sur les comptes en ligne de l’ACD.

Prudence sous le soleil du Nord

Cette année, la campagne adopte un thème tout à fait canadien « La prudence sous le soleil du Nord », pour souligner que les conditions diversifiées et extrêmes du Canada, depuis les chaleurs estivales de l’Alberta jusqu’aux sommets enneigés des Rocheuses, nécessitent toutes l’emploi de mesures de protection solaire. Tout en célébrant la beauté des paysages canadiens, ce message rappelle qu’il est important de se prémunir contre le cancer de la peau, qui est le type de cancer le plus fréquent.

Conseils des dermatologues certifiés canadiens en matière de prudence au soleil

Comme nos paysages septentrionaux nous incitent à profiter fréquemment de l’extérieur, il est particulièrement essentiel d’adopter des mesures de protection solaire :

Rechercher les zones ombragées pendant les heures où les rayons UV sont les plus intenses, soit de 11 heures à 15 heures.

Porter des vêtements protecteurs, un chapeau à large bord et des lunettes de soleil offrant une protection contre les UV.

Appliquer un écran solaire à large spectre ayant un coefficient de protection de 30 ou plus.

Examiner périodiquement sa peau et consulter un dermatologue en cas de changement suspect.

Événements au Canada liés au Programme de subvention des structures ombrières de l’ACD

Alors que se conclut le Programme de subvention des structures ombrières 2024-25 de l’ACD, le Mois de la prudence au soleil comprend cette année des événements organisés aux endroits où de nouvelles structures ombrières permanentes ont été construites. Un événement marquant aura lieu à Borden, en Ontario, le vendredi 23 mai, de 10 h à 16 h (HNE), au centre PSP des Services de bien-être et de moral des Forces canadiennes (SBMFC). L’ACD y tiendra une cérémonie pour inaugurer la nouvelle structure ombrière permanente. Dans le cadre de cet événement, la Méla mobile de Mélanome Canada, une unité mobile de dépistage du cancer de la peau fièrement soutenue par l’ACD, sera sur place. À bord, des dermatologues certifiés de l’ACD offriront des examens gratuits de la peau et des conseils spécialisés.

À propos de l’Association canadienne de dermatologie

Fondée en 1925, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) est une organisation de membres qui plaide pour les dermatologues du Canada en faisant valoir le rôle essentiel qu’ils jouent dans le système de soins de santé. Représentant la communauté des dermatologues certifiés, nous vouons nos efforts à l’avancement de la science dermatologique, dont la portée couvre plus de 3 000 affections de la peau, des cheveux et des ongles. Notre engagement va au-delà du soutien professionnel; nous protégeons et éduquons également le public par le biais d’initiatives exhaustives d’éducation et de notre programme de reconnaissance des produits.

Pour de plus amples informations sur les initiatives de l’ACD, rendez-vous à l’adresse dermatologue.ca ou participez aux conversations qui se tiennent sur nos chaînes de médias sociaux.

Personne-ressource pour les questions des médias et les séances de photo

Nimmi Lawrence

Gestionnaire, marketing et communications

Association canadienne de dermatologie

media@dermatology.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b800d124-6bd0-496c-b068-bb80372329d5

Le meilleure place au soleil, c'est à l'ombre L’Association canadienne de dermatologie

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.