CGTN: Waarom de zijden Chu-manuscripten terug moeten naar China

CGTN publiceerde een artikel over de terugkeer van de zijden Chu-manuscripten, een meer dan 2000 jaar oude Chinese cultuurschat die momenteel in de Verenigde Staten wordt bewaard. Het artikel volgt de reis van het artefact vanaf de ontdekking in 1942 in een oude tombe tot de smokkel naar Amerika in 1946 door verzamelaar John Hadley Cox. Het artikel levert overtuigend bewijs van zowel Chinese als Amerikaanse geleerden die het rechtmatige eigendom van China aantonen.



De zijden Chu-manuscripten dateren uit ongeveer 300 v. Chr.

BEIJING, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In de winter van 1942 hadden grafrovers in Changsha, in de Chinese provincie Hunan, het gemunt op een oude graftombe uit de periode van de Strijdende Staten (475-221 voor Christus). Ze braken in op de begraafplaats in de staat Chu en stalen een schat aan kunstvoorwerpen, waaronder lakwerk, bronzen zwaarden en zijden manuscripten.

Toen ze de buit verkochten aan kleermaker Tang Jianquan, die later antiekhandelaar werd, gooiden de rovers er als gratis bonus een bamboe kistje bij met een stuk zijde dat ze een “zakdoek” noemden. Deze “zakdoek” zou later worden geïdentificeerd als de befaamde zijden Chu-manuscripten van Zidanku, de enige bekende zijden tekst uit de Chinese periode van de Strijdende Staten. Zidanku, letterlijk “de kogelopslagplaats”, verwijst naar de opgravingslocatie, een munitiedepot in de buitenwijken van de stad.

De zijden Chu-manuscripten dateren van ongeveer 2300 jaar geleden en zijn meer dan een eeuw ouder dan de Dode Zee-rollen. Ze beschrijven de vroege Chinese kosmologie en rituelen. Hun verfijnde kaligrafie, illustraties en uitmuntend vakmanschap maken ze tot een relikwie zonder weerga.

Een culturele tragedie

In die tijd onderkende Tang het belang van de zijde niet. De plaatselijke handelaar Cai Jixiang kocht de manuscripten samen met andere kunstvoorwerpen. Cai koesterde ze zeer en droeg ze zelfs bij zich toen hij de chaos van de oorlog ontvluchtte.

In 1946 bracht Cai de manuscripten naar Shanghai in de hoop infraroodfoto's te laten maken om de vervaagde tekst te verduidelijken. Daar werd Cai benaderd door de Amerikaanse verzamelaar John Hadley Cox, die Chinese kunstvoorwerpen aan het aankopen was in Shanghai. Onder het voorwendsel van hulp bij het fotograferen, bemachtigde Cox de manuscripten en smokkelde ze naar de Verenigde Staten.

Cai voelde dat hij was bedrogen en kon niet anders dan een machteloos contract met Cox tekenen waarin de manuscripten werden getaxeerd op $ 10.000. Er werd $ 1.000 vooruitbetaald en de rest werd beloofd als ze niet uit Amerika zouden worden teruggestuurd. Zo begon de bijna 80-jarige ballingschap van de manuscripten.

Consensus tussen Chinese en Amerikaanse wetenschappers

Professor Li Ling van de Universiteit van Beijing bestudeerde meer dan vier decennia lang de tumultueuze reis van dit artefact. Zijn uitputtende onderzoek heeft een volledige bewijsketen gereconstrueerd, waaruit blijkt dat de manuscripten die momenteel in het National Museum of Asian Art van het Smithsonian liggen, in werkelijkheid de zijden Chu-manuscripten uit Zidanku zijn.

Aanvullende brieven tussen Cai en Cox legden het bedrog achter de verhuizing van de manuscripten verder bloot. In de correspondentie smeekte Cai Cox om naar Shanghai te komen en eiste hij de resterende $ 9.000 voor de manuscripten, maar dat mocht niet baten.

Op de Internationale Conferentie over de Bescherming en Teruggave van Uit Koloniale Contexten Verwijderde Culturele Objecten, die in juni 2024 in Qingdao werd gehouden, overhandigde professor Donald Harper van UChicago een cruciaal bewijsstuk: het originele deksel van de doos die Cox in 1946 gebruikte om het manuscript in op te bergen. Op het deksel zitten originele labels en ontvangstbewijzen die overeenkomen met Li's tijdlijn van de opslag van de manuscripten tussen 1946 en 1969.

Harper stelt: “Het zou voor museumconservatoren, culturele autoriteiten en regeringen duidelijk moeten zijn dat de zijden manuscripten uit Zidanku aan China toebehoren en aan China moeten worden teruggegeven.”

Een artikel in de New York Times uit 2018 (“Hoe een Chinees manuscript dat 2300 jaar geleden werd geschreven in Washington belandde”) bevestigt deze conclusie.

Een uitgestelde thuiskomst

In 1966 kocht de Amerikaanse arts en kunstverzamelaar Arthur M. Sackler een deel van de manuscripten en hij had al meerdere pogingen ondernomen om het naar China terug te sturen. In 1976 wilde hij het overhandigen aan de Chinese geleerde Guo Moruo, maar hun ontmoeting vond nooit plaats vanwege Guo's ziekte. In de jaren 80 hoopte hij het te schenken aan het nieuwe Sackler Museum van de Universiteit van Beijing, maar hij overleed voordat het museum open ging.

Na de dood van Dr. Sackler in 1987 werd het manuscript geplaatst in de Sackler Gallery in Washington, D.C., nu onderdeel van het National Museum of Asian Art. Op de website van het museum staat het kunstvoorwerp vermeld als een “anonieme gift” met “herkomstonderzoek aan de gang”. Er wordt ook verwezen naar het boek van Li Ling, waarin de legitimiteit van zijn onderzoek wordt erkend.

Al het bewijs bevestigt dat de zijden Chu-manuscripten rechtmatig aan China toebehoren en onverwijld gerepatrieerd moeten worden, van Cai's contract tot zijn correspondentie met Cox, van Li's documentatie van de reis van de manuscripten naar Amerika tot Sacklers onvervulde wensen.

Na bijna acht decennia in ballingschap moet deze nationale schat eindelijk naar huis komen.

