CGTN: Por qué los manuscritos de seda de Chu deben ser devueltos a China

CGTN publicó un artículo sobre la repatriación de los Manuscritos de Seda Chu, un tesoro cultural chino de más de 2.000 años de antigüedad que actualmente se encuentra en Estados Unidos. Trazando el recorrido del artefacto desde su descubrimiento en 1942 en una tumba antigua hasta su contrabando a Estados Unidos en 1946 por el coleccionista John Hadley Cox, el artículo presenta evidencia convincente de académicos chinos y estadounidenses que demuestran la legítima propiedad de China.



Los manuscritos de seda de Chu datan de alrededor del año 300 A. C. /CMG

En el invierno de 1942, varios ladrones de tumbas en Changsha, provincia de Hunan, China central, atacaron una antigua tumba a.C.), irrumpieron en una tumba antigua del período de los Reinos Combatientes (475–221 a.C.), perteneciente al estado de Chu, y robaron un tesoro de artefactos, incluyendo objetos lacados, espadas de bronce y manuscritos de seda.

Al vender el botín al sastre convertido en comerciante de de antigüedades, Tang Jianquan, los saqueadores incluyeron casualmente un recipiente de bambú con una pieza de seda que llamaban "pañuelo" como un bono adicional. Este "pañuelo" más tarde sería identificado como los renombrados Manuscritos de Seda Chu de Zidanku, el único texto de seda conocido del período de los Reinos Combatientes de China. Zidanku, literalmente "el almacén de balas", se refiere al sitio de excavación, un depósito de municiones en los suburbios de la ciudad.

Los manuscritos de seda de Chu datan de aproximadamente 2.300 años, más de un siglo más antiguos que los Rollos del Mar Muerto, y registran la cosmología y los rituales chinos tempranos. Sus intrincados textos, ilustraciones y exquisita artesanía los convierten en una reliquia sin igual.

Una tragedia cultural

En ese momento, Tang no reconoció el significado de la seda. El comerciante local Cai Jixiang compró los manuscritos junto con otros artefactos. Cai los atesoraba profundamente, llevándolos incluso mientras huía del caos de la guerra.

En 1946, Cai llevó los manuscritos a Shanghái, con la esperanza de que se tomaran fotografías infrarrojas para aclarar el texto descolorido. Allí, el coleccionista estadounidense John Hadley Cox, que estaba adquiriendo activamente artefactos chinos en Shanghái, se acercó a Cai. Con el pretexto de ayudar con la fotografía, Cox obtuvo y pasó de contrabando los manuscritos a Estados Unidos.

Al darse cuenta de que había sido engañado, Cai no tuvo más opción que firmar un contrato sin validez con Cox, valorando los manuscritos en $10,000 dólares, con $1,000 pagados por adelantado y el resto prometido solo si no eran devueltos desde Estados Unidos. Así comenzó el exilio de casi 80 años de los manuscritos.

Consenso entre académicos chinos y estadounidenses

El profesor Li Ling de la Universidad de Pekín ha dedicado más de cuatro décadas a rastrear el tumultuoso recorrido de este artefacto. Su exhaustiva investigación ha reconstruido una cadena completa de pruebas, lo que demuestra que los manuscritos que actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian son, de hecho, los Manuscritos de Seda Chu de Zidanku.

Cartas adicionales entre Cai y Cox expusieron aún más el engaño detrás de la eliminación de los manuscritos. En la correspondencia, Cai imploró a Cox que viniera a Shanghái y exigió el pago restante de $ 9,000 por los manuscritos, pero fue en vano.

En la Conferencia Internacional sobre la Protección y la Devolución de Objetos Culturales Retirados de Contextos Coloniales celebrada en junio de 2024 en Qingdao, el profesor de UChicago Donald Harper entregó una evidencia crucial: la tapa original de la caja utilizada por Cox para almacenar el manuscrito en 1946. La tapa lleva etiquetas originales y registros de recibos que se alinean con la línea de tiempo de Li del almacenamiento de los manuscritos entre 1946 y 1969.

Harper afirma: "Debería ser obvio para los curadores de museos, las autoridades culturales y los gobiernos que los manuscritos de seda de Zidanku pertenecen a China y deberían devolverse a China".

Un artículo del New York Times de 2018, "Cómo un manuscrito chino escrito hace 2.300 años terminó en Washington", corrobora esta conclusión.

Un regreso a casa aplazado

En 1966, el médico y coleccionista de arte estadounidense Arthur M. Sackler compró una parte de los manuscritos y, de hecho, intentó devolverlos a China en múltiples ocasiones. En 1976, planeó entregarlo al erudito chino Guo Moruo, pero su reunión nunca tuvo lugar debido a la enfermedad de Guo. En la década de 1980, esperaba donarlo al nuevo Museo Sackler de la Universidad de Pekín, pero falleció antes de que abriera el museo.

Tras la muerte del Dr. Sackler en 1987, el manuscrito se colocó en la Galería Sackler en Washington, D.C., ahora parte del Museo Nacional de Arte Asiático. El sitio web del museo enumera el artefacto como un "obsequio anónimo" con "investigación de procedencia en curso". También hace referencia al libro de Li Ling, reconociendo la legitimidad de su investigación.

Desde el contrato de Cai hasta su correspondencia con Cox, desde la documentación de Li sobre el viaje de los manuscritos en América hasta los deseos incumplidos de Sackler, todas las pruebas confirman que los manuscritos de seda de Chu pertenecen legítimamente a China y deben ser repatriados sin demora.

Después de casi ocho décadas en el exilio, este tesoro nacional finalmente debe volver a casa.

