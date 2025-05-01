Axi 在澳洲悉尼慶祝 Axi Select 兩位交易者獲百萬美元資助

悉尼, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的網上外匯和差價合約經紀商 Axi 欣然宣布，幾個月前首批 Axi Select 交易者已進入其資本配置計劃的 Pro M 階段，每人獲發 100 萬美元的資金。

為了慶祝這一重要里程碑和他們的非凡成就，兩位交易者 Francisco Quesada Godines 和 Daniel Gutiérrez Viñas 參觀了位於澳洲悉尼的 Axi 總部，並在那裡正式入選 Axi Pro Hall of Fame，獲得了 100 萬美元的支票、獎杯和成就證書。 此次參觀還包括一系列訪談，交易者回顧了他們與 Axi Select 的交易歷程、他們達到該計劃最高里程碑的策略，以及該計劃提供的獨特機會。

Axi 行政總裁 Rajesh Yohannan 表達了他對該計劃大獲成功的興奮之情，他指出：「Axi Select 的價值遠不止資金。 Francisco 和 Daniel 都受惠於一系列支援功能，例​​如 EDGE 分數、儀表板和排行榜、專屬交易室以及豐富的教育資源，每一項功能都旨在協助交易者在市場中更勝一籌。」

繼 Axi Select 首批兩名交易者獲 100 萬美元資助的驚人消息傳出後，22 歲的 Kayan Freitas 亦加入了 Pro M 交易者的行列，獲得最高額資金。 這位交易者回顧自己的成功往績，表示「責任重大」，但同時，他對自己的技能充滿信心，並準備好迎接挑戰。

Axi Select 於 2023 年面世，為交易者提供獲得高達 100 萬美元的資金和賺取高達 90% 利潤的機會。 此外，Axi Select 交易者還可享有 0 美元會員費*、真實帳戶交易、不受限制的交易條件、專屬交易室等。

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Axi Select 計劃僅適用於 AxiTrader Limited 的客戶。 差價合約涉及很高的投資損失風險。 在我們與您進行的交易中，我們將作為您所有倉位的主要交易對手。 此內容不適用於澳洲、新西蘭和英國居民。 如欲了解更多資訊，請參閱我們的服務條款。 * 標準交易費和最低存款適用。

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司，數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

欲了解更多關於 Axi 的資訊或額外評論，請聯絡：mediaenquiries@axi.com

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