Axi Meraikan Dua Pedagang Axi Select yang Menerima Pembiayaan sebanyak $1 Juta di Sydney, Australia

SYDNEY, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broker FX dan CFD dalam talian terkemuka, Axi, dengan bangganya mengumumkan beberapa bulan lalu bahawa pedagang Axi Select pertama mereka telah mencapai tahap Pro M dalam program peruntukan modal mereka, dengan setiap seorang memperoleh pembiayaan sebanyak $1 juta.

Untuk meraikan pencapaian besar ini dan kejayaan luar biasa mereka, dua pedagang, Francisco Quesada Godines dan Daniel Gutiérrez Viñas, mengunjungi ibu pejabat Axi di Sydney, Australia. Di sini, mereka secara rasmi dimasukkan ke dalam Axi Pro Hall of Fame. Mereka juga menerima cek bernilai $1 juta, trofi perayaan dan sijil pencapaian. Lawatan tersebut turut merangkumi beberapa sesi temu bual, yang menyaksikan para pedagang berkongsi pengalaman mereka dalam perjalanan perdagangan bersama-sama Axi Select, strategi yang membantu mereka mencapai pencapaian tertinggi dalam program tersebut serta peluang unik yang disediakan oleh program ini.

Rajesh Yohannan, Ketua Pegawai Eksekutif Axi, yang teruja dengan kejayaan program tersebut, berkata, “Nilai Axi Select jauh melangkaui sekadar pembiayaan. Francisco dan Daniel telah mendapat manfaat daripada pelbagai ciri sokongan seperti skor EDGE, papan pemuka dan papan kedudukan kami, bilik perdagangan eksklusif kami serta sumber pendidikan yang luas, semuanya direka untuk meningkatkan kelebihan pedagang dalam pasaran.”

Susulan berita luar biasa mengenai dua pedagang pertama Axi Select yang menerima pembiayaan $1,000,000, pedagang berusia 22 tahun, Kayan Freitas, turut menyertai kelompok Pro M, seterusnya memperoleh jumlah pembiayaan tertinggi. Mengimbas kembali kejayaannya, pedagang tersebut mengulas bahawa “Ia merupakan tanggungjawab besar," tetapi pada masa yang sama, beliau yakin dengan kemahirannya dan bersedia menghadapi cabaran.

Dilancarkan pada tahun 2023, Axi Select menawarkan peluang kepada pedagang untuk mengakses pembiayaan modal hingga $1,000,000 USD dan memperoleh hingga 90% daripada keuntungan mereka. Selain itu, pedagang Axi Select menikmati manfaat seperti yuran keahlian $0*, perdagangan dalam akaun langsung, syarat perdagangan tanpa sekatan, bilik dagangan eksklusif dan banyak lagi.

Tonton video https://youtu.be/25ZOZBFUB3Y?si=QQuj4uDnxG-BJ8_g

Program Axi Select hanya tersedia untuk pelanggan AxiTrader Limited. CFD membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Dalam urusan kami dengan anda, kami akan bertindak sebagai pihak lawan utama bagi semua posisi anda. Kandungan ini tidak tersedia untuk penduduk Australia (AU), New Zealand (NZ), Kesatuan Eropah (EU) dan United Kingdom (UK). Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Perkhidmatan kami. * Yuran perdagangan standard dan deposit minimum dikenakan.

Perihal Axi

Axi merupakan syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau komen tambahan daripada Axi, sila hubungi: mediaenquiries@axi.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af0cd73a-fe85-42d6-891a-4348cc3016d4

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a6eebca-9de1-4c28-86c6-97a19edd13cd

Legal Disclaimer:

