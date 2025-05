Axi celebra la obtención de financiamientos de 1 millón de dólares por parte de dos operadores de Axi Select en Sídney, Australia

SÍDNEY, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hace unos meses, Ari, el bróker líder de divisas y CFD en línea, anunció con orgullo que sus primeros operadores de Axi Select habían alcanzado la fase Pro M en su programa de asignación de capital, y que cada uno de ellos había conseguido un financiamiento de 1 millón de dólares.

Para celebrar este importante hito y su notable logro, los dos operadores, Francisco Quesada Godines y Daniel Gutiérrez Viñas, visitaron la sede de Axi en Sídney, Australia, donde fueron presentados oficialmente en el Salón de la Fama Axi Pro, y se les hizo entrega de sus cheques de 1 millón de dólares, sendos trofeos de celebración y certificados de logro. Durante la visita, también se realizaron una serie de entrevistas en las que los operadores reflexionaron sobre su trayectoria de negociación con Axi Select, sus estrategias para alcanzar el mayor hito del programa y las oportunidades únicas que ofrece el mismo.

Rajesh Yohannan, director ejecutivo de Axi, compartió su entusiasmo por el éxito del programa y señaló: “El valor de Axi Select va mucho más allá del financiamiento. Tanto Francisco como Daniel se beneficiaron de una serie de características de apoyo como la puntuación EDGE, nuestros paneles de mandos y cuadros de clasificación, nuestra exclusiva sala de operaciones y nuestros numerosos recursos educativos, todos ellos diseñados para potenciar la ventaja de los operadores en los mercados”.

Tras la increíble noticia de los dos primeros operadores subvencionados con 1.000.000 de dólares por Axi Select, Kayan Freitas, de 22 años, también se unió a las filas de los operadores Pro M, al obtener el importe máximo de financiamiento. Reflexionando sobre su éxito, el operador comentó que “Es una gran responsabilidad”, pero, al mismo tiempo, confía en sus competencias y está preparado para afrontar el desafío.

Desde su lanzamiento en 2023, Axi Select ofrece a los operadores la oportunidad de acceder a una financiación de capital de hasta 1.000.000 dólares estadounidenses y obtener hasta el 90 % de sus beneficios. Por otra parte, los operadores de Axi Select se benefician de tarifas de afiliación de 0 dólares estadounidenses*, negociación en una cuenta real, condiciones de negociación sin restricciones, una sala de negociación exclusiva y mucho más.

Acerca de Axi

Axi es un bróker mundial de operaciones con divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

