Auto Shanghai 2025: Startschuss für Innovation und globale Zusammenarbeit

SHANGHAI, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 21. Shanghai International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2025) feierte offiziell am 23. April im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) ihre Eröffnung und endet am 2. Mai. Mit der zunehmenden Verlagerung des globalen Automobilmarktes nach China ist die Auto Shanghai 2025 eine erstklassige Plattform zur Präsentation der neuesten Fortschritte in den Bereichen Technologie und Innovation sowie Zukunft der Mobilität.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Die diesjährige Veranstaltung findet auf einer Fläche von über 360.000 Quadratmetern in 13 Hallen statt und ist mit nahezu 1.000 Ausstellern aus 26 Ländern und Regionen die bisher größte seit Bestehen der Messe. Weltweit führende Automobilhersteller wie Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi und Toyota stellen neue Fahrzeugmodelle und modernste Technologien vor. Chinesische Energieriesen wie BYD, NIO, XPeng und Li Auto verdeutlichen die rasanten Fortschritte des Landes im Bereich der Elektrofahrzeuge und bestätigen die zentrale Rolle Chinas bei der Gestaltung der Zukunft der Automobilinnovation.

Neben Pkws legt die Auto Shanghai 2025 einen großen Schwerpunkt auf die Automobiltechnologie und die Lieferkette. Insgesamt sind diesem Sektor mehr als 50.000 Quadratmeter gewidmet. Zudem stellen weltweit führende Autozulieferer wie Bosch, DENSO und CATL ihre neuesten Innovationen vor. Auch führende inländische Unternehmen wie HUAWEI Intelligent Automotive Solution, BAOSTEEL, FAST, CRRC und andere präsentieren ihre fortschrittliche Technologien. Unternehmen, die sich auf autonomes Fahren, KI und IoV-Lösungen (Internet of Vehicles) spezialisiert haben, darunter Pony.ai und Horizon Robotics, stellen ebenfalls Technologien der nächsten Generation vor, die die Zukunft der intelligenten Mobilität bestimmen werden.

Die Messe bietet eine Reihe von Foren und Fachsymposien, darunter das Global Automotive Leaders Roundtable Forum 2025, bei dem CEOs und Experten der Branche über die zukünftige Entwicklung der globalen Automobilindustrie diskutieren. Diese Diskussionsrunden konzentrieren sich auf wichtige Trends wie Elektrifizierung, autonomes Fahren und digitale Transformation und beleuchten, wie diese Technologien die Branche in Zukunft prägen werden.

Im Rahmen der vom 27. April bis 2. Mai stattfindenden Publikumstage werden den Besuchern in Zusammenarbeit mit Technologieplattformen wie „bilibili“ und „rednote“ immersive Erfahrungen geboten. Die diesjährige Messe experimentiert auch mit neuen Formaten, die automobile Innovationen mit städtischer Kultur, Tourismus und interaktiven Erlebnissen verbinden und die Besucher auf dynamische Weise ansprechen und die Verbindung zwischen der Automobilindustrie und dem modernen Lebensstil hervorheben.

Die vom Shanghai Council for the Promotion of International Trade und der China Association of Automobile Manufacturers veranstaltete Auto Shanghai 2025 dient weiterhin als wichtige Drehscheibe für die globale Zusammenarbeit und Förderung technologischer Fortschritte und Partnerschaften, die die Zukunft der Mobilität bestimmen werden.

Quelle: Auto Shanghai 2025

Kontaktperson: Herr Lu, Tel.: 86-10-63074558

