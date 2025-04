Auto Shanghai 2025 : l’innovation et la collaboration mondiale au cœur de l’événement

SHANGHAI, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 21e édition du Shanghai International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2025 ou Salon international de l’industrie automobile de Shanghai en français) a officiellement ouvert ses portes le 23 avril au National Exhibition and Convention Center de Shanghai. L’événement se tiendra jusqu’au 2 mai. Alors que le marché automobile mondial se tourne de plus en plus vers la Chine, le salon Auto Shanghai 2025 s’impose comme une plateforme de référence pour présenter les dernières avancées technologiques dans le domaine de la mobilité de demain.

Avec plus de 360 000 m² répartis dans 13 halls, cette édition établit un nouveau record de superficie. Elle accueille près de 1 000 exposants venus de 26 pays et régions. De grands constructeurs automobiles internationaux tels que Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi et Toyota y dévoilent de nouveaux modèles et des technologies de pointe. Les géants chinois du véhicule électrique, notamment BYD, NIO, XPeng et Li Auto, témoignent quant à eux des avancées rapides du pays dans ce domaine, soulignant son rôle central dans l’innovation automobile mondiale.

Outre les voitures particulières, Auto Shanghai 2025 accorde une importance particulière aux technologies automobiles et à la chaîne d’approvisionnement, avec plus de 50 000 mètres carrés dédiés à ce segment. Des fournisseurs de pièces détachées renommés comme Bosch, DENSO et CATL y présentent leurs dernières innovations. Des entreprises chinoises de premier plan telles que HUAWEI Intelligent Automotive Solution, BAOSTEEL, FAST ou encore CRRC y dévoilent également des technologies de pointe. Des sociétés spécialisées dans la conduite autonome, l’intelligence artificielle et les solutions pour l’Internet des véhicules (IoV), telles que Pony.ai et Horizon Robotics, dévoilent quant à elles des technologies de nouvelle génération qui façonneront la mobilité intelligente.

L’événement propose également une série de forums et de symposiums techniques, dont le 2025 Global Automotive Leaders Roundtable Forum (Forum des leaders mondiaux de l’automobile 2025), réunissant PDG et experts du secteur pour discuter de l’avenir de l’industrie automobile. Ces échanges aborderont des thèmes clés comme l’électrification, la conduite autonome et la transformation numérique, afin d’analyser leur impact sur le futur du secteur.

Du 27 avril au 2 mai, les journées grand public offriront des expériences immersives en partenariat avec des plateformes technologiques comme bilibili et rednote. Cette édition innove avec des formats mêlant innovation automobile, culture urbaine, tourisme et expériences interactives, impliquant le public de façon dynamique et mettant en lumière l’intégration de l’automobile dans la vie contemporaine.

Organisé par le Shanghai Council for the Promotion of International Trade (Conseil pour la promotion du commerce international de Shanghai) et la China Association of Automobile Manufacturers (Association chinoise des constructeurs automobiles), le salon Auto Shanghai 2025 reste un carrefour mondial incontournable favorisant les avancées technologiques et les partenariats de demain.

